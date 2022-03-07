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Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Çin'den 6 öneri! Tek tek sıraladı

07.03.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında ülkelerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ederken tüm dünya Çin'in ortaya koyacağı tavrı da merakla takip ediyor. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Çinli mevkidaşı Vang Yi ile yaptığı görüşmede "Pekin'in adımlarını izliyoruz" iması dikkat çekmişti. Son olarak Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da insani krizin önlenmesi için 6 öneride bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Çin'den 6 öneri! Tek tek sıraladı

Rusya-Ukrayna savaşında yaptırımların yanı sıra ülkelerden gelen önemli açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Özellikle Çin'in söz konusu savaşla ilgili tutumu merak ediliyor. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'ye Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında hangi ülkelerin nasıl pozisyon aldığını tüm dünyanın izlediğini belirtmişti. Son olarak Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Genel Kurul Toplantısı için Pekin'de bulunan Vang Yi, burada düzenlediği basın toplantısında, dış politika ve dış ilişkilere dair sorulara yanıt verdi.

ÇİN'DEN 6 ÖNERİ

Ukrayna'daki sorunun, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilke ve kurallarına, tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Vang, uluslararası toplumun en önemli önceliklerinden birinin savaş nedeniyle ülkede büyük çaplı insani krizin çıkmasını önlemek olması gerektiğini belirtti.

Vang, Çin'in bu amaca yönelik 6 maddelik önerilerini sıraladı.

İlk olarak insani yardım operasyonlarının tarafsızlık ilkesine uygun olmasına dikkat edilmesi ve insani konuların siyasallaştırılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Vang, şunları kaydetti:

"İkincisi Ukrayna içinde ve dışındaki tüm yerinden edilmiş insanlara yardım eli uzatılmalı, uygun sığınak sağlanmalı. Üçüncüsü siviller koruma altına alınmalı ve ikincil insani felaketlerin ortaya çıkması önlenmeli. Dördüncüsü, düzgün ve güvenli insani yardım faaliyetleri hızlı, güvenli ve engelsiz erişimle sürdürülmeli. Beşincisi Ukrayna'daki yabancı ülke vatandaşlarının güvenliği sağlanmalı, güvenli ayrılış ve ülkelerine dönüş imkanı sağlanmalı."

Vang, Çin'in insani krizi önlemek üzere faaliyetlerini sürdüreceğini, Çin Kızılhaç Derneğinin Ukrayna'ya yardım malzemesi sağlamaya başlayacağını bildirdi.

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"DİYALOG İÇİN KOŞULLARI KOLAYLAŞTIRMALIYIZ"

Vang, Ukrayna sorununun çözümü için taraflar arasında diyalog koşullarının kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, "Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesinde tarafların bir an önce barış için müzakerelere başlaması isteğini dile getirdi. Devlet Başkanı Putin buna olumlu yanıt verdi. Sonrasında Rusya ve Ukrayna tarafı iki tur müzakere yürüttü. Umarız beklenilen üçüncü tur görüşmeler daha iyi sonuç verir." dedi.

Çin'in taraflar arasında diyaloğu kolaylaştırmak üzere yapıcı rol oynamayı sürdürmeye ve uluslararası taraflarla birlikte gerekli arabuluculuğu sağlamaya hazır olduğunu vurgulayan Vang, "Çin, gerilim ne kadar yüksekse görüşmeyi sürdürmenin o kadar önemli olduğuna, anlaşmazlık ne kadar derinse müzakere etmenin o kadar gerekli olduğuna inanıyor." ifadelerini kullandı.

Vang, Pekin yönetiminin taraflar arasında diyaloğu kolaylaştırmak üzere yapıcı rol oynamayı sürdürmeye ve uluslararası taraflarla birlikte gerekli arabuluculuğu sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya Ukrayna
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