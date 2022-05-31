Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Lazer epilasyon aleti kategorisinde önde gelen markalardan Braun, Silk Expert Pro 5 modeliyle kullanıcıların ilgisini çekiyor. Atış sayısı, hız ayarı, kullanım kolaylığı gibi pek çok açıdan oldukça işlevsel cihaz, bir türlü kurtulamadığınız tüylerle başa çıkıyor. Lazer epilasyon aletlerinin özelliklerini öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesin çünkü sizin için Braun Silk Expert Pro 5 modelini incelemeye aldık! Cihazın avantaj ve dezavantajlarını, kullanıcı yorumlarını, benzer ürünlere yer verdiğimiz yazımızı okumadan geçmeyin!

Braun Silk Expert Pro 5 PL5124

Braun Silk Expert Pro 5 PL5124 teknik özellikleri

Kısa sürede etkili sonuç veren Braun Silk Expert Pro 5 ile tanışmaya hazırsanız hemen ürünü incelemeye başlayalım. Braun'un yeni nesil tüy alma cihazlarından ve en çok talep gören modellerinden biri Silk Expert Pro 5 5124 ile güzellik merkezlerine tonlarca para vermenize gerek kalmıyor. Ürün, geliştirildiği IPL teknolojisi sayesinde kalıcı olarak tüyleri azaltmayı vadediyor. Dermatolojik olarak güvenli olduğu kanıtlanan cihaz, 400.000 flaş atımı yapabiliyor. SensoAdapt teknolojiye sahip ürün, cilt renginizi algılıyor ve 10 yoğunluk seviyesinden tonunuza uygun olan yoğunluğu hızlıca ayarlıyor. Böylelikle daha güvenli ve kullanışlı bir deneyim sunuyor. Cihazın küçük ve hassas vücut bölgelerine bakım yapan derin çekme modu bulunuyor. Ayrıca vücudun daha geniş kısımları için kullanabileceğiniz ayar modu da mevcut. Bu sayede en düşük enerji seviyesinde bile her iki bacağınızı 5 dakika gibi kısa bir sürede bitirmenize yardımcı oluyor. Braun Silk Expert Pro 5 genital bölge kullanımında oldukça dikkat istiyor çünkü bikini bölgesi, vücudun diğer bölgelerine göre daha hassas ve iltihaplanmaya meyilli. Bunun için uzmanlar tarafından ekstra özen gösterilmesi öneriliyor. Cihaz ile gelen hassasiyet başlığı, yüz ve koltuk altı gibi küçük bölgelerdeki tüylerin rahatlıkla alınmasına olanak tanıyor. Cihazın nazik ve ekstra nazik modları, yeni lazer epilasyon cihazı kullanıcıları için enerji düzeyini ayarlayarak kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda olası kazaları da ortadan kaldırıyor. Ürünün yalnızca doğal sarı, koyu kahverengi ve siyah tonlarındaki tüyler üzerinde etkili olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü açık renkli tüylerde cihaz cilt rengini algılayamadığı için atış yapamıyor.

Braun Silk Expert Pro 5 PL5124 avantajları ve dezavantajları

Braun Silk Expert Pro 5 özelliklerine bakıldığınca cihazın şu avantajları sağladığı görülüyor:

Ürün sadece 4 haftada tüyleri gözle görülür şekilde azaltarak güzellik salonlarındaki acılı lazer epilasyon işlemlerinden sizi kurtarıyor.

Dermatoloji uzmanları tarafından güvenilirliği kanıtlanmış cihaz, gönül rahatlığıyla tercih listesine girmeyi hak ediyor.

Ürünü Braun Silk Expert Pro 3 özellikleriyle karşılaştırdığımızda 300.000 atıma sahip Pro 3 modeline göre cihazın daha iyi olduğunu söylemek mümkün.

Braun Silk Expert Pro 3 kullanımı, 3 yoğunluk seviyesiyle sınırlandırılırken Pro 5 modeli 10 yoğunluk düzeyiyle yeni başlayanlar için önemli avantaj oluşturuyor.

Cilt renginizi otomatik olarak algılayan sensörü sayesinde daha etkili ve doğru sonuç almanızı kolaylaştırıyor.

IPL teknolojisiyle geliştirilen ürün; ağda, jilet gibi tüy almak için kullanılan işlemlerin uzun vadede yol açacağı sorunların önüne geçiyor.

Cihazın dezavantajları:

Ürünün açık tenlerde etki göstermemesi hayal kırıklığı yaratabilir.

Modelin kablolu olması kullanıcıların hareket özgürlüğünü engelleyen dezavantajlardan biri olabilir.

Braun Silk Expert Pro 5 PL5124'ü kullananların yorumları

Braun Silk Expert Pro 5 PL5124 yorumları değerlendirildiğinde çoğunlukla cihazın ağrılı işlemlere maruz kalan kullanıcıların imdadına yetiştiği yönündeki yorumlar göze çarpıyor. Ürün, ayarlanabilir yoğunluk ve hassaslık seviyesini kullanıcılarının kontrolüne bırakmasıyla Braun Silk Expert Pro 5 kullananlar tarafından oldukça beğeni topluyor. Başlıklarının tüm vücut için yeterli olması, rahat tutuşu gibi işlevselliği ile büyük kolaylık sağlıyor. Braun Silk Expert Pro özelliklerine bakıldığında bu serinin kullanıcıları yüksek oranda memnun ettiği anlaşılıyor. Bu memnuniyetin üzerine Pro 5 kullanıcılarının olumlu görüşleri de eklenince ürünün gerçekten denemeye değer cihazların başında geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Cihaz hakkındaki olumsuz görüşler arasında uzun süreli kullanımda aşırı ısınma yapması öne çıkıyor. Kullanıcılar bu konuda Braun Silk Expert Pro 3 kullananlar ile hemfikir.

Braun Silk Expert Pro 5 PL5124'e alternatif ürünler

1. Philips BRI950/00 Lumea Prestige

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8 haftaya kadar tüysüz bir cilt vadeden Philips Lumea Prestige, IPL teknolojisiyle uzayan tüylerinizi kısaltma konusunda en iyiler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Benzersiz ev konforu yaşatan alet hem kablolu hem kablosuz kullanım kolaylığıyla işleminizi yarıda kesmeden tamamlamanızı sağlıyor. 5 farklı ışık seviyesine ve 250.000 atıma sahip cihaz, SmartSkin sensörüyle cilt renginizin tonunu algılayarak Braun Silk Expert Pro 5 ile benzerlik gösteriyor.

2. Remington IPL 8500 I-Light Luxe

300.000 atışa sahip ürün, 3 cm geniş uygulama penceresiyle kullanımda büyük konfor yaratıyor. Cilt tonunuzu her 10 saniyede okuyan sensörü, gereksiz atış yapmanızı önlüyor. 3 uygulama sonrasında tüylerde gözle görülür azalma sağlayan cihazın manuel olarak ayarlanabilen güç, hassas ve hızlı modu bulunuyor. Ayrıca yüz için kullanıma uygun ek başlığı sayesinde yüz bölgesindeki tüyleri azaltmanızı sağlıyor ve başka bir alete ihtiyaç duymanıza gerek kalmıyor.

3. Yasomi TM003 Buz Başlıklı Lazer Epilasyon Cihazı

Buz başlıklı özelliğiyle diğer epilasyon cihazlarından ayrılan Yasomi TM003; hassas cilde sahip kullanıcılardan tam not alıyor. Şık tasarımıyla göz dolduran ürün, buz soğutma fonksiyonuna sahip. Bu yönüyle iğneli lazer epilasyon işlemine maruz kalmadan acısız şekilde pürüzsüz bir tene kavuşmanızı sağlıyor. Yaklaşık 3-4 hafta sonunda belirgin sonuç vadeden cihaz, 990.000+ flaş lazeriyle uzun ömürlü kullanım imkânı tanıyor.

4. Braun Silk-Expert Pro 3 PL3111 Lazer Epilasyon Cihazı

Braun Silk Expert Pro kullananların oldukça memnun kaldığı modeller arasında yer alan cihazın 300.000 atımı bulunuyor. Kablolu özelliğe sahip ürün, cilt temas sensörüyle olası kazaları ve fazladan atış yapılmasını engelliyor. 3 ayda tüylerinizden kurtulmanızı sağlayan epilasyon aletinde 3 yoğunluk seviyesi yer alıyor. 2 modu ve cihazın yanında bulunan hassasiyet başlığı ile Pro 5 modeline alternatif arayanlara ideal bir seçim sunuyor.

5. Auratrio T-009S IPL Epilasyon Cihazı

Tüm vücutta etkili sonuç almanızı kolaylaştıran 500.000 atımlı epilasyon cihazı, ergonomik tasarımıyla rahat kullanım sağlıyor. Hem kadın hem erkek kullanımına uygun cihaz, ağda gibi işlemlerle kıyaslanamayacak kadar hafif ve hızlı olmasıyla iddialı. Yoğun kıllarda bile yüksek oranda etki gösteren ürünün cilt gençleştirme için de farklı başlıkları bulunuyor. Uygun fiyatlı olmasına rağmen maksimum performans gösteren ürünü elinizden düşürmeyeceğinize emin olabilirsiniz.

6. inFace IPL Epilasyon Aleti

900.000+ atımla sınırsız flaşa sahip epilasyon aleti, 5 kademeli enerji seviyesiyle bacak, koltuk altı, bikini bölgesi gibi vücudunuzun tüm bölgeleri için kullanılabiliyor. Küçük ve geniş alanlar için ayarlayabileceğiniz 2 moda sahip cihaz, kablolu çalışıyor. Aynı zamanda InFace IPL Epilasyon Aleti'nin cilt rengi analizi ve cilt temas sensörü bulunuyor. Cihaz üzerindeki tuşlar sayesinde işlem sırasında epilasyon aletinizi kontrol edebiliyorsunuz.

7. Medisana 88585 Lazer Epilasyon Cihazı

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Bütçe dostu bir epilasyon aleti arayışındaysanız Medisana 88585 Lazer Epilasyon Cihazı beklediğiniz ürün olabilir. Entegre UV filtresiyle güneş ışınlarına karşı ultra koruma sağlayan cihazı dayanıklı malzemesi sayesinde uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Tek tuşla açılıp kapanan ürün, hafif ve kullanışlı yapısıyla kullanıcılarına konfor sağlıyor. Cihazın 100.000 atımı ve 6 kademeli ışık ayarı bulunuyor. Ayrıca alet 3 dakika kullanılmadığında otomatik kapanma özelliğine de sahip.