Sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İHA'ların keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında tespit edilen 3 terörist için sabah saatlerinde düğmeye basıldı, terör örgütüne bir darbe daha vuruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Kahramanlarımıza bin selam olsun" notuyla yaptığı paylaşımda operasyona dair şu ayrıntıları paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızın birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında; EGM İHA’larımızın yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova kırsalında 3 terörist tespit edildi. Ve sabah saatlerinde Jandarma Özel Harekat timlerimizce Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu’ kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek!"

