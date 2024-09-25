Polis katili Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı! Kendini böyle savundu 'Telefonumu ve paramı çaldılar'

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'nin kabarık suç kaydı ve çöp poşeti ile adliyeye sevk edilmesi gibi detaylar büyük ses getirmişti. İstanbul Ümraniye'de, Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen 19 yaşındaki katil Yunus Emre Geçti karakoldan kaçmıştı. Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü. Yunus Emre Geçti kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbede çıkmıştı. Yunus Emre Geçti'nin polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuştu. Tutuklanan Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı.

"ANNEME YARDIM ETMEK İÇİN ÇIKTIM"

Ekol Haber'de yer alan habere göre; şüpheli Yunus Emre Geçti’nin hakimlik sorgusunda verdiği ifade ortaya çıktı. Olaydan 5 ay öncesine kadar uyuşturucu madde kullandığını söyleyen Geçti, “Beni Dudullu karakoluna polisler götürdü. Hırsızlık konusu ile ilgili bize teşhis yaptırdılar. Yanımda D.A.Ö isimli arkadaşım vardı. İfadelerimizi aldılar. Sonra polisler bana bekleyeceksin dedi. Annem, babam, dedem ve anneannem geldi” dedi. Karakolun bahçesinde beklediği sırada annesinin çığlığını duyduğunu söyleyen Yunus Emre Geçti, “Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim” dedi.

“SİLAHIN UCUNU GÖRDÜM VARİLE DOĞRU 2 EL ATEŞ ETTİM”

Eve doğru minibüsle giderken hasımlarıyla karşılaştığını anlatan Geçti, “Bana saldırdılar. Cebimden telefonumu ve paramı aldılar. Çıktığım kızın ağabeyleriydi. O esnada sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin vuruldum diye çığlığını duydum. Orada bir varil vardı. Oradan bir silahın ucunu gördüm. Onların polis olduğunu görmedim. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım ve evime doğru yürüdüm” dedi.

“KASTEN SUÇ İŞLEMEDİM”

Bekçilerin kendisini gördüğünü söyleyen Geçti, “Onlara teslim oldum. Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim” dedi.

AVUKATTAN MEŞRU MÜDAFAA SAVUNMASI

Şüphelinin avukatı ise yaptığı savunmada müvekkilinin şehit Şeyda Yılmaz’ı öldürme kastı olmadığını, olayın aniden gelişen olaylardan kaynaklı meydana geldiğini söyledi. Şüphelinin kendisinin ve annesinin de yaralandığını söyleyen avukat, “Yerde görmüş olduğu silahı meşru müdafaa kapsamında ateş etmiştir. Öldürme kastı yoktur” dedi.