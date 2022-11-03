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Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları

03.11.2022 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta geçirdiğiniz saatleri azaltacak ve daha keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak birbirinden işlevsel ürünlerle tanışmaya ne dersiniz? Mutfak robotundan elektrikli damacana pompasına, sos yapma makinesinden saklama kaplarına herkesin çok sevdiği ürünlerle sizleri tanıştırmaya geldik. Üstelik Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında hâlihazırda indirimde olanları seçtik. İşte o ürünler!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları

Mutfakta geçirilen zamanı daha verimli ve keyifli hale getirecek, raflara düzen, yemeklere lezzet ve sağlık katacak ürünler son zamanlarda oldukça revaçta. Özellikle TikTok ve Instagram gibi çeşitli sosyal mecralarda da sıklıkla karşılaştığımız BU fonksiyonel mutfak ürünleri herkes tarafından çok seviliyor. Biz de sizin için Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında şu anda indirimde olan son derece işlevsel mutfak ürünlerini seçtik! Bir kez kullananın bir daha vazgeçemeyeceği o ürünlere gelin birlikte bakalım.

1. Fakir Retroplex Mutfak Robotu Rosie

Adsız tasarım - 2022-11-02T235459.082

Kullanıcı yorumları:

  • "Güzel, şık ve kaliteli gerçekten. Hamuru güzel topluyor. Spatula ile ayrıca toplamaya gerek kalmadı. Ağırlığı gayet iyi çok sarsıntı yapmıyor. Komple döküm zaten. Ses olayına gelecek olursak makine bence çok sessiz. Bebek uyur yanında. Makina başarılı tavsiye ederim. "

  • "Hamur yoğurma, limonata karıştırma hatta çiğköfte yoğurma işi bile yaptım bununla. Parasını hak eden, kaliteli bir alet."
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2. Meleni Home 12'li Set Sızdırmaz Kapaklı Kare Erzak Saklama Kabı

Adsız tasarım - 2022-11-02T235943.075

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürünler geldi, çok beğendim. Gerçekten kaliteliler. Kesinlikle tavsiye ediyorum."

  • "O kadar sağlam ve bir o kadar güzel ki. Çeyizim için aldım kesinlikle tavsiye ediyorum."
Ürünü İncele

3. Betty Bossi Sos Yapma Makinesi

Adsız tasarım - 2022-11-03T000255.040

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok fazla bilgi olmadığı için bir inceleme bıraksam iyi olur diye düşündüm, sonuç harika. Sos yapmak için aldım ve gerçekten işe yarıyor."

  • "Harika ürün. Sosları inanılmaz. Beş yıldız."
Ürünü İncele

4. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi | Paslanmaz Çelik Yüzey

Adsız tasarım - 2022-11-03T001824.228

Kullanıcı yorumları:

  • "Hem şık hem de hassasiyeti yüksek bir ürün. Üzerine üfleyince bile algılıyor."

  • "Ürün küçük kullanışlı, basit şekilde kullanımı kolaylık sağlıyor. Başarılı bir ürün."
Ürünü İncele

5. Russell Hobbs 28010-56 Tuz ve Karabiber Öğütücü Seti Elektrikli

Adsız tasarım - 2022-11-03T000535.073

Kullanıcı yorumları:

  • "Malzemesi kaliteli. Kullanışlı."

  • "Çok şık, kullanışlı bir ürün. Dört tane pil gerekli. Duracell takarsanız uzun süre dayanıyor. Ben çok memnunum."
Ürünü İncele

6. Jumbo Glory D. Wall 750 ml Yağdanlık Sosluk

Adsız tasarım - 2022-11-03T000722.086

Kullanıcı yorumları:

  • "Görünümü hoşuma gitti ve aldım. İyi ki almışım. Görenler bayılıyor."

  • "Yeni eve çıkan erkek arkadaşıma hediye ettim. Çok hoşuna gitti."
Ürünü İncele

7. KitchenBoss USB Şarjlı Elektrikli Damacana Pompası

Adsız tasarım - 2022-11-03T000924.085

Kullanıcı yorumları:

  • "Kullanışlı ürün. Damacanalara uyuyor. Sesi piyasadakilere göre az ama yine de duyuluyor. Gayet normal aslında. Çünkü motor çalışıyor. Tavsiye ederim."

  • "Ürünü beğendim çok portatif. Hızlı dolum yapıyor. Şarjı çok iyi gidiyor. 3 aydır kullanıyorum. 2-3 kez şarj ettim sadece."
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8. Elle Dövme Şef Bıçağı

Adsız tasarım - 2022-11-03T001141.062

Kullanıcı yorumları:

  • "Kaliteli, ince ve keskin bir his veriyor. Her türlü işlem için harika."

  • "Kılıfıyla birlikte geliyor. Çok iyi."
Ürünü İncele

9. DOQAUS Anında Okunabilen Suya Dayanıklı Gıda Termometresi

Adsız tasarım - 2022-11-03T001418.168

Kullanıcı yorumları:

  • "Kullanımı kolay ve net bir LCD ekrana sahiptir. Çok kullanışlı. Arkada ışık düğmesi var, basıldığında ekranı aydınlatıyor."

  • "Herkesin sahip olması gereken bir ekipman."
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10. Tupperware Süper Şef Kırmızı

Adsız tasarım - 2022-11-03T003324.109

Kullanıcı yorumları:

  • "Çok faydalı bir ürün."

  • "Mutfakta işimi kolaylaştırıyor. Severek kullanıyorum."
Ürünü İncele
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