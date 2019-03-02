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"Oyunları, hükümetimizin aldığı tedbirlerle boşa çıkardık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 21:09 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Türkiye'nin yerli ve milli üretim hamlelerinden rahatsız olanlar, ekonomik manipülasyonlarla kalkınma hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. 15 Temmuz'da başaramadılar. Terör saldırılarıyla başaramadılar. Dolar üzerinden yürütülen manipülasyonlarla da başaramadılar. Ekonomi üzerinde kurmaya çalıştıkları oyunları, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin aldığı tedbirlerle boşa çıkardık" - "36 milyar dolar olan ihracatı 170 milyar dolara çıkarttık ve Türkiye'yi 17 yılda 3,5 kat büyüttük, 17 yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçemizi 43 milyar lira seviyesine çıkarttık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye'nin yerli ve milli üretim hamlelerinden rahatsız olanlar, ekonomik manipülasyonlarla kalkınma hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. 15 Temmuz’da başaramadılar. Terör saldırılarıyla başaramadılar. Dolar üzerinden yürütülen manipülasyonlarla da başaramadılar. Ekonomi üzerinde kurmaya çalıştıkları oyunları, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin aldığı tedbirlerle boşa çıkardık." dedi.

Bakan Selçuk, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) işçilerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, bu kentin, Anadolu'da gerçekleştirdikleri sanayi hamlelerinin enerji üssü olduğunu söyledi.

Özellikle teknolojide, sanayide stratejik öneme sahip olan ERDEMİR'in, çelik üretimiyle yüzleri ağartmaya devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yerli ve milli üretim hamlelerinden rahatsız olanlar, ekonomik manipülasyonlarla kalkınma hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. 15 Temmuz'da başaramadılar. Terör saldırılarıyla başaramadılar. Dolar üzerinden yürütülen manipülasyonlarla da başaramadılar. Ekonomi üzerinde kurmaya çalıştıkları oyunları hamdolsun sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin aldığı tedbirlerle boşa çıkardık."

Bakan Selçuk, büyüme, ihracat ve istihdam oranlarında rekorlar kırıldığını aktararak, "Gelişim konusunda bizlere örnek gösterilen birçok ülkeyi geride bırakıyoruz. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı bugün 170 milyar dolara çıkarttık. Sizlerin azim ve çabasıyla cesareti ve çalışkanlığı sayesinde ülkemiz 3,5 kat büyüdü." diye konuştu.

Türkiye'nin, Avrupa Birliği başta olmak üzere, 2007'den bu yana dünyadaki birçok ülke arasında yaklaşık 8 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak birinci olduğunu anlatan Selçuk, "Devlet olarak işverenlerimize yatırım, üretim ve istihdamı artırabilmeleri için her türlü desteği sağlıyoruz. İşverenlerimizin de 'İstihdam Seferberliği' kapsamında Cumhurbaşkanımıza verdikleri '2,5 milyon istihdam' sözünü tutacaklarına inanıyoruz. Burası Zonguldak, burada iş var. Yeni istihdam teşviğimizle işverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

- İş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu

Bakan Selçuk, aynı otelde iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi.

Burada konuşan Selçuk, birçok ülkede ağır etkileri olan küresel krizlere, ülkedeki siyasi ve ekonomik manipülasyonlara rağmen, Zonguldak'ın maden sektöründeki üretim gücüyle istihdama verdiği destekle gurur kaynağı olduğunu aktardı.

17-25 Aralık'tan, 15 Temmuz darbe girişimine, terörle mücadeleden sözde ekonomik krizlere cevabı milletin sinesinden verdiğini ve gazi milletin hiçbir seçimde Erdoğan'ı yalnız bırakmadığını dile getiren Selçuk, "Milletimiz, milli iradenin, demokrasinin yanında oldu. Demokrasimize güç veren, demokrasinin asli unsurlarından olan sivil toplum kuruluşlarımız da aynı hassasiyetle milli iradeye sahip çıktı. Devlet ve millet arasında sağlam köprüler kurdu. Teröristlere, darbeci hainlere geçit vermedi. Kanaat önderlerimiz, iş insanlarımız istiklal ve istikbalimizin teminatı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'yi 17 yılda 3,5 kat büyüttük"

"36 milyar dolar olan ihracatı 170 milyar dolara çıkarttık ve Türkiye'yi 17 yılda 3,5 kat büyüttük." diyen Bakan Selçuk, "17 yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçemizi 43 milyar lira seviyesine çıkarttık. Bugüne kadar toplam 283,8 milyar lira sosyal yardım yaptık. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Ekonomik krizin olduğu bir ülkede bir yılda 43 milyar lira nakdi yardım yapılabilir mi? Bunlar algı operasyonlarıyla Türkiye'nin her geçen gün yükselen itibarını zayıflatmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği, ihtiyaç sahibi 2 milyon 100 bin vatandaşa, elektrik faturalarında nakdi destek uygulamasına da dün itibarıyla başladıklarını aktaran Selçuk, yine istihdam seferberliğinde rekor kırdıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle tamamladı:

"2007'den bu yana yaklaşık 8 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak Avrupa'da birinci olduk. Devlet olarak işverenlerimize yatırım, üretim ve istihdamı artırabilmeleri için her türlü desteği sağlıyoruz. Türkiye'nin yerli ve milli kalkınma hamlelerinden rahatsız olanlar var. Türkiye'nin 2023 hedeflerine yürüyüşünü engellemek isteyenler var. Bugüne kadar her türlü antidemokratik yolu denediler. Başaramadılar. Yetmedi 15 Temmuz hain darbe girişimiyle milli iradeyi yok sayarak seçilmiş Cumhurbaşkanını ve hükümetimizi indirmek istediler. Evet, artık eski Türkiye yok. Bu millet canını hiçe sayarak tankları çıplak elleriyle durdurdu o gece. Cumhurbaşkanına, milli iradeye sahip çıktı. 150 yıllık vesayet anlayışını yerle bir etti. Bizler o gece bedel ödedik. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da olduğu gibi bedel ödedik, şehitler verdik. Bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlere izin vermedik.15 Temmuz kahraman milletimizin yeniden diriliş destanı yazdığı gecedir."

Programın ardından ilçeye bağlı Gülüç beldesini de ziyaret eden Bakan Selçuk, burada Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş ile görüştü.

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