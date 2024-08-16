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    4. Partnerinizle ten uyumunuz olduğunu gösteren 5 işaret

    Partnerinizle ten uyumunuz olduğunu gösteren 5 işaret

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.08.2024 14:25
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    Bir ilişkideki uyumun en önemli göstergelerinden biri fiziksel yakınlıktan aldığınız keyiftir. Sadece dokunma hissiniz değil, birbirinize uzaktayken bile özlem duymanız aranızdaki uyumu gösterir. Ten uyumu, partnerler arasındaki doğal bir çekim ve rahatlık hissi ile ortaya çıkar. Eğer partnerinizle bu uyumu yakaladığınızı düşünüyorsanız, ten uyumunun beş işaretine göz atabilirsiniz.

    Her insan bedeni dokunma, yakınlık ve fiziksel temas konusunda farklı tepkiler verir. Partnerinizle geçirdiğiniz zamanlarda sadece duygusal olarak değil, fiziksel olarak da birbirinize ne kadar uyumlu olduğunuz ilişkiniz açısından önemlidir. Eğer bu uyum kendiliğinden ve doğal bir şekilde gelişiyorsa aranızdaki bağın derin olduğu söylenir.

    TEN UYUMUNUN 5 İŞARETİ

    SÜREKLİ DOKUNMA İSTEĞİ

    aşk sevgili eş

    Ten uyumunun ilk işareti sürekli dokunma isteğidir. Bu temas etmek, dokunmak her ortamda ve her yerde uzak kalamamak olarak kendini gösterir. Eliniz kolunuz her türlü birbirinize değsin istiyorsanız ten uyumunuz var demektir. Hatta bazen sizi yapışık ikiz diye adlandırırlar.

    TEN KOKUSU

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    Burada bahsedilen ten kokusu parfüm veya diğer dış etkenlerden gelen kokular değil direkt olarak partnerinizin teninin kokusunu alırsınız ve sürekli o kokuyu almak istersiniz. Sizi partnerinize bağlayan bu koku burnunuzda sızlar. O koku hep başkadır ve ona karşı çekim hissedersiniz.

    SÜREKLİ YANINDA OLMA İSTEĞİ

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    Ne kadar vakit geçirseniz de sürekli özler ve hep onunla olmak istersiniz onun yanından ayrılır ayrılmaz özlersiniz.

    GÖZ TEMASI

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    Konuşurken sürekli göz göze gelirsiniz birbirinize baktığınızda o enerjiyi her iki tarafta alır bazen konuşamadan bile gözleriniz konuşabilir.

    AYNI ANDA AYNI ŞEYLERİ DÜŞÜNMEK

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    Sürekli aynı şeyleri düşünmek, aynı anda konuşmak, uzun soluklu konuşmak, muhabbetten sıkılmamak ve her şeyi anlatmak.

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    Express
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    evlilik Aşk partner sevgili çift
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