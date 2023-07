"Hangi saç bakım ürününü kullanacağım?" diye kara kara düşünmeyin! İşte kuaförlerin tercih ettiği o ürünler

Yeni bir saç bakım ürünü almak istediğiniz zaman muhtemelen saç tipiniz başta olmak üzere saçınızın neye ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulundurursunuz. Pek çok markanın satışa sunduğu saç bakım ürünleri yerine kuaförlerin kullandıkları ve fayda gördükleri ürünleri kullanmayı tercih edebilirsiniz. Gelin, saçlarınızın ipek gibi görünmesine yardımcı olacak ve kuaförlerin tavsiyeleri içerisinde yer alan ürünlere birlikte bakalım!

1. Kıvırcık saçlara özel: Milk Shake Curl Passion Leave in Bukleli Saçlar Için Durulanmayan Bakım Spreyi

Kontrol altına almanın zor olduğu kıvırcık saçlar için sık tercih edilen ürünlerden bir tanesi Milk Shake Curl Passion Leave in. Bu ürün, neme bir türlü doymak bilmeyen kıvırcık saçlar için nem takviyesi sağlar. Saçların beslenmesini sağlayan bu ürünle artık bukleleriniz ile kolayca baş edebilirsiniz. Buklelerinize şekil vermekte zorlanıyorsanız ve bukleleriniz sönmeye başlıyorsa bu ürün sizin için ideal seçim olur.

2. Boyalı ve yıpranmış saçların kurtarıcısı: Kerastase Resistance Bain De Force Architecte Yıpranmış Saçlar İçin Kuvvet Banyosu

Yepyeni bir görünüme kavuşmak her ne kadar çok iyi bir his olsa da boyanın saçlara verdiği zarar göz ardı edilemeyecek kadar çok. Yıpranmış saçlar için özel olarak oluşturulan Kerastase Resistance Bain De Force Architecte Yıpranmış Saçlar İçin Kuvvet Banyosu, boyadan yıpranan saçlar için âdeta kurtarıcı görevi görüyor. Saçlarınızda yıpranan tellerin boşluklarını dolduran bu ürün, saçınızın yumuşacık ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

3. Bakım rutininin sevilen parçası: Insight Dry Hair Nourishing Mask - Kuru Saç Maskesi 500ml

Saç bakım rutininizde favori parçanız hâline gelecek Insight Dry Hair Nourishing Mask - Kuru Saç Maskesi, kuru saçlarınız için ideal ürünlerden biri olabilir. Paraben ve silikon içermeyen, sağlıklı içeriğe sahip bu maske; pürüzsüz ve yumuşacık saçlara sahip olmanızı sağlar. Verdiğiniz parayı sonuna kadar hak edecek bu saç maskesi kuaförlerin de saç bakımı sırasında sıklıkla kullandığı maskelerden biri.

4. Her kuaförde görebileceğiniz: Olaplex No 7 Bonding Oil 30 ml

Olaplex No 7 Bonding Oil, saçlarını şekillendirirken aynı zamanda onarmak isteyenler için harika bir seçim. Sıklıkla yapılan şekillendirme yüzünden hasar görmüş saçların onarılarak toparlanmasını sağlayan bu bakım yağı, sağlıklı içeriği ile kullanıcılar tarafından beğeni toplar. Saçlarda 450 derecelik ısıya kadar koruma sağlayabilen bu bakım yağını ıslak ya da kuru saçınıza kolaylıkla uygulayabileceğinizi de söylemeliyiz.

5. Saçı yormadan temizleyen: Davines OI/OIL Tüm Saç Tipleri için Sülfatsız Bakım Şampuanı

Roucou yağları ile zenginleştirilen Davines OI/OIL Tüm Saç Tipleri için Sülfatsız Bakım Şampuanı, birçok kuaförde rastlayabileceğiniz etkili ürünlerden bir tanesidir. Saçlarında kusursuz bir görünüm isteyen kişiler için ideal seçim olabilir. Şampuanın sülfat ve paraben içermeyen sağlıklı yapısı sayesinde saçlarınızı yormadan temizleyerek saçlarınıza bakım yapabilirsiniz. Bu şampuanın saça ekstra bir yumuşaklık ve parlaklık katacağını da söylemeden geçemeyiz.

6. Saçlarınızın hem fönlü hem sağlıklı olmasını sağlayacak: MORFOSE Milk Threapy Fön Suyu

MORFOSE Milk Threapy Fön Suyu, saçlarını sık sık şekillendiren ve ısı ile işlem görmesini sağlayan kişiler için kurtarıcı bir ürün. Bu fön suyu, sütlü iki faz kondisyoner koruması sayesinde saçlarınızın fön işlemleri sırasında en az hasarı görmesini sağlar. Bu model ile saçlarınız sıcaktan, güneşten, denizden etkilenmeyecek ve nemini hiçbir zaman kaybetmeyerek her zaman sağlıklı gözükecek.

7. Saç dökülmesinde etkili: Aveda Invati Advanced Scalp Revitalizer

Saç dökülmesi sizin de en büyük problemlerinizden biriyse Aveda Invati Advanced Scalp Revitalizer harika bir seçim olabilir. Saç dökülmesini %53'e kadar azaltan ürün, saçlarınıza masaj yaparak uyguladığınız takdirde saç derinizi de güçlendirir. Siz de avuç avuç dökülen saçlardan sıkıldıysanız bu ürünle güçlü, yumuşak ve canlı saçlara kavuşun. Ürünün en sevilen özelliği ise doğal ürünler içermesi.

8. Her saça iyi gelen: OGX Yenileyici Argan Oil Of Morocco Saç Bakım Yağı

OGX Yenileyici Argan Oil Of Morocco Saç Bakım Yağı, neme susamış saçlar için en iyi seçeneklerden. Kuaförlerin sıklıkla kullandığı OGX kalitesi yıpranmış ve kurumuş saçların neme doymasını ve güçlenmesini sağlayarak ipek gibi saçlara kavuşmanızı sağlıyor. Siz de neme susamış saçlarınızı kurtarmak ve dilediğiniz gibi şekillendirmek için ürünün mucizelerinden faydalanabilirsiniz.

9. Kuaförlerin severek kullandığı: Davines OI/OIL All In One Milk Tüm Saç Tipleri için Bakım Sütü

Kuaförlerin severek kullandığı Davines OI/OIL All In One Milk Tüm Saç Tipleri için Bakım Sütü, saçlarını sık sık şekillendiren kişiler için başarılı seçeneklerden bir diğeri. Paraben ve silikon içermeyen, sağlıklı içeriğiyle öne çıkan bakım sütü; kabaran saçları kontrol altına alması sayesinde gün boyu devam eden eşsiz bir deneyim sunar. Bakım sütünün en büyük avantajı ise tüm saç tipleri için rahatlıkla kullanılabiliyor olması.

10. Saçlardaki hasarı kısa sürede yok eden: Briogeo-Don't Despair, Repair

Sağlıklı ve etkili bir saç bakım ürünü arıyorsanız kararınızı vermeden önce Briogeo-Don't Despair, Repair maskesine mutlaka göz atmanızı öneririz. Bu saç maskesi saçların boya, ısı ya da buna benzer birçok faktör sayesinde gördüğü hasarın giderilmesine yardımcı oluyor. Saç maskesi, içerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde saçlarınızın sağlıklı bir şekilde uzamasını da sağlıyor.

