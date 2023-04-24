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Ozon tedavisi ile oksijen tedavisi arasındaki fark nedir?

21.04.2023 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ozon tedavisi ile oksijen tedavisi, günümüzde en sık kullanılan tedavi metotları arasında yer alır. Her canlının mutlak suretle yaşamlarını devam ettirebilmesi için oksijene ihtiyacı vardır. Oksijen olmadan hiçbir canlının hayatını sürdürmesi mümkün değildir. Kan dolaşımının istikrarlı bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi için oksijen seviyesinin düşmemesi gerekir. Peki, ozon tedavisi ile oksijen tedavisi arasındaki fark nedir?

Ozon tedavisi ile oksijen tedavisi arasındaki fark nedir?

İnsan vücudundaki organların sağlıklı bir şekilde görevlerini yapabilmesi için oksijen şarttır. Oksijen düzeyinde azalma olduğunda ciddi sağlık sorunları meydana gelir. Oksijen azalması dokuların ve hücrelerin hasar görmesine sebebiyet verir. Bu doku ve hücrelerin yeniden canlanması için kişilerin klinik bulgularına göre ozon veya oksijen tedavisi uygulanır. Her iki uygulamanın da uzman hekimler tarafından yapılması önemlidir.

Oksijen ve ozon tedavisi nedir?

Oksijen ozon tedavisi, medikal tedavi metotları arasında bulunan bir tedavi yöntemidir. Oksijen tedavisi bir diğer ismiyle hiperbarik oksijen tedavisi, kanda azalan oksijen oranını artırmaya yönelik uygulanan bir işlemdir. Kandaki oksijen oranında azalma meydana geldiğinde hücrelere gereken kan akışı sağlanmaz. Bu durum damarlarda tıkanmalara ve kan pıhtısına sebep olur. Müdahale edilmediğinde durum daha da ilerler ve ciddi sağlık sorunları ortaya çıkar.

Hiperbarik oksijen tedavi metoduyla bu damar tıkanmaları açılır. Günümüzde birçok hastalığının tedavisinde destek amaçlı tercih edilen bir yöntemdir. Ozon tedavisi ise saf ozon gazı ve oksijen kullanılarak yapılır. Kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olmakla birlikte kanın oksijen taşıma yeteneğini de büyük ölçüde arttırır.

Ozon tedavisi ile oksijen tedavisi arasındaki fark nedir?

Hiperbarik oksijen tedavisi ozon tedavisi ile aynı değildir. Benzer özellikler taşımalarına rağmen farklı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Oksijen tedavisinde yüzde yüz saf oksijen uygulanırken, ozon tedavisinde ise saf ozon gazı ve oksijen faydalanılır. Her iki tedavi metodunda da kandaki oksijen seviyesinde yükselme olur. Ancak yine de birbirinden farklı özellikleri bulunur. Ozon tedavisi hiperbarik oksijen tedavisi arasındaki farklar genel olarak şu şekildedir:

  • Oksijen tedavisinde yapılan uygulamalar kandaki oksijen miktarını arttırmaya yöneliktir. Ozon tedavisinde yapılan uygulamalar ise hücrelere oksijen gitmesini sağlar. Bu uygulama sonucunda kan dolaşımında artma gözlemlenir.
  • Hiperbarik oksijen tedavisi, alanında uzman olan hiperbarik tıp hekimleri tarafından uygulanırken, ozon tedavisi konuyla ilgili bilgi sahibi olan uzman hekimler tarafından uygulanır.
  • Oksijen tedavisinin uygulandığı hastalıklar çoğunlukla dalış sonrası meydana gelen vurgun, zehirlenmeler, damar tıkanıklığı, ciddi kansızlık, kemik ağrıları, ani görme kayıpları gibi hastalıklardır. Ozon tedavisinin uygulandığı hastalıklar ise daha çok cilt lezyonları, geçmeyen yaralar, şeker hastalığı, kronik halsizlik gibi hastalık türleridir.

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Ozon tedavisi mi oksijen tedavisi mi?

Ozon tedavisi ya da oksijen tedavisi için kişilerin mutlaka alanında uzman bir hekime danışmaları gerekir. Hekimler, kişilerin klinik bulgularına ve hastalık şikâyetlerine göre hangi tedavi yönteminin uygun olduğunu belirler. Tedavi şekli belirlendikten sonra hastalıkların seyrine göre seans süresi ve seans sıklığı yine uzman doktorlar tarafından planlanır.

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