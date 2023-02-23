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Sadece saniyeler içinde 20 yaş gençleşti! Botoks kullanmadan yaptığı ilginç gençleştirme yöntemini paylaştı

23.02.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildimiz yaşımız ilerledikçe değişim yaşıyor. Yaşlılık sıkı cildin esnekliğini kaybetmesine neden olarak ciltte sarkmalara, kırışıklıklara yol açıyor. Kırışıklık karşıtı ürünler ve botoks uygulamaları ciltteki yaşlılık izlerinin azalmasını sağlayabiliyor. Ancak TikTok'ta kendi kolay yöntemini paylaşan bir kadın saniyeler içerisinde gençleştiğini gösterdi.

Sadece saniyeler içinde 20 yaş gençleşti! Botoks kullanmadan yaptığı ilginç gençleştirme yöntemini paylaştı

Cilde yapılan bakım uygulamaları her kişinin cilt yapısına ve yaşına göre değişiklik gösteriyor. Son yıllarda yüzümüzü daha biçimli ve gergin göstermek için çeşitli operasyonlara ve yüz yogasına olan talebin arttığı görülüyor. TikTok kullanıcısı Chloe Waterz, yayınladığı videoda saniyeler içerisinde 20 yaş gençleştiren güzellik tüyosunu paylaştı. Ancak birçok sosyal medya kullanıcısı bu tüyoya tepki gösterdi.

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Chloe, kolay numarasının estetik ameliyat için bıçak altına yatmadan yaşından yıllar aldığını iddia etti. 15 milyon kişi tarafından izlenen videoda Chloe, izleyicilere saniyeler içinde sarkan cilt ve kırışıklıklardan nasıl kurtulacağını gösteriyor.

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Chloe, "Kasedimle yüz yüze geliyorum, böylece saniyeler içinde daha genç görünüyorum." Bu tekniğinin tam anlamıyla görülmesi için makyaj yapmayan ve saçlarını sıkı bir şekilde toplayan Chloe, küçük siyah bir kabloya benzeyen şeyin her bir ucuna küçük bir bant şeridi koyuyor.

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Bantı her yanağına oturacak şekilde başının etrafına sarıyor. Chloe bandı cildine bastırıyor ve kulaklarına doğru düzeltiyor. Bıraktığında yüzü tamamen farklı görünüyor. Yaşlılık karşıtı tekniği üzerine konuşan Chloe şunları ekliyor: "İnsanlar ve annem bunun sahte olduğunu söylüyor ama benim."

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Sosyal medya kullanıcıları oldukça etkileşim alan bu video karşısında ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar bu videonun filtreyle çekildiğini ve uygulanan yöntemin insanları kandırdığını paylaşırken bazıları ise Chloe'nin güzellik tüyosuna destek verdi.

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Chloe bu tekniğini TikTok'ta yayınladığı birçok videoda kullanıyor. Yaptığı makyajlarla genç görünümünü desteklediğini gösteriyor.

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