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    4. Penis kaslarını güçlendirmek için ağırlıkla antrenman yapmak istedi! Hastanelik oldu... Sonrası tam bir kabus

    Penis kaslarını güçlendirmek için ağırlıkla antrenman yapmak istedi! Hastanelik oldu... Sonrası tam bir kabus

    26.09.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İsmi açıklanmayan kişisel bir antrenör diğer kasları gibi penisini de güçlendirmek amacıyla ağırlıkla antrenman yapmak istedi. Penisine ağırlık plakalarını yerleştiren antrenör hastanelik oldu. Ağırlıkların cinsel organında sıkışması sonucunda 24 yaşındaki ismi açıklanmayan Hintli adamın cinsel organı ampüte edildi.

    İsmi açıklanmayan 24 yaşındaki Hintli bir adam cinsel organını güçlendirmek için şaşırtıcı bir yola başvurdu. Penisine yaklaşık 3 kg ağırlığındaki metal plakaları yerleştiren adam plakaları çıkartmayı başaramayınca hastanelik oldu. MailOnline, isimsiz adamın durumunun sağlık görevlileri tarafından Üroloji Vaka Raporları dergisinde ayrıntılı olarak anlatıldığını bildirdi. Dergide yer alan makaleye göre, adam ağırlık plakalarını cinsel organına yerleştirdikten sonra ereksiyon halindeki penisini kullanarak ağırlığı kaldırmaya çalıştı. Ancak işler hesapladığı gibi gitmedi.

    PANİĞE KAPILDI

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    Ürologlar hastanın ilk başta hafif olan ağrı ve şişliği görmeden geldiğini ve heyecanla antrenmanına devam etti. Ancak işler çok geçmeden son derece acı verici bir hal aldı. Dergide yer alan makalede, "Bir süre sonra penisteki ağrı ve şişlik arttığında ağırlık plakasını çıkarmaya çalıştı ama başaramadı. Paniğe kapıldı ve doktora gitmeye karar verdi. Tam iki saat sonra hastaneye geldiğinde sağlık görevlileri tarafından plakayı kaydırmayı başarmadan önce şişliği azaltmak için ağrı kesici jel, ilaçlar ve hatta cerrahi müdahaleler uygulandı" ifadeleri yer aldı.

    Cerrahi müdahalelerin ardından penise giden kan akışının engellemesi nedeniyle penis boğulması olarak bilinen durumun yaşadığı ve 24 yaşındaki adamın cinsel organının ampüte edildiği belirtildi.

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