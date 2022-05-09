HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. REYTİNG SONUÇLARI! 8 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yargı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor

REYTİNG SONUÇLARI! 8 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yargı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor

09.05.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı Yargı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor All Star 2022 gibi ses getiren yapımların ekrana gelmesinin ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 8 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yargı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor'dan hangisi birinci oldu? İşte ayrıntılar...

REYTİNG SONUÇLARI! 8 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yargı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor

8 Mayıs 2022 Pazar akşamının reyting sonuçları Yargı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor All Star 2022 gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 8 Mayıs 2022 Pazar gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapıyor. 8 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Mayıs 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Yargı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Survivor'dan hangisi birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

reyting

8 MAYIS 2022 REYTİNG SONUÇLARI

8 Mayıs 2022 Pazar akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.

8 Mayıs Pazar akşamının reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

7 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “Survivor All Star” yarışması, 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen “Arka Sokaklar” dizisi, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Survivor All Star”, 2. sırada TRT1'de yayınlanan “Kasaba Doktoru” dizisi , 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
Tüm dünya yarına kilitlendi! Putin...Tüm dünya yarına kilitlendi! Putin...
Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...
Anahtar Kelimeler:
survivor Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

Terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı! Yaralılar var

Terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı! Yaralılar var

Ferdi Kadıoğlu'ndan olay sözler! "Tuzağa düşürüldük..."

Ferdi Kadıoğlu'ndan olay sözler! "Tuzağa düşürüldük..."

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

Dizel ve benzin için son yaklaşıyor! Kritik tarih 2035, Türkiye de ise...

Dizel ve benzin için son yaklaşıyor! Kritik tarih 2035, Türkiye de ise...

Bağ evinde jandarmaya böyle yakalandılar!

Bağ evinde jandarmaya böyle yakalandılar!

İlginizi Çekebilir

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.