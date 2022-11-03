KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Ped kullanmak istemeyip alternatif arayanlara en iyi tampon ve markaları

Ped kullanmak istemeyip alternatif arayanlara en iyi tampon ve markaları

02.11.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regl dönemleri, tüm kadınların ergenliğe girdiğinden beri yaşadığı doğal bir süreç. Bu süreçte kadınlar, birçok farklı ürün kullanıyor. Bu ürünler, kullanım amaçlarından fiyatlarına kadar farklı sebeplerden çeşitlilik gösterebilir. Bazı kadınlar ped kullanırken bazıları ise pedleri yeterince konforlu bulmayıp yeni arayışlara başlıyor. Eğer siz de böyle bir arayıştaysanız doğru yerdesiniz. Gelin, en iyi tampon ürünlerini inceleyelim.

Ped kullanmak istemeyip alternatif arayanlara en iyi tampon ve markaları

İçindekiler

  • Tampon nedir ve nasıl kullanılır?
  • 1. Kalitesiyle adından söz ettiren: Kotex Active Tampon Normal
  • 2. Tam koruma: Facelle Tampon Süper 56 Adet
  • 3. Sizi daha konforlu hissettirecek: O.B. ProComfort Tampon Süper Plus
  • 4. Kalitesinden şüphe etmeyececeğiniz: Orkid Tampax Compak Süper Aplikatörlü Tamponlar
  • 5. Doğal bir ürün arayanlara: Natracare Organik ve Doğal Tampon Süper Dörtlü Set
  • 6. Çok yoğun olmayan günler için: Kotex Tampon Mini
  • 7. Kolay kullanımıyla öne çıkan: Kruidvat Normal Tampon
  • 8. Organik tampon arayanlara: Masmi Organik Aplikatörlü Süperplus Boy Tampon
  • 9. Çok yoğun olmayan günlerde kullanabileceğiniz: O.B. Tampon Mini
  • 10. Ekstra koruma sağlayan: Kotex Tampon Super

Özel günlerde rahat etmek her kadının hakkı. İç çamaşıra yapışan pedlerin gün içinde kayması gibi huzursuz edici birçok dezavantajı var. Ancak tamponda durum böyle değil. Bir kez kullanmanız hâlinde konforu sayesinde vazgeçmek istemeyebilirsiniz. Çünkü pedlere göre daha yüksek bir koruma sağlayan tamponlar, denizde veya havuzda da kullanıma uygun. İşte, ped kullanmak istemeyip alternatif arayanlara en iyi tampon ve markaları...

Tampon nedir ve nasıl kullanılır?

Tampon, kadınların regl dönemlerinde pedler gibi kanamanın dışarı çıkmasını önlemek için üretilmiş ürünlerden biri. Vajinanın içine yerleştirilerek kullanılan tamponlar, bu sayede pedlere göre daha yüksek koruma sağlar. Günümüzde birçok ped markası, üzerinde aplikatörler ile tamponları satışa sunar. Bu sayede tamponu yerleştirdikten en fazla sekiz saat sonra altında bulunan ip yardımıyla çıkarmak mümkün. İşte, tampon kullanımı bu kadar basit.

1. Kalitesiyle adından söz ettiren: Kotex Active Tampon Normal

Ped kullanmak istemeyip alternatif arayanlara en iyi tampon ve markaları

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Özel gün deyince herkesin aklına gelen markalardan biri kesinlikle Kotex. Bu marka ped ürünlerinin yanında tampon da üretiyor. Özellikle hareketli bir yaşamı olanlar için tasarlanmış Kotex Active Tampon Normal, "Reglken spor yapmaktan vazgeçmem." diyorsanız tam size göre! Ürünü kullandığınızda "Hareket halindeyken rahatlık ve güven." sloganının hakkını verdiğini göreceksiniz. İster spor yaparken ister denize girerken kullanacağınız ürün, her açıdan koruma sağlayan bariyerleriyle dikkat çeker. Ayrıca tamponun 7'li, 8'li, 16'lı ve 32'li olmak üzere seçenekleri arasından istediğinizi seçebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Tam koruma: Facelle Tampon Süper 56 Adet

Ped kullanmak istemeyip alternatif arayanlara en iyi tampon ve markaları

En iyi tampon markalarından biri olan Facelle, Tampon Süper 56 Adet ürünüyle kalitesinden söz ettiriyor. Ürün, sekiz oluktan oluşan yapısı sayesinde oldukça emici. Böylece gün içinde sızıntılara asla yer vermiyor. Ayrıca regl dönemlerinizin gününe ve yoğunluğuna göre farklı emme gücü ile üretilmiş bu tamponlar, kullananların beğenisini kazanıyor. Süper emici güçte olan ürün, markanın diğer ürünlerine göre daha emici. Bu sayede yoğun kanamanız olduğu günlerde kullanabilirsiniz. Birden fazla boy seçeneği arasından kendinize uygun olanı rahatlıkla seçebilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Sizi daha konforlu hissettirecek: O.B. ProComfort Tampon Süper Plus

Ped kullanmak istemeyip alternatif arayanlara en iyi tampon ve markaları

Regl dönemlerinde kadınların en büyük kaygısı, vajinal hijyen sağlayamamak olabilir. Ped kullanırken yeterince hijyenik hissetmemeniz gayet olağan. Ancak tamponlarda durum böyle değil. Temiz ve ferah hissetmeniz için üretilmiş O.B. ProComfort Tampon Süper Plus'ı kullandığınızda aradaki farkı anlayabilirsiniz. Ürün süper plus özelliği sayesinde üst düzey emici performansa sahip. Kilitli olukları sayesinde kanamanızı yukarı yönlendirip hapsederek sızıntılara karşı ekstra önlem sağlar. Menstrual kokudan şikâyetçiyseniz bu ürün tam size göre. Özel yapısı sayesinde kokuyu hapsederek rahat bir gün geçirmenizi sağlayan bu tamponu sakın kaçırmayın!

Ürünü İncele

4. Kalitesinden şüphe etmeyececeğiniz: Orkid Tampax Compak Süper Aplikatörlü Tamponlar

Ped kullanmak istemeyip alternatif arayanlara en iyi tampon ve markaları

Tamponu yerleştirmekte sıkıntı yaşıyorsanız veya ilk defa kullanacaksanız endişe etmeyin. Orkid Tampax Compak Super Aplikatörlü Tamponlar, bu konuda imdadınıza yetişecek olan ürünlerden biri. Ürünü aldığınızda kutusunda bulunan yumuşak aplikatörüyle elinizi vücudunuza değdirmeden tamponu yerleştirebilirsiniz. Bu sayede ürün, daha temiz ve rahat bir tampon deneyimi yaşayabilme imkânı sunar. Kullanıcıların favorisi hâline gelen bu tampon, dışında bulunan emici kılıf ile sızıntılara karşı ekstra bariyer sağlıyor. Regl döneminizi çok daha rahat geçirmek istiyorsanız bu ürüne göz atın.

Ürünü İncele

5. Doğal bir ürün arayanlara: Natracare Organik ve Doğal Tampon Süper Dörtlü Set

Ped kullanmak istemeyip alternatif arayanlara en iyi tampon ve markaları

Kullandığınız ürünün doğallığına dikkat eden biri misiniz? O hâlde size Natracare Organik ve Doğal Tampon Süper Dörtlü Set'i öneriyoruz. Tamamen pamuktan elde edilmiş ürün, bu sayede isminde bulunan organik ve doğal vurgusunun hakkını veriyor. Aynı zamanda klor içermediği için kullananların kalbini kazanıyor. Ürünün farklı günler ve kanama miktarlarınız için çeşitli emicilik kapasiteleri var. Döngülerinize uygun olarak istediğinizi seçebilir, doğal ve klorsuz tampon kullanımının keyfine varabilirsiniz. Bu dörtlü seti satın alarak gelecek regl dönemlerinizde ne yapacağınızı düşünmekten kurtulabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Çok yoğun olmayan günler için: Kotex Tampon Mini

Ped kullanmak istemeyip alternatif arayanlara en iyi tampon ve markaları

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Kotex markasının diğer tampon ürünü olan Kotex Tampon Mini, markanın diğer tüm ürünleri gibi üst düzey konfor ve güven vadediyor. Eğer regl dönemlerinizde kanamanız fazla miktarda olmuyorsa size bu ürünü önerebiliriz. Kanamanızın az olduğu günlerde bu tamponu rahatlıkla kullanabilirsiniz. En iyi tampon markaları arasında her geçen gün adını daha da duyuran Kotex'in bu ürününde akıntınızın sızıntı yapmaması için kilitli bariyer bulunuyor. Tamponun son noktasında bulunan çizgi şeklindeki bariyer, sizin en büyük koruyucunuz olacak. Mini bir tampon arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Kolay kullanımıyla öne çıkan: Kruidvat Normal Tampon

Ped kullanmak istemeyip alternatif arayanlara en iyi tampon ve markaları

Sizler için seçtiğimiz kaliteli ürünlerden bir diğeri ise Kruidvat Normal Tampon. Kolay kullanımı sayesinde yeni başlayanlara önerilen bu tampon, kullananların âdeta göz bebeği. Kolay yerleştirilebilir özelliğinin yanında tamponu istediğiniz zaman pratik bir şekilde çıkarabilirsiniz. Ürünü kullanmaya başladığınız takdirde eriştiğiniz konfordan asla vazgeçmek istemeyeceksiniz. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra eğlenceli kutusu sayesinde gözünüze hitap eden ürün, her yönden kullananların beğenisini kazanıyor. Siz de tampon kullanmaya yeni başladıysanız bu ürünü denemenizde fayda var. Detaylı bir şekilde inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Organik tampon arayanlara: Masmi Organik Aplikatörlü Süperplus Boy Tampon

Ped kullanmak istemeyip alternatif arayanlara en iyi tampon ve markaları

Aradığınız tamponun sızdırmaması kadar organik olmasına da önem veriyorsanız Masmi Organik Aplikatörlü Süperplus Boy Tampon'a bir göz atın. %100 pamuktan üretilmiş tampon, bu sayede tamponların yan etkisi olabilecek irritasyon riskinden sizleri korur. Hipoalerjenik olmasının yanı sıra parfüm ve viskoz da içermeyerek sadece hijyeninizi ve sağlığınızı gözeterek satışa sunulur. Bu ürünün diğer avantajı ise size kullanım kolaylığı sağlayacak aplikatöre sahip olması. Aplikatörleri kartondan yapılmış ürün, geri dönüştürülebilir özelliği sayesinde çevreye de zarar vermiyor. Bu harika tamponu sipariş edip regl döneminizde rahat hissedebilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Çok yoğun olmayan günlerde kullanabileceğiniz: O.B. Tampon Mini

Ped kullanmak istemeyip alternatif arayanlara en iyi tampon ve markaları

O.B. Tampon Mini'yi alıp kullanmaya başladığınız zaman hissettiğiniz rahatlık sayesinde neredeyse regl döneminde olduğunuzu bile unutacaksınız. Verdiği konfor sayesinde ürün, her adımda ve günlük işlerinizde yokmuş hissi vererek rahatlığı vadediyor. Pek çok kullanıcının gözdesi olan tampon, mini olmasıyla dikkat çekiyor. Böylece çok yoğun olmayan regl zamanlarınızda bu ürüne şans vermeniz mümkün. Yüksek düzey emiş gücüne sahip olmasının yanı sıra kutusunda bulunan aplikatörlerle kullanım kolaylığını da üst düzeye çıkarmış bu ürüne kesinlikle şans vermelisiniz.

Ürünü İncele

10. Ekstra koruma sağlayan: Kotex Tampon Super

Ped kullanmak istemeyip alternatif arayanlara en iyi tampon ve markaları

Emiş gücü yüksek olan Kotex Tampon Super, ilk kez tampon kullananlar veya hafif ve orta derece kanamalı günler için ideal. Hızlı emici merkezi sayesinde günlük işlerinizi yaparken sızdırmaların önüne geçen bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. İpeksi dokunuş hissiyatı veren bu tampon, sizi sızıntılara karşı korurken bir yandan hijyen konusunda sizi tatmin eder. Ürün, parfüm içermediği gibi menstrual kokuyu da hapsederek gün boyu rahatlık sağlar. Eğer siz de kaliteli ve yüksek emiş gücü olan bir tampon arıyorsanız Kotex'in bu ürününe şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
tampon tampon nedir tampon kullanımı tampon nasıl kullanılır adet tamponu regl tamponu Göz alara ilik

İş birliği İçerikleri

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en iyi valiz setleri

Hem iş seyahatinde hem tatillerde kullanabileceğiniz en iyi valiz setleri

Giydiğiniz anda gençleşeceksiniz! Sezonun en sevilen hem şık hem havalı kolej ceket modelleri

Giydiğiniz anda gençleşeceksiniz! Sezonun en sevilen hem şık hem havalı kolej ceket modelleri

Giy çık rahatlığı sunan, her kombini tamamlayan en iyi sweatshirtler burada!

Giy çık rahatlığı sunan, her kombini tamamlayan en iyi sweatshirtler burada!

Hiç yağ kullanmadan airfryerda dışı çıtır, içi yumuşacık soğan halkası yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Hiç yağ kullanmadan airfryerda dışı çıtır, içi yumuşacık soğan halkası yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Her şeyi çantasında rahatça taşımak isteyenler için deri sırt çantası modelleri

Her şeyi çantasında rahatça taşımak isteyenler için deri sırt çantası modelleri

Tümünü Gör
Her şeyi çantasında rahatça taşımak isteyenler için deri sırt çantası modelleri

Her şeyi çantasında rahatça taşımak isteyenler için deri sırt çantası modelleri

Şarjlı, darbeli fark etmeksizin her türlü matkabınızı taşıyabileceğiniz en iyi matkap çantası modelleri

Şarjlı, darbeli fark etmeksizin her türlü matkabınızı taşıyabileceğiniz en iyi matkap çantası modelleri

Dakikalar içinde buzlu hâlinden eser kalmayacak! En iyi eritme tepsilerini keşfedin

Dakikalar içinde buzlu hâlinden eser kalmayacak! En iyi eritme tepsilerini keşfedin

Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırmıştı! Duygu Özaslan'ın çok beğenilen o elbisesine alternatifler

Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırmıştı! Duygu Özaslan'ın çok beğenilen o elbisesine alternatifler

Sosyal medya fenomenleri bunları kullanıyor! Bir kez kullandıktan sonra vazgeçilmeziniz olacak

Sosyal medya fenomenleri bunları kullanıyor! Bir kez kullandıktan sonra vazgeçilmeziniz olacak

Bu da olur mu demeyin? İşte airfryerda patates kroket tarifi!

Bu da olur mu demeyin? İşte airfryerda patates kroket tarifi!

Tümünü Gör
Bu da olur mu demeyin? İşte airfryerda patates kroket tarifi!

Bu da olur mu demeyin? İşte airfryerda patates kroket tarifi!

Valiz hazırlamak dert olmaktan çıkacak! Minik tüyoları ve yardımcı ürünleri keşfedin

Valiz hazırlamak dert olmaktan çıkacak! Minik tüyoları ve yardımcı ürünleri keşfedin

Başka bir boyutta film keyfine ne dersiniz? İşte en iyi 3D gözlükler

Başka bir boyutta film keyfine ne dersiniz? İşte en iyi 3D gözlükler

Beyni koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor, kansere kalkan oluyor! Faydaları saymakla bitmeyen en iyi cevizler

Beyni koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor, kansere kalkan oluyor! Faydaları saymakla bitmeyen en iyi cevizler

Sizi hem dış etkenlerden koruyacak hem de güvenliğinizi sağlayacak en iyi motor montları

Sizi hem dış etkenlerden koruyacak hem de güvenliğinizi sağlayacak en iyi motor montları

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Tümünü Gör

Benzer Kişisel Bakım İçerikleri

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

İşte sezona damgasını vuracak makyaj trendleri! Güzelliğinize güzellik katacak...

İşte sezona damgasını vuracak makyaj trendleri! Güzelliğinize güzellik katacak...

Cildinizi nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

Cildinizi nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Saçlarınıza kaybettiği canlılığı geri kazandıracak uygun fiyatlı saç bakım ürünleri

Saçlarınıza kaybettiği canlılığı geri kazandıracak uygun fiyatlı saç bakım ürünleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yüz tüylerinizden kurtulmanızı sağlayacak en etkili bitkisel kürler

Yüz tüylerinizi kökten bitirecek doğal yöntem

Yüklü elektrik faturalarına dur diyebilirsiniz! Elektrik faturasını düşürmek için yapılan basit yöntem

Yüklü elektrik faturalarına dur diyebilirsiniz! Düşürmek için...

Bu taşlar evinize bolluk ve bereket getiriyor! Zenginlik için almanız gereken taşlar

Bu taşlar evinize bolluk ve bereket getiriyor

Yeni telefon almanıza gerek yok! Telefon ekranındaki çizikler nasıl yok edilir? Tüm çizikleri silip süpürüyor

Yeni telefon almanıza gerek yok! Tüm çizikleri silip süpürüyor

Doğalgaz faturasından tasarruf etmek için kışa girmeden hemen yapın! Faturayı yüzde 25 azaltır

Tasarruf etmek için hemen yapın! Faturayı yüzde 25 azaltır

Hiç bilmediğiniz hayatınızı anında kolaylaştıracak 8 ufak ipucu

Hiç bilinmiyor! Her an hayatınızı kolaylaştıracak 8 ufak ipucu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.