Rapunzel olma yolunda ilerleyenlere en hızlı saç uzatan şampuan tavsiyeleri

Bazı insanların saçlarını kestirdiğini bile fark etmezsiniz, makaslar uzama hızına yetişemez. Bazılarının da tam tersi, aylar sonra bile saç boyunda değişiklik olmaz. Saçın hızlı uzaması ya da uzamamasının arkasında birçok neden olabilir. Öncelikle sağlıklı besleniyor musunuz, kendinize dikkat ediyor musunuz bir gözden geçirin deriz. Ardından da saçınıza nasıl bakımlar yapıyorsunuz, hangi sıklıkta yıkıyorsunuz ve en önemlisi neyle yıkıyorsunuz; bunlara bakın. Saçlarınızın hızlı uzamasını, uzama sırasında da kalitesini kaybetmesini istemiyorsanız işe şampuanınızı değiştirmekten başlayabilirsiniz. Saçlarımız en önemli aksesuarımız sonuçta ve uzun saçlara bayılıyoruz. Sürekli aynı modeli kullanmayı sevmiyoruz, kestirince uzamamasından yakınıyoruz. Biz sizin için çözümü bulduk. Bakalım en hızlı saç uzatan şampuan seçenekleri nelermiş?

1. Restorex S&L Extra Direnç Şampuan

Her bir saç telinin belirli bir yaşam döngüsü ve bu döngünün de bir süresi var. Saç çıkar, sağlıkla uzar, sonra bir gün dökülür gider. Normal akış böyle olmalı. Ama hava kirliliği, ilaçlar, beslenme problemleri, hormonlardaki değişiklikler saç telinin döngünü değiştirebilir. Demek ki sorun tek başına saçların hızlı uzaması değil. Mevcut saçları da korumak gerek. Restorex S&L Extra Direnç Şampuan’la ikisini birleştirebilirsiniz. Uzama hızını artırırken saç dökülmelerinin de önüne geçebilirsiniz. Sarmaşık ekstresinden elde edilen beta-sitosterol ve quercetin, dökülme karşıtı etki gösterir. Bitkisel vitamin ve mineraller saçları besler. Aminoasitler ise saç tellerini canlandırır. Hedefiniz hızlı uzayan saçlarla birlikte daha canlı bir görünüm ise Restorex S&L Extra Direnç Şampuan’ı hemen kullanmaya başlayın deriz. Etkisini artırmak için Restorex’in Sağlıklı Uzama Etkili Sıvı Saç Kremi ile birlikte kullanmanızı tavsiye deriz. Yine Restorex’in Sağlıklı Uzama Etkili Onarıcı Saç Bakım Maskesi’yle de bakımınızı tamamlayabilirsiniz. Biz bir de şampuanın pompalı şişesinin getirdiği kolaylığı da çok beğendik.

Restorex S&L Extra Direnç Şampuan'la saçlarınızın uzama hızına yetişemeyeceksiniz, hemen tıklayın.

2. Revox at kuyruğu şampuanı

At kuyruğu içerikli şampuanlar ve saç bakım ürünleri son yıllarda epey popüler oldu. Nedendir bilinmez hemen hemen at kuyruğu bitkisi içeren bütün ürünlerin ambalajında at görseli kullanılıyor. Bir süre hepimiz kafa karışıklığı yaşadık. Gerçekten şampuanın içinde at kuyruğu olabilir miydi? Gizem çözüldü, gerçekten şampuanın içinde at kuyruğu var ama bitki olanı. Revox At Kuyruğu Şampuanı da bunlar arasında en çok bilineni. Dökülmelere karşı koruyucu özelliği olan bu şampuanın yeni saç çıkartma etkisi de gerçekten muhteşem. En çok saç uzatan şampuan çeşitleri arasına rahatlıkla girer. Bebek saçlarınız elinize gelmeye başlayınca ne kadar doğru bir seçim yaptığınıza ikna olacaksınız. Şampuan, ayrıca ince telli saçları güçlendirerek daha hacimli görünmesini de sağlar.

Revox at kuyruğu içerikli şampuanı satın almak isterseniz adres burada, hemen tıklamanız yeterli.

3. Mane 'n Tail Micellar

Saçlarınızın daha hızlı uzamasını destekleyen başka bir şampuan olan Mane'n Tail Micellar, biotin ile zenginleştirilmiş formülüyle dikkat çekiyor. Etken maddesi ise at kuyruğu bitkisinden elde edilen özler. Saç ve saç derisini temizlerken yıpratmaz, zarar vermez. Sülfat, boya, paraben, silikon gibi saç derinize ve saçlarınıza zarar verecek maddeleri içermez. Hemen buraya bir bilgi ekleyelim. Saçlarınızın uzama hızı saç derinizin ne kadar sağlıklı olduğu ile ilgilidir. Kökler vücuttan olduğu kadar saç derisinden de beslenir. Egzama, kepek, kaşıntı gibi sorunlarınız varsa saçlarınızın uzamasını beklemek pek de mantık çerçevesinde değildir. Saçlarınıza yapacağınız bakım kadar derinize de aynı hassasiyeti göstermeniz önemli. Saç derinizde tahrişe neden olan ya da doğal yağ dengesini bozan şampuanlar saçlarınızın da uzama hızını düşürür. Mane'n Tail Micellar'la bütün sorunlara tek bir şampuanla çözüm bulabilirsiniz. İsteyenler Mane'n Tail Micellar saç kremi ile birlikte kullanabilirler.

Mane'n Tail Micellar şampuanı satın almak için tıklayın.

4. Kerastase'le mucizeler yaratabilirsiniz

Saçları en hızlı uzatan şampuan seçeneklerinden birisi de Kerastase'den geliyor. Kerastase Resistance Bain Extentioniste'in etkisi çoğu kadın tarafından onaylandı. Saçlarınız kırılmaya meyilliyse de bu şampuanı kullanabilirsiniz. Kerastase Resistance Bain Extentioniste neler yapıyor, sırayla bakalım. Önce kırılma aşamasındaki saçları yeniden yapılandırarak saç tellerinin daha güçlü uzamasını sağlıyor. Saçın esnekliğini geri kazandırıyor ve böylece saçlarınız daha dayanıklı oluyor. Bunları da Kreatin R kompleksiyle yapıyor. İçindeki taurine amino asitleri de saç derinizi besliyor. Saçlarınızın daha da mı hızlı uzamasını istiyorsunuz? Alışveriş listenize Kerastase Resistance Fondant Extentioniste saç bakım kremini ve Kerastase Resistance Serum Extentioniste saç serumunu ekleyebilirsiniz. Kerastase zeten profesyoneller tarafından tercih edilen bir marka. Nasıl etki göstereceğini bu bilgiden bile çıkarabiliriz.

Kerastase Resistance Bain Extentioniste'le saçlarınızın ne kadar hızlı uzadığını görünce gözleriniz yaşaracak, satın almak için hemen tıklayın.

5. Evde maske yapmışsınız gibi

Saçlarınızın daha hızlı uzaması için size onlarca maske tarifi verebiliriz. Maskelerin çoğunda da yumurta ve Hindistan cevizi yağı olacaktır. Onun yerine bu ikisini içeren saç uzatan şampuan önerisi almak ister misiniz? En azından yumurta kokusunu gidermek için saçlarınızı yıkarken hırpalamak zorunda kalmazsınız. OGX Besleyici Coconut Milk Şampuan kullanın, kısa yoldan saçınıza istediğiniz bakımı yapın. Şampuanın içinde hem Hindistan cevizi yağı var hem de sütü. Yumurta akının da proteinlerini almış. Proteinler vücudumuzun sağlıklı olması kadar saçlarımızın da sağlıklı uzaması için gerekli. Maskelerle zamanınızı harcamak yerine OGX Besleyici Coconut Milk Şampuan'ı tercih ederseniz egzotik kokulu saçlarla dolaşabilirsiniz. Sülfat içermiyor, şişesi de çevre dostu. Sülfatın saç üzerindeki olumsuz etkisinden de bahsedelim. Saç derisini tahriş ederek egzama, kepek gibi sorunlara neden olan sülfatı saçlarımız hızlı uzasın istiyorsak hayatımızdan çıkartmamız şart. Çünkü saç derisini tahriş ettiği kadar saç tellerini de yıpratıyor.

OGX Besleyici Coconut Milk Şampuan'ı satın almak için hemen tıklayabilirsiniz.

6. Bitkilerin gücünden şaşmayanlara

Bitkiler olmasa biz ne olurduk? Saç bakımımızdan tırnaklarımıza kadar, her bir adımda işe yarayan bir tanesini mutlaka bulabiliyoruz. Sırada Otacı'nın 10 Bitkili Canlandırıcı Şampuan'ı var. İçinde hangi bitkiler varmış hemen bakalım: Lavanta, defne, kekik, adaçayı, sığla, ardıç, biberiye, mersin, tıbbi papatya ve nane. Bu kadar bitkiyi bir araya getirmek ve doğru oranlarda karıştırmak bizce çok zor. Ev ortamında yapabileceğinize inanıyorsanız yine de siz bilirsiniz. Otacı'nın 10 Bitkili Canlandırıcı Şampuan'ı varken bu kadar uğraşmaya gerek yok bizce. Normal ve yağlı saçlar için her gün kullanıma uygun olan şampuanın içindeki bitkilerin her birinin etkisi farklı. Bazıları nemlendiriyor, bazıları güçlendiriyor, bazılarıysa saç derisinde olan sorunlarla ilgileniyor. Uyum içinde bir grup çalışmasından bahsedebiliriz. Otacı'nın saç bakımı ürünleri sadece şampuanla sınırlı değil. Krem ve yağları da düzenli kullanarak saçlarınızın uzama hızına destek olabilirsiniz.

Saçlarınızın uzama hızını artırmak için bitkilerden destek almak isteyenler bu sayfaya tıklayabilirler.

7. Nerede o eski yavaş uzayan saçlar?

Sırada en iyi saç uzatma şampuanı olarak bilinen bir marka var. Tam tahmin ettiğiniz gibi, Bioblas. Yavaş uzayan saçlara hız kazandırdığı gibi saç dökülmesine karşı da saçları daha dirençli yapan bu şampuanın etkisini görmeniz için öyle çok uzun süre beklemenize de gerek yok. Şampuanın ismini vermeyi unuttuk, değil mi? Bioblas'ın yavaş uzayan saçlar için olan şampuanından bahsediyoruz. Aslında markanın birçok şampuanı saç uzamasını teşvik ediyor ama bu en etkilisi. Sarmaşık bitkisinin özleriyle güçlendirilmiş şampuan saç derisini de ihmal etmeden saçları güçlendirir. Bu kadar mı? Durun daha bitmedi. Sarmaşıktan gelen phytosterol sayesinde yanlış bakımdan, dengesiz beslenmeden, kimyasal işlemlerden, çevre faktörlerinden etkilenen saçları da onarır. Saçlarınızın kestirdiğiniz boyda kaldığı günlerin hiç geri gelmemesini diliyoruz.

Yavaş uzayan saçlarınız canınıza tak ettirdiyse çözümü bu sayfada, tıklayın.

8. Merhaba rüya gibi saçlar

En çabuk saç uzatan şampuan, saçımıza en iyi davranan şampuandır. Yanlış anlamadınız, şampuanımızdan da bir nezaket bekliyoruz. Hayaliniz uzun saçlar ama ya saçlarınız uzamıyor ya da uzarken bir yerden sonra matlaşıp cansızlaşıyorsa hemen L'Oreal Paris Elseve Dream Long Onarıcı Bakım Şampuanı'nı satın almalısınız. Bitkisel keratin ve Hint yağı içeren formülüyle saçınızı dibinden başlayarak en ucuna kadar besler. Şampuan tek başına oldukça etkili ama etkisini artırmak isterseniz aynı serinin saç bakım maskesini de kullanabilirsiniz. Size saç kremi olarak da Dream Long Bye-Bye Makas Saç Bakım Kremi'ni öneriyoruz. İsmi de çok anlamlı. Hoş çakalın makaslar, merhaba uzun saçlar diyebilir miyiz?

L'Oreal Paris Elseve Dream Long Onarıcı Bakım Şampuanı'nı satın almak için tıklayın.

9. Saçlarınız hem hızla uzayacak hem de aralarına yenileri katılacak

Bir taşla iki kuş vurma vakti geldi. Önce saç kaybını azaltıyoruz, sonra yenilerini çıkarıyoruz ve finalde de hızla uzamaları için gerekli desteği veriyoruz. Bunların hepsini Yves Rocher Saç Oluşumunu Destekleyen ve Dökülmeyi Engelleyen Şampuan'la yapıyoruz. Meksika'da yetişen Agav diye bir bitki varmış, biz de ismini yeni duyduk. Saç köklerini bu bitkinin özleri besliyor. Beyaz Acı Bakla tohumundan elde edilen proteinler ise saçın yapısını güçlendiriyor. Sülfatsız olduğu için saç diplerinin nefes almasına engel olmuyor ve şampuan bir yandan da sebum salgısını düzenliyor. Şampuanı buldum ama krem ne kullanacağım diye düşünmeyin hemen. Serinin saç kremi hatta saç bakım serumu bile var. Bizce bu üçlüye tamamen güvenebilirsiniz.

Yves Rocher 'in şampuanını satın almak için mağaza mağaza gezmenize gerek yok, hemen tıklayın.

10. Argan yağı olmasa ne yapardık?

Fark ettiniz mi, en etkili saç uzatan şampuan çeşitleri çoğunlukla aynı maddeleri içerir. Bunlardan biri de argan yağıdır. Saç bakımı dediğimizde argan yağından bahsetmeden olmaz. Demek ki Herbal Essences Fas Argan Yağı Şampuan'ı listeye almamazlık edemeyiz. %90'ı doğal içeriklerden oluşan şampuan paraben, parafin ve renklendirici içermez. Markanın tüketicilerden aldığı onayları biliyoruz, bir de kurumlardan aldığı onaylara bir bakalım. İlk onay İngiltere'den geliyor; Kraliyet Botanik Bahçesi KEW'in tek onay verdiği marka Herbal Essences. Hayvanlar üzerinde deney yapmadığını da PETA onaylamış. Şampuanın bizdeki notu çok yüksek, hele ki bu iki faktörü de düşündükçe notunu yıldızlarla bezemeyi düşündük. Siz de içiniz rahat hem şampuanı hem de saç kremini kullanabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde uzun saçlarınızla bol bol hava atarsınız.

Herbal Essences Fas Argan Yağı Şampuan'ı buradan satın alabilirsiniz.

11. Bambu ne kadar uzun saçlarınız olsa ne yapardınız?

Saç uzatan şampuan markaları sıralamamızda sıra Pantene'e geldi. Pantene Uzun ve Güçlü Şampuan, bambu ve biotin içeriyor. Bambunun saça nasıl etki ettiğinden başlayalım. Evlerimizde minik boylarını cam vazolarda yetiştirebiliyoruz. Bazı bambular var ki boyları 38 metreye kadar çıkabiliyor. Şöyle hayal edebilirsiniz, bu uzunluk ortalama 12 katlı bir binanın uzunluğuna denk geliyor, birkaç metre geçebiliyor. Uzak Doğu tıbbında binlerce yıldır bambudan yararlanıldığı biliniyor. Pantene de bu bilgiyi kullanarak saçlarınızdaki yıpranma etkilerini gidererek daha hızlı uzamalarını sağlayacak bir formül oluşturmuş. Biotin de formüle girince saçlarınızın uzamaması problemi ortadan kalkıyor. Saçlarınızı 38 metreye kadar uzatacağını iddia etmiyoruz ama gözle görülür bir fark yaratacağını kesinlikle söyleyebiliriz.

Pantene Uzun ve Güçlü Şampuan'ı satın almak için tıklayın.

12. Şampuan değil, saç bakım şampuanı

Dillere destan Boom Butter Saç Bakım Yağı'nı duymuş olduğunuzu düşünüyoruz. Biz de şimdi size saçlarınızın daha hızlı uzaması için ise BOOM BUTTER Komple Bakım Saç Şampuanı'nı öneriyoruz. İçeriğinde 7 doğal yağ ve bitkisel aktifler bulunan şampuan bütün saç tiplerinde kullanılabiliyor. Yağlarla başlayalım. Avokado, Hindistan cevizi, argan, shea, tatlı badem, çam terebentin yağlarının her biri hem saçınızı hem de saç derinizi güçlendirir. Yağlara ek olarak da içeriğinde olan aloe vera cilt üzerinde ne kadar sorun varsa hepsiyle savaşabiliyor. Kepek, egzama, saç dibinde çıkan sivilceler artık sorununuz olmayacak. Saçlarımızın hızlı uzamasının saç derimizin sağlıklı olmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu hemen tekrar hatırlayalım. Hazır şampuanını kullanırken Boom Butter Saç Bakım Yağı'nı es geçmeyin bizce.

BOOM BUTTER Komple Bakım Saç Şampuanı'yla saçlarınıza bakım yaparak uzamalarını sağlamak ister misiniz, tıklayın.

13. Yine argan yağı, yine sağlıklı ve uzamayı başaran saçlar

Her gün saçlarınızı yıkasanız bile saç derinize de saç tellerinize de zarar vermeyen ve bütün saç tiplerinde kullanılabilen bir şampuan tavsiyesi duymak ister misiniz? Saç bakım uzmanları saçların çok sık yıkanmasını tavsiye etmez. Deride buluna doğal yağların dengesinin korunması, saç tellerinin bu yağlardan beslenmesi için yıkama aralığının saç tipine göre belirlenmesi şarttır. Ne yazık ki bazen işler önerilere uymaz. Kimilerimiz saçlarını her gün yıkamak zorundadır. Galiba sizin Milk Shake Argan Oil Shampoo kullanmaktan başka pek bir şansınız yok. Saç uzamasına nasıl bir etkisi mi var? İçinde argan yağı var. İpek ve pirinç proteinleri içeriyor. Formülünde sülfat yok. Sadece saç tellerine değil, saç köklerini de besler. Derinin doğal dengesini kurmasına yardım eder. Kokusu da çok güzel.

Milk Shake Argan Oil Shampoo'yu satın almak için neden bekleyeseniz, tıklayın.

14. Doğanın en özel armağanı



Sarımsak kesinlikle doğanın insanlar için tasarladığı en özel üretim. Henüz hiçbir kozmetik firması, en büyük laboratuvarlar bile böyle bir mucizenin benzerini yapamadılar. Sarımsağın kendisi varken muadilinden de yararlanmak olmaz tabi. Tresan Sarımsak Onarıcı Bakım Şampuanı'yla saçlarınızın uzama hızını bir anda değiştirebilirsiniz. Korkmayın, şampuan sarımsak kokulu değil. Sadece içinde sarımsak özleri var. Ayrıca beyaz ısırgan otu, dul avrat otu, biberiye, su teresi, altın çilek ekstresi, duvar sarmaşığı, çam ağacı ekstresi, Alman papatyası, panthenol da formülünde sarımsağa destek olur. Paraben ve gluten de içermez. Her saç tipinde günlük kullanıma uygundur.

Tresan Sarımsak Onarıcı Bakım Şampuanı satın almak için tıklayınız.



