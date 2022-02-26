Pratik, kaliteli ve uzun ömürlü oluşu ile dikkat çeken en iyi hızlı cilalar

Araçları cila ile parlatmanın, maliyetli, uzun zaman alan ya da sadece profesyoneller tarafından yapılan bir işlem olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer öyleyse çok yanılıyorsunuz çünkü hızlı cila uygulaması ile kısa sürede istediğiniz görünümü elde edebilirsiniz. Bu noktada "Hızlı cila ne işe yarar?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Cila, araç yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturarak boyayı kir, toz, oksidasyon ve güneşin zararlı ışınları gibi olumsuz dış etmenlere karşı korur. Suyun araç yüzeyinden hızlı akmasını sağladığı için yıkama sonrası araçlar hızlı kurur. Ayrıca boya üzerinde oluşan hafif çizikleri de kapatır. Siz de aracınız için hızlı cila tavsiyesine ihtiyaç duyuyorsanız gelin, birbirinden kaliteli ürünlerin yer aldığı yazımıza hep beraber göz atalım.

1. Tek adımda parlaklık ve koruma için: Turtle Wax Hibrid Hızlı Cila

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Aracınızı yıkadıktan sonra ıslakken uygulayacağınız bir hızlı cila arayışındaysanız Turtle Wax Hibrid Hızlı Cila'yı tercih edebilirsiniz. Sentetik ve doğal carnauba balmumu içeren formülü sayesinde araç yüzeyinde göz alıcı parlaklık sağlar. Oluşturduğu koruyucu bariyerle böcek kalıntılarından su izlerine, kuş pisliğinden kimyasal lekelere kadar aracı korur. Ön cama da uygulanabilen hızlı cila, su itici olduğu için özellikle yağışlı günlerde görüş mesafenizi uzatır ve daha güvenli bir sürüş sağlar. "Hızlı cila sprey nasıl uygulanır?" derseniz hemen anlatalım. Aracınızı yıkayıp iyice durulayın. Islak aracın tüm yüzeyine cilayı uygulayın. Ardından aracı dilerseniz mikrofiber bezle silebilir ya da çalıştırarak kurumasını sağlayabilirsiniz.

2. İz bırakmayan: G POWER Quik Wax Seramik Katkılı Hızlı Cila

G POWER Quik Wax Seramik Katkılı Hızlı Cila, SiO2 cila partikülleri ile araç yüzeyinde mükemmel parlaklık ve uzun süren koruma sağlar. Oluşturduğu koruyucu tabaka, suyu zerreciklere dönüştürür. Böylece suyun hızla araç yüzeyinden akmasını sağlar. Cilanın uygulaması da oldukça kolay. Aracınızı yıkayıp iyice kuruttuktan sonra şişeyi çalkalayıp araç yüzeyine bölgesel olarak püskürtün. Nemli ve temiz bir bez ya da süngerle cilayı eşit şekilde araç yüzeyine yayın. Ardından yumuşak dokulu bir bezle aracı silin. Pırıl pırıl parlayan bir araca sahip olmak işte bu kadar kolay!

3. Uzun süren etki için: BrillantCare Minuten Wax Hızlı Cila

Tüm boya yüzeylerinde kullanabileceğiniz bir ürün arayışındaysanız BrillantCare Minuten Wax Hızlı Cila'yı mutlaka denemelisiniz. Hem opak hem metalik boya yüzeylerinde kullanabileceğiniz cila, düzenli uygulanırsa 25 güne kadar etkisini korur, boya üzerindeki çizikleri ve mat görünümü yok eder. Antistatik özelliği sayesinde araç yüzeyine toz ve kirin yerleşmesini engeller. Oluşturduğu koruyucu tabaka boyayı besler, yüzeyin parlaklığını korur, renk uyumunu sağlar ve boyanın ömrünü uzatır. Ayrıca su itme özelliğiyle aracın hızlı kurumasını sağlar. Kuru araca uygulanan cilayı krom ve boyalı plastik yüzeylerde de kullanmak mümkün.

4. Maksimum koruma için: Gojo Hızlı Sprey Cila

Aracınızın ilk günkü gibi görünmesini sağlayacak ürünlerden biri de Gojo Hızlı Sprey Cila. UV ışınları ve çevresel faktörlerin araç yüzeyinde oluşturabileceği hasarlara karşı koruyucu bir tabaka oluşturan cila, su kaydırıcı özelliği de birleştirerek yüzeyde tam koruma sağlar. "Gojo hızlı cila nasıl yapılır?" derseniz ürünü kullanmadan önce aracınızın temiz ve kuru olmasına dikkat etmelisiniz. Şişeyi iyice çalkaladıktan sonra araç yüzeyine püskürtüp temiz bir mikrofiber bezle aracı silmelisiniz. Son parlaklık dokunuşu için başka bir bezle tekrar aracınızı silebilirsiniz. Uygulama sırasında dikkat etmeniz gereken nokta ise araç sıcakken ya da direkt güneş altında cilayı uygulamamak.

5. Pratik ve kaliteli: Autokit Ultra Hızlı Cila

En iyi hızlı cila markası arasında yer alan Autokit, sprey şişe ile piyasaya sunduğu ürünüyle kullanıcısına büyük kolaylık sağlıyor. Hem araç yüzeyini parlatan hem koruyucu tabaka oluşturan cila, çözücü madde içermediği için her boya tipinde rahatlıkla kullanılabilir. En iyi hızlı cilalar arasında yer alan ürün, aracı çevresel etmenlere karşı korur. Carnauba içeren formülü sayesinde haftalarca parlaklığını ve koruyuculuğunu sürdürür. Kolay uygulanır ve hızlı sonuç verir. Üstelik hızlı cilayı aracın boya yüzeyinin yanı sıra plastik aksam ve lastik yüzeylere de uygulayabilirsiniz.

6. Lekesiz ve parlak bir araç yüzeyi için: AutoGlym Rapid Aqua Wax Hızlı Cila

Hem ıslak hem kuru yüzeye uygulayabileceğiniz, kaliteli ve pratik bir hızlı cila arayışındaysanız harika bir ürünle karşınızdayız. AutoGlym Rapid Aqua Wax Hızlı Cila'yi dilerseniz aracınızı yıkadıktan sonra hala ıslakken dilerseniz kuruladıktan sonra kullanabilirsiniz. Oluşturduğu koruma tabakası sayesinde her yıkamadan sonra cilanın etkisi yenilenir. Eşsiz formülü sayesinde araç yüzeyinde lekesiz parlaklık sağlar. En iyi hızlı cilalar arasında yer alan ürünü aracın tüm dış aksamında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce ürünü iyice çalkalamaya ve kullanacağınız mikrofiber bezin temiz olmasına dikkat etmeniz gerektiğini de hatırlatmakta fayda var.

7. Çevre dostu ürün arayanlara: Sonax Xtreme Brillant Shine

Sonax Xtreme Brillant Shine, polimer esaslı olduğu için araç yüzeyinde iz bırakmaz. Oluşturduğu kadifemsi doku ve koruyucu tabakayla aracı çevresel etmenlere karşı korur. Su itici özelliğiyle suyu zerreciklere dönüştürür. Bölgesel olarak kullanılan hızlı cilayı uygulamak da oldukça kolay. Uygulamadan önce aracı yıkayıp iyice kurulamalısınız. Ürünü araç yüzeyine püskürttükten sonra nemli bir bez ya da süngerle tüm araç yüzeyine yaymalısınız. Hemen ardından temiz bir bezle iyice aracı silmelisiniz. En kaliteli hızlı cilalar arasında yer alan ürün, çevreye karşı da duyarlı.

8. Islak kullanım için: İnterwax Sık & Parlat Hızlı Cila

Birçok markaya ait ürünler arasında seçim yapamıyor ve "En iyi hızlı cila hangisi?" diye merak ediyorsanız İnterwax Sık & Parlat Hızlı Cila'ya mutlaka göz atmalısınız. Dakikalar içinde aracınızda istediğiniz parlak görünümü sağlayan ürün, pratik kullanımıyla da öne çıkar. Suda aktif hale gelen polimer ve wax içeren formülüyle uzun süre araç yüzeyinde koruyucu tabaka oluşturur. Kir, su ve tozun araç yüzeyine tutunmasını engeller. Hem metalik hem cilalı yüzeylere uygulanabilen boyayı aracın tüm boyalı yüzeylerinde kullanmak mümkün. Islak yüzeye uygulanan cilayı mikrofiber bir bezle silerek araca yayın. Ekstra kurulamaya ihtiyaç duymayan cila, araç yüzeyinde hızlıca buharlaşır.

9. Aracınızın ilk günkü parlaklığını yakalayın: Fast Liquid Hızlı Cila

Aracınızın yüzeyini çevresel etmenlere karşı koruyan Fast Liquid Wet Coat Seramik Katkılı Hızlı Cila, yüzeyde oluşturduğu koruyucu tabaka sayesinde çamur, kir, toz ve kimyasal serpinti gibi partiküllerin tutunmasını engeller. Su itici olduğu için ıslanan aracın hızlıca kurumasını sağlar. Cilayı uygulamak için önce aracı iyi bir ürünle iyice yıkamalısınız. Yüzeyi tamamen köpükten arındırdıktan sonra araç hala ıslakken cilayı püskürtebilirsiniz. Ürünü tüm yüzeye uyguladıktan sonra 3-5 dakika kadar bekleyip tekrar durulamalı ve yumuşak kuru bir bezle aracı kurulamalısınız. Bu basit adımlardan sonra göz alıcı parlaklığın keyfini çıkarabilirsiniz!

10. Kuru yüzeye uygulanan: TRAX Hızlı Cila

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Son teknoloji ile üretilen, kaliteli ve pratik bir ürün arayışındaysanız TRAX Hızlı Cila, bu arayışa son verebilir! Silikon içeren benzersiz formülüyle araç yüzeyinde hem koruma hem parlaklık sağlar. Antistatik olduğu için sıçrayan çamur, su, toz ve kirlerin yüzeye tutunmasına engel olur. 2-3 yıkamaya kadar etkisini kaybetmez. "Hızlı cila nasıl uygulanır?" derseniz kuru yüzeye uygulandığını belirtelim. Uygulama öncesinde aracınızı yıkamalı ve iyice kurulamalısınız. Ayrıca ürünü püskürtmeden önce şişeyi iyice çalkalamanız ve direkt güneş altında uygulama yapmamanız gerektiğini hatırlatalım. Kalitesi ve pratik uygulamasıyla kullanıcılardan tam not almayı başaran cila, iz bırakmadığı için plastik parçalarda da kullanılabilir.

11. Sadece 15 dakikada uygulanan: Meguiars Ultimate Quik Wax Hızlı Sprey Cila

Aracınızın her zaman ilk günkü gibi görünmesini istiyorsanız hızlı cilaları mutlaka denemelisiniz. En kaliteli ürünler arasında yer alan Meguiars Ultimate Quik Wax Hızlı Sprey Cila, 15 dakika gibi kısa bir sürede aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturur. Meguiar's Hidrofobik Polimer Teknolojisi sayesinde uzun süre etkisini sürdürür. Su itici özelliğini haftalarca korur. Islak ya da kuru uygulanabilen cilayı muadillerinin aksine direkt güneş ışığı altında bile kullanabilirsiniz. Üstelik leke bırakmadığı için cam ve plastik aksamlara da uygulayabilirsiniz. En iyi sonucu almak için uygulama öncesinde aracınızı temizlemelisiniz.