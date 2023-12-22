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Özgüveniniz görünüşünüze yansısın! İş görüşmesinde ne giyilir? İşte iş görüşmesi kombinleri

15.12.2023 16:10 | Son Güncelleme:
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İş görüşmelerinde iz bırakmanın en şık yolu giydiğiniz kıyafetlerden geçiyor. Hem tarzınızı hem de profesyonelliğinizi bir araya getiren parçalarla iş görüşmelerinizde sadece yetenekleriniz ile değil stilinizle de ön plana çıkabilirsiniz. Giydiğinizde iş görüşmesinde sizi akılda kalıcı kılacak farklı tarz ve modeldeki ceket, kaban, gömlek, takım elbise ve aksesuarları derledik. Gelin mülakatlarda 1-0 önde olmanızı sağlayacak 10 muhteşem kıyafete birlikte göz atalım.

Özgüveniniz görünüşünüze yansısın! İş görüşmesinde ne giyilir? İşte iş görüşmesi kombinleri

İş görüşmelerinde ilk izlenim neredeyse her şeydir ve bu izlenimi oluşturmanın önemli bir yolu da şıklıkla profesyonelliği birleştirmektir. İster kariyerinizin ilk adımlarını atıyor olun ister yeni bir işe başlıyor olun kıyafetler özgüveninizi arttırmanın hızlı bir yolu. İçeriğimizde mülakatlarınız sırasında sizi unutulmaz kılacak birbirinden şık 10 kıyafet ve aksesuara yer verdik. Haydi, iş görüşmelerinizde dikkat çekici ve unutulmaz bir izlenim bırakmanızı sağlayacak parçalara daha yakından bakalım!

1. Hem şık hem fonksiyonel: Batik Kruvaze Kesim Kaban

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Polyester ve viskon karışımlı kumaştan üretilen Batik Kruvaze Kesim Kaban; siyah, camel ve ekru renkleriyle farklı seçenekler sunuyor. Batik markasının bu kabanı soğuk hava şartlarına meydan okurken mülakatlarınızda tarzınızdan ödün vermemenizi sağlıyor. Dış giyim seçiminizle sizi bir adım öne çıkaran Batik markasının bu kaban modeli, kruvaze kesimiyle hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir araya getirerek iş görüşmelerinde dikkat çekmenize yardımcı olur.

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2. Kararlı ve güçlü: Koton Düğme Detaylı Kruvaze Blazer Ceket

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Ana kumaşı polyester, viskoz ve elastandan yapılan antrasit renk Koton Düğme Detaylı Kruvaze Blazer Ceket, her kombini sofistike bir hale getiren bir modele sahip. Kruvaze kesimi, iş görüşmelerinde güçlü ve kararlı bir duruş sergilemenize yardımcı oluyor. Gri tonların şıklığı ile iş görüşmelerinde fark yaratmak isteyen kadınlar için ideal bir blazer ceket alternatifi.

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3. Modern ve klasik: MISS IPEKYOL Kazayağı Desen Ceket

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İPEKYOL imzasını taşıyan bu parça, iş görüşmelerinde hem şık hem de dikkat çekici bir seçenek olma özelliği taşıyor. Kahverenginin sıcak tonu güven veren bir enerji sunarken kruvaze kesimiyle ceket modern bir dokunuş katıyor. Polyester, viskoz ve elastan karışımlı kumaşı, düğme aksesuarları, yaka kısmındaki renk geçişi ve kruvaze kesimiyle stilinizi ifade etmek için MISS IPEKYOL Kazayağı Desen Ceket'e bir şans vermek isteyebilirsiniz.

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4. Mülakatınızda unutulmaz olun: Twist Colorblock Slogan Baskılı Blazer Ceket

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Twist imzasını taşıyan bu blazer ceket, renk bloklarıyla ve slogan deseniyle klasik tarzın dışında bir stil sunuyor. Feminen ve maskulen stillerin harmonisini yansıtan bir tasarıma sahip olan Twist Colorblock Slogan Baskılı Blazer Ceket, iki yanında bulunan kapaklı cepleri, slogan baskısı ve mavi rengiyle hem modern hem de enerjik bir duruşa sahip. Özellikle iş görüşmelerinde dikkat çekmek isteyenler için ideal bir seçenek olan bu blazer ceket kendi tarzınızı yansıtmak için harika bir seçenek!

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5. Kombininizin kilit parçası: U.S. POLO ASSN. Beyaz Gömlek

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Klasik beyaz gömlek her zaman bir adım öndedir! U.S. POLO ASSN. Beyaz Gömlek de sadece klasik değil aynı zamanda modern ve özgün bir tarz sunuyor. Pamuk ve polyester kumaştan üretilen gömlek slim fit kesimiyle vücudunuzu saran bir yapıya sahip. Ofis şıklığı için vazgeçilmez bir kıyafet olan gömlek iş görüşmeleriniz için mükemmel bir seçenek! Kilit bir parça olan bu beyaz gömleği farklı aksesuarlarla kombinleyerek her seferinde farklı bir stil yaratabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

  • “Tam istediğim gibi harika tekrar satışta olunca yine alacağım. Teşekkürler Polo kalitesi.”
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6. Özgür ve özgün: JJXX Normal Bel Pantolon

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Siyah ve lacivert renk alternatiflerine sahip JJXX marka pantolon hem iş görüşmelerinde hem de günlük kullanımda stilinizi tamamlayan tasarımıyla her ortamda öne çıkmanızı sağlayan bir modele sahip. Şerit detayları pantolona dinamik bir hava katarken aynı zamanda daha ince ve uzun görünmenizi sağlıyor. Modern ve konforlu tasarımıyla öne çıkan JJXX marka bu pantolonu mevsime göre tişört, gömlek, bluz ya da kazaklarla rahatlıkla kombinleyebilir farklı aksesuarlarla da stilinizi ve özgünlüğünüzü öne çıkarabilirsiniz.

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7. Klasik tasarıma modern bir yorum: DeFacto Basic Yırtmaçlı Midi Kalem Etek

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Yırtmaç detayıyla klasik kalem eteğe modern bir dokunuş katan DeFacto Basic Yırtmaçlı Midi Kalem Etek, iş görüşmelerinizde güçlü bir imaj yaratmak için iyi bir alternatif. Temel parçalar arasında yer alan bu etek, gardırobunuzda kombinleyebileceğiniz farklı üstlerle çok yönlü bir şıklık yakalamanıza yardımcı olur. Elastan, viskoz ve polyester karışımlı kumaştan üretilen DeFacto Basic Yırtmaçlı Midi Kalem Etek esnek dokulu yapısı ve midi boy tasarımıyla hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada yaşatıyor.

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8. Kombinlerinizin tamamlayıcısı: Melis Ağazat X Koton Üçgen Yeşil Şal

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Polyester malzemeden oluşan kumaşıyla üçgen Koton fular 70 x 70 x 110 boyuta sahip. Mavi çiçekli desenleri ile şık stilinizi tamamlamanızı sağlayacak fuları ister boynunuza ya da bileğinize ister çantanıza isterseniz de ceketinize ekstra bir doku olması için takarak iş görüşmelerinde zarafetinizi ve kişisel tarzınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Günlük kullanımda bandana şeklinde de kullanılabilen fular her tarza uygun tasarımıyla de zamansız bir modele sahip.

Kullanıcı yorumları

  • "Ufak ama güzel."
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9. Şık bir doku: Tommy Hilfiger Siyah Çanta

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Modern ve zarif tasarımı sayesinde hem iş görüşmeniz de hem de günlük yaşantınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz elde ve çapraz olarak da takılabilen Tommy Hilfiger marka çanta sahip olduğu siyah renk ile de kolay kombinleme olanağı sunuyor. Klasik ve zarif detaylarıyla iş görüşmenizde güçlü bir izlenim bırakmanıza yardımcı olacak bu Tommy Hilfiger çanta sadece bir aksesuar değil aynı zamanda tarzınızı da tamamlayan bir parça!

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10. Kolay kombinlerin anahtarı: Generic İki Parçalı Takım Elbise

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Yeşil, kahverengi ve siyah renk alternatifi bulunan Generic marka iki parçalı takım elbise yumuşak pamuk karışımlı kumaşı sayesinde rahat ve nefes alan, cilt dostu bir model. Ceket ve pantolonun uyumu kombinleme kolaylığı sağlar, böylece her zaman hazır ve şık görünebilirsiniz. İki yanında bulunan bilyeli cepleri, düğmeli kapatma türü ve V yaka tasarımlı ceketi ile şıklığı devam ettiren pantolonuyla bu iki parçalı takım elbise iş görüşmenizde sofistike bir seçenek sunuyor.

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