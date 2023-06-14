KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

13.06.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her saç tipi ve şekli için ayrı bakım rutini oluşturmak, farklı bakım ürünlerini kullanmak gerekiyor. Eğer ince telli saçlara sahipseniz saçlarınıza hacim verecek, seyrek görünen saçlarınızı daha dolgun gösterecek ve saçlarınızın kolay şekil almasını sağlayacak ürünlerle bir bakım rutini oluşturmalısınız. Eğer siz de böyle ürünlere ihtiyaç duyuyorsanız listemize mutlaka göz atın!

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

İnce telli saçlar genel olarak şekil alması en zor olan saç türüdür. Bazı bakım ürünleri saça hacim vermek yerine saçı daha da ağırlaştırarak zaten hacimsiz olan saçların daha da sönük görünmesine sebep olabiliyor. Bu nedenle doğru ürünleri kullanmak çok önemli. Siz de ince telli saçlarınızı hacimli gösterecek ürün arayışındaysanız listemizi inceleyebilir, size en uygun ürünü saç bakım rutininize ekleyebilirsiniz.

1. Zahmetsizce hacimli saçlara kavuşun: Wella Professionals Invigo Volume Sprey

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bazen saçlara uzun uzun bakım yapmak mümkün olamayabiliyor. Siz de işe veya okula giderken ya da hızlıca dışarı çıkacağınız zamanlarda pratik bir şekilde saçınıza hacim vermek istiyorsanız Wella Professionals Invigo Volume Sprey'e göz atabilirsiniz. Saç diplerine gelmeyecek şekilde nemli saçlarınızın boylarına ve uçlarına uygulayıp durulamadan kullanacağınız sprey, saçınızı kısa sürede istediğiniz hacme kavuşturabilir.

Ürünü İncele

2. Hem temiz hem hacimli saçlar için: VASSO WOMEN İnce Telli Saçlar İçin Dolgunlaştırıcı Şampuan

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

İnce telli saçlarda istediğiniz etkiyi yaratmaktaki en önemli aşama elbette ki yıkama aşaması. Saçlarınızı dolgunlaştırıcı ve hacim veren bir ürünle yıkadığınız zaman temizliğin de verdiği etkiyle saçınızın ağırlaşmadan hacim kazandığını daha net görebilirsiniz. İnce telli saçlarınız için hacim sağlayan bir şampuan arıyorsanız VASSO WOMEN İnce Telli Saçlar İçin Dolgunlaştırıcı Şampuan'a bir şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Hacim kazandırırken bakım da yapmak isteyenler için: Pantene Silikonsuz Saç Bakım Kremi

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

Saç bakımında kremlerin önemi büyük. Saçlarınıza hacim vermek için ihtiyaca uygun saç kremlerini bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Pantene Silikonsuz Saç Bakım Kremi, saçınıza hacim verirken aynı zamanda içerdiği biotin ve gül suyu sayesinde saçlarınızı besler. Ayrıca şekillendirmenin ve ısı kullanımının sebep olduğu yıpranmayı önler, saçlarınızı güçlendirir. Bu sayede birden fazla sorunu tek bir ürünle çözebilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Saç sağlığına önem verenler için: Vichy Dercos Neogenic Saç Tellerine Hacim Veren Bakım Şampuanı

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

İnce telli saçlara sahipseniz saçlarınıza geçici bir hacim vermenin yanında onları yoğunlaştırmanız da oldukça önemlidir. Vichy Dercos Neogenic Saç Tellerine Hacim Veren Bakım Şampuanı, yoğunlaştırıcı teknolojisi ile saçınıza hacim verirken aynı zamanda saçlarınızı yoğunlaştırır. Hipoalerjenik olan ürün, derinizde tahrişe sebep olmaz. Büyük boyutuyla da uzun bir kullanım ömrü sunar. Severek kullanacağınız şampuana mutlaka bir şans verin!

Ürünü İncele

5. Hacim verirken saçını neme doyurmak isteyenler için: L'Oréal Paris Elseve Hydra(Hyaluronic) Serum

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

Hyalüronik asit, nemlendirme için oldukça önemli. Saçlarınıza hacim kazandırırken aynı zamanda saçınızın neme de doymasını istiyorsanız L'Oréal Paris Elseve Hydra(Hyaluronic) Nem ile Dolgunlaştıran Serum'u deneyebilirsiniz. Ürün, saç teli kalınlığını %9 artırarak saçlarınızın olduğundan çok daha dolgun görünmesini sağlar. 10 kata kadar daha fazla nem sağlayan serum, aynı zamanda 72 saat boyunca kalıcı koku da sunuyor.

Ürünü İncele

6. Kurtarıcı bir ürün arayanlar için: Watsons Hacim Verici Kuru Şampuan

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

Kuru şampuanlar çoğu durumda hayat kurtarıcı olabiliyor. Özellikle ince telli saçlara sahipseniz saçınız normalden çabuk kirleniyor ve çok daha hızlı bir şekilde yağlı bir görünüme bürünüyor olabilir. Watsons Hacim Verici Kuru Şampuan ile kısa sürede saçınız kirli olmasa bile olsa istediğiniz hacimli görünümüne kavuşabilirsiniz. Saçlarınızın çok daha canlı ve parlak görünmesini sağlayacak ürün, kokusuyla da sizi kendisine hayran bırakacak!

Ürünü İncele

7. Organik içerikli ürünleri sevenler için: Yves Rocher İnce Telli Saçlar İçin Hacim Veren Şampuan

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Saçlarınız ince telli ve çok düzse hacim etkili ürünlerle ilgili en büyük korkunuz, saçınızı daha da ağırlaştırması olabilir. Bu nedenle satın alacağınız ürünlerin saçınızda ağırlık yapmayacağından emin olmanız çok önemli. Yves Rocher İnce Telli Saçlar İçin Hacim Veren Şampuan, saçınızda ağırlık yapmadan hacimli bir görünüm oluşturur. Organik içerikli ürünleri kullanmaktan hoşlanıyorsanız şampuanı çok seveceksiniz!

Ürünü İncele

8. Parlak ve pürüzsüz bir görünüm isteyenler için: Moroccanoil Extra Volume Ekstra Hacim Veren Şampuan

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

İnce telli saçlara sahip olanlar, saçlarını ağırlaştıracağını düşündükleri için genelde yağlardan ve yağlı içeriklere sahip ürünlerden uzak durur. Fakat Moroccanoil Extra Volume Ekstra Hacim Veren Şampuan; argan yağı ile zenginleştirilmiş formülü ile saça parlak, hacimli, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm verir. İçeriğinde bulunan ıhlamur çiçeği özü, saça doğal bir dolgunluk kazandırır.

Ürünü İncele

9. Temiz içerikli ürün arayanlara: Urban Care Pink Grapefruit & Ginger Saç Bakım Kremi

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

Kullandığınız ürünlerin saçlarınıza hacim vermesinin yanı sıra temiz içerikli olmasına da önem veriyorsanız Urban Care Pink Grapefruit & Ginger Saç Bakım Kremi'ni tercih edebilirsiniz. Saç kremi, paraben ve silikon içermeyen yapısıyla ihtiyacınız olan ürün olabilir. Ürün saçınıza hacim verirken aynı zamanda içerdiği bitkisel keratin teknolojisi sayesinde saçların ihtiyacı olan yeniden yapılanma, onarım ve korumayı da sağlar.

Ürünü İncele

10. Dipten uca hacim isteyenler için: John Frieda Saç Kökünden Başlayarak Hacim Veren Sprey

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

Saç ürünleri genelde saç köklerine sürülmemesi gerektiği için bazen istediğiniz etkiyi saçın tamamında göremeyebilirsiniz. Fakat John Frieda Saç Kökünden Başlayarak Hacim Veren Sprey, saçların dipten uca hacim kazanmasını sağlar. Aynı zamanda içeriğindeki panthenol ise ince telli ve yıpranmaya meyilli saçları korur, güçlendirir. Verdiği hacim etkisi de saçlarınızı ağırlaştırmadan uzun süre dayanır.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
saç bakımı saç bakım yağı evde saç bakımı saç bakım maskesi Göz ilik eo

İş birliği İçerikleri

Yaz kombinlerinizin en güzel eşlikçisi olmaya aday terlikleri keşfedin

Yaz kombinlerinizin en güzel eşlikçisi olmaya aday terlikleri keşfedin

Klasik Babalar Günü hediyelerinden sıkılanlar için kişiye özel hediye önerileri

Klasik Babalar Günü hediyelerinden sıkılanlar için kişiye özel hediye önerileri

Kaliteli bir mat spordaki verimliliğinizi artırır! En iyileri sizin için seçtik

Kaliteli bir mat spordaki verimliliğinizi artırır! En iyileri sizin için seçtik

Müzik keyfinizi taçlandıracak! Su geçirmez JBL Flip6 şimdi indirimde

Müzik keyfinizi taçlandıracak! Su geçirmez JBL Flip6 şimdi indirimde

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

Tümünü Gör
En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

Bu yaz bronz bir tenle göz kamaştırmaya var mısınız? İşte en iyi bronzlaştırıcılar

Bu yaz bronz bir tenle göz kamaştırmaya var mısınız? İşte en iyi bronzlaştırıcılar

Kendinin en iyi versiyonuna ulaşmak isteyenler mutlaka okumalı!

Kendinin en iyi versiyonuna ulaşmak isteyenler mutlaka okumalı!

"Düşünmen yeter" diyen babalara alabileceğiniz 500 TL altı en iyi hediyeler

"Düşünmen yeter" diyen babalara alabileceğiniz 500 TL altı en iyi hediyeler

Keten pantolondan basic büstiyerlere yazın olmazsa olmazı parçalar burada!

Keten pantolondan basic büstiyerlere yazın olmazsa olmazı parçalar burada!

Ne giyseler konuşuluyor! Kızılcık Şerbeti oyuncularının giydiği kıyafetlere alternatifleri seçtik

Ne giyseler konuşuluyor! Kızılcık Şerbeti oyuncularının giydiği kıyafetlere alternatifleri seçtik

Tümünü Gör
Ne giyseler konuşuluyor! Kızılcık Şerbeti oyuncularının giydiği kıyafetlere alternatifleri seçtik

Ne giyseler konuşuluyor! Kızılcık Şerbeti oyuncularının giydiği kıyafetlere alternatifleri seçtik

Fiyatı düştü! Tam bir fiyat performans ürünü, kaçırmayın

Fiyatı düştü! Tam bir fiyat performans ürünü, kaçırmayın

Kalite ve işlevsellik bir arada: Samsonite çantada 1500 TL indirim

Kalite ve işlevsellik bir arada: Samsonite çantada 1500 TL indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

1 alana 1 hediye ve %50 indirim! Evinizin havasını değiştirecek ürünler burada!

1 alana 1 hediye ve %50 indirim! Evinizin havasını değiştirecek ürünler burada!

Tümünü Gör

Benzer Kişisel Bakım İçerikleri

Bu yaz bronz bir tenle göz kamaştırmaya var mısınız? İşte en iyi bronzlaştırıcılar

Bu yaz bronz bir tenle göz kamaştırmaya var mısınız? İşte en iyi bronzlaştırıcılar

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Asetonunuz yoksa üzülmeyin! Limondan deodoranta asetonsuz oje çıkarma yöntemleri

Asetonunuz yoksa üzülmeyin! Limondan deodoranta asetonsuz oje çıkarma yöntemleri

Sağlıklı bir cilt için olmazsa olmaz! Cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olmaya aday

Sağlıklı bir cilt için olmazsa olmaz! Cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olmaya aday

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Büyük göğüsleri ve kalçası başına dert açıyordu! Bu yöntemlerle o sıkıntılar tarih oluyor

Büyük göğüsleri ve kalçası başına dert açıyordu!

Neredeyse 100 yaşında olan kadın yarı yaşında görünmesini sağlayan bakımını paylaştı

92 yaşında genç görünümü için yıllardır kullandığı ucuz bakımı

Bu yaz bronz teninizle göz kamaştırmanızı sağlayacak en iyi bronzlaştırıcı krem ve yağlar

Bu yaz bronz bir tenle göz kamaştırmaya var mısınız? İşte en iyi bronzlaştırıcılar

Bella Hadid'in ışıl ışıl ve gergin cildinin sırrı! Anında etki ediyor

Bella Hadid'in ışıl ışıl ve gergin cildinin sırrı! Anında etki ediyor

Fiyatı 953 TL'ye düştü! Işıl ışıl, dümdüz saçlara kavuşmanın en kolay yolu: Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun kırışıklıkları yok eden maske tarifi! Yarım saat içinde botoks etkisi yaratıyor

Kırışıklıkları yok eden maske tarifi! Yarım saat içinde etkili

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.