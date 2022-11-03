Özel günlerde rahat etmek her kadının hakkı. İç çamaşıra yapışan pedlerin gün içinde kayması gibi huzursuz edici birçok dezavantajı var. Ancak tamponda durum böyle değil. Bir kez kullanmanız hâlinde konforu sayesinde vazgeçmek istemeyebilirsiniz. Çünkü pedlere göre daha yüksek bir koruma sağlayan tamponlar, denizde veya havuzda da kullanıma uygun. İşte, ped kullanmak istemeyip alternatif arayanlara en iyi tampon ve markaları...

Tampon nedir ve nasıl kullanılır?

Tampon, kadınların regl dönemlerinde pedler gibi kanamanın dışarı çıkmasını önlemek için üretilmiş ürünlerden biri. Vajinanın içine yerleştirilerek kullanılan tamponlar, bu sayede pedlere göre daha yüksek koruma sağlar. Günümüzde birçok ped markası, üzerinde aplikatörler ile tamponları satışa sunar. Bu sayede tamponu yerleştirdikten en fazla sekiz saat sonra altında bulunan ip yardımıyla çıkarmak mümkün. İşte, tampon kullanımı bu kadar basit.

1. Kalitesiyle adından söz ettiren: Kotex Active Tampon Normal

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Özel gün deyince herkesin aklına gelen markalardan biri kesinlikle Kotex. Bu marka ped ürünlerinin yanında tampon da üretiyor. Özellikle hareketli bir yaşamı olanlar için tasarlanmış Kotex Active Tampon Normal, "Reglken spor yapmaktan vazgeçmem." diyorsanız tam size göre! Ürünü kullandığınızda "Hareket halindeyken rahatlık ve güven." sloganının hakkını verdiğini göreceksiniz. İster spor yaparken ister denize girerken kullanacağınız ürün, her açıdan koruma sağlayan bariyerleriyle dikkat çeker. Ayrıca tamponun 7'li, 8'li, 16'lı ve 32'li olmak üzere seçenekleri arasından istediğinizi seçebilirsiniz.

2. Tam koruma: Facelle Tampon Süper 56 Adet

En iyi tampon markalarından biri olan Facelle, Tampon Süper 56 Adet ürünüyle kalitesinden söz ettiriyor. Ürün, sekiz oluktan oluşan yapısı sayesinde oldukça emici. Böylece gün içinde sızıntılara asla yer vermiyor. Ayrıca regl dönemlerinizin gününe ve yoğunluğuna göre farklı emme gücü ile üretilmiş bu tamponlar, kullananların beğenisini kazanıyor. Süper emici güçte olan ürün, markanın diğer ürünlerine göre daha emici. Bu sayede yoğun kanamanız olduğu günlerde kullanabilirsiniz. Birden fazla boy seçeneği arasından kendinize uygun olanı rahatlıkla seçebilirsiniz.

3. Sizi daha konforlu hissettirecek: O.B. ProComfort Tampon Süper Plus

Regl dönemlerinde kadınların en büyük kaygısı, vajinal hijyen sağlayamamak olabilir. Ped kullanırken yeterince hijyenik hissetmemeniz gayet olağan. Ancak tamponlarda durum böyle değil. Temiz ve ferah hissetmeniz için üretilmiş O.B. ProComfort Tampon Süper Plus'ı kullandığınızda aradaki farkı anlayabilirsiniz. Ürün süper plus özelliği sayesinde üst düzey emici performansa sahip. Kilitli olukları sayesinde kanamanızı yukarı yönlendirip hapsederek sızıntılara karşı ekstra önlem sağlar. Menstrual kokudan şikâyetçiyseniz bu ürün tam size göre. Özel yapısı sayesinde kokuyu hapsederek rahat bir gün geçirmenizi sağlayan bu tamponu sakın kaçırmayın!

4. Kalitesinden şüphe etmeyececeğiniz: Orkid Tampax Compak Süper Aplikatörlü Tamponlar

Tamponu yerleştirmekte sıkıntı yaşıyorsanız veya ilk defa kullanacaksanız endişe etmeyin. Orkid Tampax Compak Super Aplikatörlü Tamponlar, bu konuda imdadınıza yetişecek olan ürünlerden biri. Ürünü aldığınızda kutusunda bulunan yumuşak aplikatörüyle elinizi vücudunuza değdirmeden tamponu yerleştirebilirsiniz. Bu sayede ürün, daha temiz ve rahat bir tampon deneyimi yaşayabilme imkânı sunar. Kullanıcıların favorisi hâline gelen bu tampon, dışında bulunan emici kılıf ile sızıntılara karşı ekstra bariyer sağlıyor. Regl döneminizi çok daha rahat geçirmek istiyorsanız bu ürüne göz atın.

5. Doğal bir ürün arayanlara: Natracare Organik ve Doğal Tampon Süper Dörtlü Set

Kullandığınız ürünün doğallığına dikkat eden biri misiniz? O hâlde size Natracare Organik ve Doğal Tampon Süper Dörtlü Set'i öneriyoruz. Tamamen pamuktan elde edilmiş ürün, bu sayede isminde bulunan organik ve doğal vurgusunun hakkını veriyor. Aynı zamanda klor içermediği için kullananların kalbini kazanıyor. Ürünün farklı günler ve kanama miktarlarınız için çeşitli emicilik kapasiteleri var. Döngülerinize uygun olarak istediğinizi seçebilir, doğal ve klorsuz tampon kullanımının keyfine varabilirsiniz. Bu dörtlü seti satın alarak gelecek regl dönemlerinizde ne yapacağınızı düşünmekten kurtulabilirsiniz.

6. Çok yoğun olmayan günler için: Kotex Tampon Mini

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Kotex markasının diğer tampon ürünü olan Kotex Tampon Mini, markanın diğer tüm ürünleri gibi üst düzey konfor ve güven vadediyor. Eğer regl dönemlerinizde kanamanız fazla miktarda olmuyorsa size bu ürünü önerebiliriz. Kanamanızın az olduğu günlerde bu tamponu rahatlıkla kullanabilirsiniz. En iyi tampon markaları arasında her geçen gün adını daha da duyuran Kotex'in bu ürününde akıntınızın sızıntı yapmaması için kilitli bariyer bulunuyor. Tamponun son noktasında bulunan çizgi şeklindeki bariyer, sizin en büyük koruyucunuz olacak. Mini bir tampon arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

7. Kolay kullanımıyla öne çıkan: Kruidvat Normal Tampon

Sizler için seçtiğimiz kaliteli ürünlerden bir diğeri ise Kruidvat Normal Tampon. Kolay kullanımı sayesinde yeni başlayanlara önerilen bu tampon, kullananların âdeta göz bebeği. Kolay yerleştirilebilir özelliğinin yanında tamponu istediğiniz zaman pratik bir şekilde çıkarabilirsiniz. Ürünü kullanmaya başladığınız takdirde eriştiğiniz konfordan asla vazgeçmek istemeyeceksiniz. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra eğlenceli kutusu sayesinde gözünüze hitap eden ürün, her yönden kullananların beğenisini kazanıyor. Siz de tampon kullanmaya yeni başladıysanız bu ürünü denemenizde fayda var. Detaylı bir şekilde inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

8. Organik tampon arayanlara: Masmi Organik Aplikatörlü Süperplus Boy Tampon

Aradığınız tamponun sızdırmaması kadar organik olmasına da önem veriyorsanız Masmi Organik Aplikatörlü Süperplus Boy Tampon'a bir göz atın. %100 pamuktan üretilmiş tampon, bu sayede tamponların yan etkisi olabilecek irritasyon riskinden sizleri korur. Hipoalerjenik olmasının yanı sıra parfüm ve viskoz da içermeyerek sadece hijyeninizi ve sağlığınızı gözeterek satışa sunulur. Bu ürünün diğer avantajı ise size kullanım kolaylığı sağlayacak aplikatöre sahip olması. Aplikatörleri kartondan yapılmış ürün, geri dönüştürülebilir özelliği sayesinde çevreye de zarar vermiyor. Bu harika tamponu sipariş edip regl döneminizde rahat hissedebilirsiniz.

9. Çok yoğun olmayan günlerde kullanabileceğiniz: O.B. Tampon Mini

O.B. Tampon Mini'yi alıp kullanmaya başladığınız zaman hissettiğiniz rahatlık sayesinde neredeyse regl döneminde olduğunuzu bile unutacaksınız. Verdiği konfor sayesinde ürün, her adımda ve günlük işlerinizde yokmuş hissi vererek rahatlığı vadediyor. Pek çok kullanıcının gözdesi olan tampon, mini olmasıyla dikkat çekiyor. Böylece çok yoğun olmayan regl zamanlarınızda bu ürüne şans vermeniz mümkün. Yüksek düzey emiş gücüne sahip olmasının yanı sıra kutusunda bulunan aplikatörlerle kullanım kolaylığını da üst düzeye çıkarmış bu ürüne kesinlikle şans vermelisiniz.

10. Ekstra koruma sağlayan: Kotex Tampon Super

Emiş gücü yüksek olan Kotex Tampon Super, ilk kez tampon kullananlar veya hafif ve orta derece kanamalı günler için ideal. Hızlı emici merkezi sayesinde günlük işlerinizi yaparken sızdırmaların önüne geçen bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. İpeksi dokunuş hissiyatı veren bu tampon, sizi sızıntılara karşı korurken bir yandan hijyen konusunda sizi tatmin eder. Ürün, parfüm içermediği gibi menstrual kokuyu da hapsederek gün boyu rahatlık sağlar. Eğer siz de kaliteli ve yüksek emiş gücü olan bir tampon arıyorsanız Kotex'in bu ürününe şans verebilirsiniz.