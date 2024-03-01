Özgür Özel 'Jest bekliyoruz' dedi, Meral Akşener'den sert yanıt geldi! 'Bıktım, usandım, midem bulanıyor artık'

İYİ Parti lideri Akşener, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Tek tek esnafı ziyaret eden Akşener, vatandaşlarla da sohbet edip, fotoğraf çekindi. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'MİDEM BULANIYOR ARTIK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Balıkesir’de belediye başkan adaylığı konusunda ’İYİ Parti’den bir jest bekliyoruz’ sözlerinin sorulmasına üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Her bir suçu benim üzerime bırakıyor herkes. Ben günahları yiyeyim, hay hay yeter ki siz günahsız kalın. Biz başaramadık. 3 yıl boyunca bir araya toplanıp düzgünce tek bir adayın etrafında toplanıp gidelim dedim. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık. Biz o 15 milletvekili arkadaşlarımızı zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Teşekkür ede ede gezdik."

'SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK'

İYİ Parti Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır’ın adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmesine ilişkin ise Akşener, "Orada söylenecek bir şey yok" dedi.

Esnaf ziyaretinde Akşener’e İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Fehmi Kandemir ve partililer de eşlik etti.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





