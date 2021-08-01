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  4. Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tedavisi gören bir hastanın görüntüsünü paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tedavisi gören bir hastanın görüntüsünü paylaştı

01.08.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım servisinde Kovid-19 tedavisi olurken, "Kovid aşısı olmadım. Keşke olsaydım." diyen bir hastanın videosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 tedavisi gören bir hastanın görüntüsünü paylaştı

Koca, sosyal medya hesabından, 48 yaşındaki Nurettin Karabük'ün yoğun bakım servisindeki beşinci gününde çekilen görüntüsüne yer verdi.

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Karabük'ün virüsü yakınlarına da bulaştırdığını belirten Koca, hastanın "Kovid aşısı olmadım. Keşke olsaydım." sözlerini paylaştı. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
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