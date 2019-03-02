"Oyunları, hükümetimizin aldığı tedbirlerle boşa çıkardık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye'nin yerli ve milli üretim hamlelerinden rahatsız olanlar, ekonomik manipülasyonlarla kalkınma hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. 15 Temmuz’da başaramadılar. Terör saldırılarıyla başaramadılar. Dolar üzerinden yürütülen manipülasyonlarla da başaramadılar. Ekonomi üzerinde kurmaya çalıştıkları oyunları, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin aldığı tedbirlerle boşa çıkardık." dedi. Bakan Selçuk, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) işçilerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, bu kentin, Anadolu'da gerçekleştirdikleri sanayi hamlelerinin enerji üssü olduğunu söyledi. Özellikle teknolojide, sanayide stratejik öneme sahip olan ERDEMİR'in, çelik üretimiyle yüzleri ağartmaya devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Türkiye'nin yerli ve milli üretim hamlelerinden rahatsız olanlar, ekonomik manipülasyonlarla kalkınma hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. 15 Temmuz'da başaramadılar. Terör saldırılarıyla başaramadılar. Dolar üzerinden yürütülen manipülasyonlarla da başaramadılar. Ekonomi üzerinde kurmaya çalıştıkları oyunları hamdolsun sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin aldığı tedbirlerle boşa çıkardık."

Bakan Selçuk, büyüme, ihracat ve istihdam oranlarında rekorlar kırıldığını aktararak, "Gelişim konusunda bizlere örnek gösterilen birçok ülkeyi geride bırakıyoruz. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı bugün 170 milyar dolara çıkarttık. Sizlerin azim ve çabasıyla cesareti ve çalışkanlığı sayesinde ülkemiz 3,5 kat büyüdü." diye konuştu. Türkiye'nin, Avrupa Birliği başta olmak üzere, 2007'den bu yana dünyadaki birçok ülke arasında yaklaşık 8 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak birinci olduğunu anlatan Selçuk, "Devlet olarak işverenlerimize yatırım, üretim ve istihdamı artırabilmeleri için her türlü desteği sağlıyoruz. İşverenlerimizin de 'İstihdam Seferberliği' kapsamında Cumhurbaşkanımıza verdikleri '2,5 milyon istihdam' sözünü tutacaklarına inanıyoruz. Burası Zonguldak, burada iş var. Yeni istihdam teşviğimizle işverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

- İş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu Bakan Selçuk, aynı otelde iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi. Burada konuşan Selçuk, birçok ülkede ağır etkileri olan küresel krizlere, ülkedeki siyasi ve ekonomik manipülasyonlara rağmen, Zonguldak'ın maden sektöründeki üretim gücüyle istihdama verdiği destekle gurur kaynağı olduğunu aktardı. 17-25 Aralık'tan, 15 Temmuz darbe girişimine, terörle mücadeleden sözde ekonomik krizlere cevabı milletin sinesinden verdiğini ve gazi milletin hiçbir seçimde Erdoğan'ı yalnız bırakmadığını dile getiren Selçuk, "Milletimiz, milli iradenin, demokrasinin yanında oldu. Demokrasimize güç veren, demokrasinin asli unsurlarından olan sivil toplum kuruluşlarımız da aynı hassasiyetle milli iradeye sahip çıktı. Devlet ve millet arasında sağlam köprüler kurdu. Teröristlere, darbeci hainlere geçit vermedi. Kanaat önderlerimiz, iş insanlarımız istiklal ve istikbalimizin teminatı oldu." değerlendirmesinde bulundu. - "Türkiye'yi 17 yılda 3,5 kat büyüttük"