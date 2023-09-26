Penis kaslarını güçlendirmek için ağırlıkla antrenman yapmak istedi! Hastanelik oldu... Sonrası tam bir kabus

İsmi açıklanmayan 24 yaşındaki Hintli bir adam cinsel organını güçlendirmek için şaşırtıcı bir yola başvurdu. Penisine yaklaşık 3 kg ağırlığındaki metal plakaları yerleştiren adam plakaları çıkartmayı başaramayınca hastanelik oldu. MailOnline, isimsiz adamın durumunun sağlık görevlileri tarafından Üroloji Vaka Raporları dergisinde ayrıntılı olarak anlatıldığını bildirdi. Dergide yer alan makaleye göre, adam ağırlık plakalarını cinsel organına yerleştirdikten sonra ereksiyon halindeki penisini kullanarak ağırlığı kaldırmaya çalıştı. Ancak işler hesapladığı gibi gitmedi.

PANİĞE KAPILDI

Ürologlar hastanın ilk başta hafif olan ağrı ve şişliği görmeden geldiğini ve heyecanla antrenmanına devam etti. Ancak işler çok geçmeden son derece acı verici bir hal aldı. Dergide yer alan makalede, "Bir süre sonra penisteki ağrı ve şişlik arttığında ağırlık plakasını çıkarmaya çalıştı ama başaramadı. Paniğe kapıldı ve doktora gitmeye karar verdi. Tam iki saat sonra hastaneye geldiğinde sağlık görevlileri tarafından plakayı kaydırmayı başarmadan önce şişliği azaltmak için ağrı kesici jel, ilaçlar ve hatta cerrahi müdahaleler uygulandı" ifadeleri yer aldı.

Cerrahi müdahalelerin ardından penise giden kan akışının engellemesi nedeniyle penis boğulması olarak bilinen durumun yaşadığı ve 24 yaşındaki adamın cinsel organının ampüte edildiği belirtildi.



