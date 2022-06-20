Reflü oluşumunu engellemek çok kolay! Sadece iki bardak içerek…

Reflü hastalığı asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesidir. Reflü hastalığında ağıza gelen acı tat meydana gelmektedir. Hastalarda göğüs ağrısı, ses kısıklığı, kuru öksürük, ağrılı yutkunma veya yutma güçlüğü gibi belirtiler görülebilmektedir. Hastalar reflünün semptomlarını azaltmak için beslenmelerine dikkat etmelidir. Prof. Dr. Neriman İnanç, günde 2 bardak içilen süt ile reflü oluşumunun önüne geçilebileceğini savundu.

REFLÜ SEMPTOMLARINI AZALTIYOR

Prof. Dr. Neriman İnanç, "Araştırma sonuçlarında süt tüketiminin, midedeki enfeksiyonun aktivitesini azalttığı, mide mukozasını da düzenleyerek hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasını engellediği belirtilmiştir. Yapılan bir çalışmada sütün midede koruyucu bir faktör olan müsin üretimini arttırarak mide hasarına karşı koruyucu bir etki gösterdiği görülmüştür. Bir başka araştırmada fermente süt ürünlerinin içerdikleri faydalı mikroorganizmalar sayesinde reflü semptomlarının sıklığında azalma görüldüğü saptanmıştır. İnanç, araştırma sonuçları dikkate alındığında reflü problemi olan kişilerin, ilk önce az miktarlardan başlayıp daha sonrasında miktarı artırarak süt içmelerinin reflü bulgularının geçmesinde veya azalmasında yararlı olacak.”dedi.

HASTALARDA SÜT TÜKETİMİNDEN SONRA İYİLEŞME GÖRÜLDÜ

2015 yılında Food and Health dergisinde yayınlanan çalışmada, yaşları 12-80 yaş arasında ve düzenli mide bağırsak şikayetleri olan 37 hasta, 4 hafta süre ile günde 1 çay bardağı (100 ml/gün) süt tüketmiştir. Hastaların bulgularında süt tüketiminden sonra başlangıca göre anlamlı iyileşme saptanmıştır. Süt içerdiği protein ve zengin bir fosfor kaynağı olması nedeniyle de reflü bulgularının azaltılmasında yardımcı olur. İnanç, aynı zamanda reflü problemi olan kişilerin ideal vücut ağırlıklarına ulaşmaları gerektiğini ve dolayısıyla kilo verme konusunda en önemli besinlerden biri olan sütün bu amaç için de tüketilmesi gerekiyor."

REFLÜYE İYİ GELECEK ÖNERİLER

Uzun süre aç kalmamak

Yemeklerin iyi çiğnenerek, az miktarda ve sık sık tüketilmesi gereklidir

Sıvı alımını yemeklerle birlikte değil, yemek yemeden yarım saat önce veya sonra almak gereklidir

Son yemeği gece yatmadan en az iki saat önce kesmek ve tok karnına yatmamak oldukça önemlidir

Yatmadan önce yenilen yemekler mide basıncını yükseltebileceği için reflü şikayeti de oldukça artacaktır.

UZAK DURULMASI GEREKEN GIDALAR