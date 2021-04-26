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Restoran, kafe, lokantalar kapandı mı?

26.04.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma kararı alındığını duyurdu. 29 Nisan saat 19.00 itibari ile başlayacak olan tam kapanma süreci 17 Mayıs 05.00'da sona erecek. Peki, restoran, kafe ve lokantalar kapandı mı? İşte, üç haftalık kapanma kararlarına ilişkin detaylar...

Restoran, kafe, lokantalar kapandı mı?

29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma döneminde restoran, kafe ve lokantaların durumu araştırılıyor. Gözler İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanacak olan genelgeye çevrilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan restoran, kafe ve lokantaların paket servis hizmetine devam edebileceğini duyurdu. İşte, ayrıntılar...

RESTORANLAR, KAFELER VE LOKANTALAR KAPANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz," dedi.

Üç hafta boyunca uygulanacak olan tam kapanma kararları şöyle:

Yeme içme sektöründe sadece paket serviste hizmet verilebilecek şartlara uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

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