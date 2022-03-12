Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2022? Başvurular başladı mı? İşte 10 Bin Sağlık Bakanlığı personel- işçi alımı başvuru kılavuzu, branş dağılımı ve kontenjanları 2022!

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 bini sözleşmeli 10 bini sürekli işçi olmak üzere toplamda 40 bin kişinin alınacağı duyurmuştu. Sonrasındaki aşamada 20 bin personelin alımının yapılmasının ardından gözler ikinci sürece çevrilmiş ve geriye kalan 20 bin atamanın ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2022? Başvurular başladı mı? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başlamıştı. Beklenen açıklama dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. 10 Bin Sağlık Bakanlığı personel- işçi alımı başvuru kılavuzu, branş dağılımı ve kontenjanları ve ayrıntılar haberimizde.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili dün paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun."

Koca, "Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıyor. Bu çerçevede, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz.

Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. Alım şu unvanlarda yapılacak: 5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır. Sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bakanlığımızca yapılacak 20.000 yeni atama sağlık camiamıza, yeni arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak. Kılavuzun ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bakanlığımızca yapılacak 20.000 yeni atama sağlık camiamıza, yeni arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığa 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 BİN POZİSYON/ KADRO ihdası yapıldı.

20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. 40 bin sözleşmeli personel alımında 10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri başvuruları aralık ayında tamamlandı.

