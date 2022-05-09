REYTİNG SONUÇLARI! 8 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yargı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor

8 Mayıs 2022 Pazar akşamının reyting sonuçları Yargı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor All Star 2022 gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 8 Mayıs 2022 Pazar gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. 8 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yargı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

8 MAYIS 2022 REYTİNG SONUÇLARI

8 Mayıs 2022 Pazar akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.

8 Mayıs Pazar akşamının reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

7 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “Survivor All Star” yarışması, 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen “Arka Sokaklar” dizisi, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Survivor All Star”, 2. sırada TRT1'de yayınlanan “Kasaba Doktoru” dizisi , 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

