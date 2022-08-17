Sadece bir avuç yemeniz yeterli! Kabak çekirdeği faydaları nelerdir?

Kabak çekirdeğinin içerisinde bulunan sağlıklı yağlar, magnezyum ve çinko sayesinde çeşitli hastalıkları önlüyor veya ilerlemesini yavaşlatıyor. Yıllardır tüm dünya tarafından tüketilen kabak çekirdeği birçok kültürde halkın ilacı olarak biliniyor. Kabağın çekirdeklerinin temizlenip kurutulmasıyla elde edilen kabak çekirdeği tam bir şifa kaynağı olarak geçiyor. Hem fiziksel sağlık hem de cinsel sağlık için oldukça etkileri bulunan kabak çekirdeğini yerken aşırıya kaçmamak önem taşıyor.

KABAK ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI

Kabak çekirdeği, hücrelerinizi hastalığa neden olan hücrelerden korur ve antioksidan bakımından oldukça zengindir. Böylece vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Kabak çekirdeğinin içeriğinde magnezyum yüksektir. Magnezyum içeriği, kan şekerinizin düzenlenmesine yardımcı olarak diyabet riskini azaltabilir. Araştırmalara göre diyabetli kişilerin de diyabet hastalığını yönetmesine yardımcı olabilir. Kan şekeri kontrolü yapmanıza yardımcı olan bir besindir.

Kabak çekirdeğinin antikanser özellikleri vardır. Laboratuvar çalışmalarına göre meme ve prostat kanseri hücrelerinin büyümesini engelleyebilir. Ancak bunun için daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır. Doktorunuza danışmanızda fayda vardır.

Kabak çekirdeği antioksidan, magnezyum ve çinko açısından zengin bir besindir. Bunların tümü kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Kabak çekirdeği yağının tansiyonu ve kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir. İçeriğinde nitrik oksit kan damarlarını genişletmeye yardımcı olur.

Uykuyu iyileştirir. Uyumakta zorluk çekiyorsanız yatmadan önce kabak çekirdeği yiyebilirsiniz. İyi bir magnezyum kaynağı olmasından dolayı uyku döngünüzü düzenlemeye yardımcı olur.

Kabak çekirdeğini diyetinize rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Tek başına yiyebildiğiniz gibi yoğurtla, meyveyle ve smoothielerle de tüketebilirsiniz. Öğünlerde veya fırınlamalarda atıştırmalık olarak diyet listenizde yer alabilir.

Parazitlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilecek tetrasiklik triterpenler içerdiği için tenya ya da bağırsak kurdu gibi parazitlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kabak çekirdeği solucanları felç edebilen ve bağırsak duvarlarında saklanmalarını zorlaştıran kukurbitin içerir.

Mesane sağlığına fayda sağlamaktadır. Ek olarak menopoz öncesi kadınların da sağlığını koruduğu ortaya çıkmıştır. Üriner bozuklukları tedavi etme potansiyeline sahiptir. Ancak bu bulguların işe yaradığını tespit etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kemik oluşumu için önemli bir besindir. Daha yüksek bir kemik yoğunluğu oluşmasını sağlar. Bununla beraber kemik sağlığını koruyucu özelliği bulunmaktadır.

İyi bir çinko kaynağıdır. Düşük çinko seviyeleri çoklu hormonların dolaşımdaki seviyelerini değiştirir. Doğuma katkıda bulunabilir. Bununla birlikte rahim enfeksiyonlarından korur.

Kabak çekirdeği iyi bir skualen kaynağıdır. Skualen retina sağlığını önemli ölçüde korumaktadır. Bunun yanında cilt sağlığını da koruyabileceği ifade edilmektedir. Ancak bunlarla da ilgili çalışmalar yeterli değildir.

Kabak çekirdeği saça faydaları ile de bilinmektedir. Saçlarınızı güçlendirir. Saçların ipeksi ve parlak görünmesini sağlar. Saç deri sağlığını korur ve saçın büyümesini destekler. Ayrıca cildinizi sivilcelerden arındırır. Yumuşak ve kırışıksız cilde sahip olmanızı sağlar.

Erkeklerdeki sperm kalitesini artırmaktadır. Düşük sperm kalitesi kısırlık ile ilişkilidir. Çinko açısından zengin olduğu için sperm kalitesini arttırmaya yardımcı olabilir. Testosteron sağlığını iyileştirir. Tüm bu faktörlerle birlikte üreme işlevini geliştirmeye yardımcı olabilmektedir.

Kabak çekirdeğinin zengin besin içeriği, iyileştirilmiş enerji, ruh hali ve bağışıklık fonksiyonun iyileştirilmesinde etkendir. Zihin açan bir yapısı bulunmaktadır.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN ZARARLARI