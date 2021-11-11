Sağlıklı ve konforlu kullanım sunan en iyi biberon çeşitleri

Bebeğiniz için aldığınız her ürüne ekstra özen gösterdiğinizi biliyoruz. Beslenmesi için en sağlıklı gıdaları seçtiğinizi, güvenliğini sağlamak adına ekstra önlemler aldığınızın farkındayız. Biberonlar da bunlar arasında. Biberonun yapımında kullanılan malzemelerden akış hızına kadar bir sürü kriteri değerlendirmeniz gerekiyor. Kolay temizlenebilir ve emzik kısmının aşınmaya dayanıklı olması gerektiğini söylemiyoruz bile. Biberon alırken dikkat edilmesi gerekenler sadece bu kadar da değil. Eğer bebeğiniz kolikse bebeğin hava yutmasını önleyen bir biberona ihtiyacınız var demektir. Doğduğu ilk gün emme sorunu yaşıyorsanız çok daha özel seçenekleri değerlendirmelisiniz. Biberon işi biraz karışık anlayacağınız. Bir de son zamanlarda o biberonların ulaştığı çeşitliliği düşünürsek... Seçim yapmanın hiç de kolay olmadığını biliyoruz ve size minik bir yardım teklifimiz var. Bebek biberon önerileri listemiz sorularınızın büyük kısmını yanıtlamaya hazır.

1. En sevilen, en çok tercih edilen: Philips Avent Naturel Biberon

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Philips Avent Naturel Cam Biberon ile başlayalım. Anne göğsüne benzer yapısıyla emzirmeden biberonla beslemeye geçiş aşamasında çok fazla işinize yarayacak. Bebek deyip geçmeyin, kendilerine özgü hassasiyetleri var. Bir kere biberonu reddederlerse sonrasında tekrar alıştırmak hiç de kolay olmuyor. Philips Avent Naturel Biberon, tam da bu noktada en çok tercih edilen ürünler arasına girmeyi başarıyor. Bebeğiniz biberonu göğsünüzü kavradığı gibi kavrayacağı için büyük ihtimalle reddetmeyecek. Biberonun emziği ve üzerindeki spiral şeklindeki yaprakçıkları doğal bir esneme hareketi yaparak sıvı akışının kesilmesini önler. Antikolik valf ise bebeğin hava yutmasını engellemek için havayı biberonun içine geri gönderir. Yani kolik bebeklerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gelelim en önemli konuya, hiçbir parçası BPA içermez. Cam olması da başka bir artısı. Birçok ebeveyn tarafından en iyi biberon seçeneklerinden birisi olarak tanımlanan Philips Avent Naturel Biberon'a gözünüz kapalı güvenebilirsiniz.

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2. Kolik bebekler için özel tasarım

Kolik bebek ne kadar zordur biliriz. Saatlerce ağlayan bebeğinizle birlikte siz de yorgunluktan bitap düşebilirsiniz. Neyse ki kolik için birçok çare var. Bunlardan bir tanesi de kolik bebekler için özel olarak tasarlanmış bir biberon seçmek. En iyi gaz yapmayan biberon olarak bilinen Dr. Brown's markasının ürünleri ile devam edelim o zaman. Dr. Brown's Gaz Yapmayan Cam Biberon, borosilikat camdan üretilir. Isıya ve termal şoka dayanıklı olan biberon, sıcaklık değişiminden etkilenmez. Biberon, patentli hava dolaşımı sistemi sayesinde mama içinde hava kabarcıkları oluşmasını ve bebeğinizin hava yutmasını önler. Gaz sancılarını azalttığı klinik olarak kanıtlanan bu biberon sayesinde bebeğiniz rahat bir nefes alır ve tabii siz de. Yumuşak silikon emzik başlığının akış hızı, anne sütünün akış hızı ile benzerlik gösterir. Memeden biberona, biberondan memeye geçerken zorlanmazsınız. Bulaşık makinesinin üst rafında veya elde yıkayarak ya da sterilizatörle temizlenebilir.

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3. Bebekler de çok sevdi: Chicco NaturalFeeling Cam Biberon



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Bebeklerde emme içgüdüsel bir hareket. Chicco NaturalFeeling Cam Biberon da bebeklerin anne karnından gelen emme hareketini taklit eder. Biberon ucunun formu anne göğsünü anımsatır. Bebeklerin %96'sı tarafından hemen kabul edilen bu biberon, özellikle bebeği seçici olanların kurtarıcısı. Sonuçta ebeveynler ne yaparsa yapsın, en son kararı her zaman bebekler verir. Kolik bebeklerde de kullanıma uygun olan ve çift anti-kolik valfi bulunan biberonun başlığı her zaman süt dolu olacağı için bebeğin hava kabarcıklarını yutması engellenir. Yüksek sıcaklıklara dayanabilen biberonun yapısı zaman içerisinde bozulmaz. Yavaş akışlı olan biberon başlığı sayesinde yeni doğan bebeklerde de güvenle kullanılabilir. Ergonomik yapısı sayesinde de tutması çok kolay.

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4. Bebekleriniz için en hassası:

Ne kadar az hava, o kadar huzurlu bebekler... Bu bilgi artık hepimiz için kesinleşti. Bebeğinizin ilk doğduğu andan başlayarak büyümesine eşlik eden Tommee Tippee Biberon'u tutması da kolay. Bir süre siz, bir süre sonra da bebeğiniz biberonu rahatça kavrar. Doğru ölçülerde mama hazırlamanız için de biberonun üzerinde ölçü işaretleri bulunur. Emzik kısmında bulunan valf maksimum havalanma sağlar. Biberonun anti-kolik özelliğinin kesintiye uğramaması için her kullanımdan sonra temizliğine özen göstermelisiniz. Valflerin tıkanması, bebeğin emdiği mama miktarını azaltır ve hava akışına neden olabilir. Tasarımına gelince üzerindeki sevimli hayvan figürleriyle bebeğinizin ilgisini çekmeyi başaracağından eminiz.

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5. Sıcaklığı haber versin: Nuk Fc Plus Sıcaklık Kontrol Göstergeli Pp Biberon

Bebeğinize vereceğiniz mamanın ne çok sıcak ne de çok soğuk olması gerekir. Olması gerektiğinden fazla sıcak mamalar, bebeğin yaralanmasına neden olur. Uygun sıcaklığı ayarlamak için bilek içine birkaç damla mama damlatılması tavsiye edilir. Eğer mama bileğinizi yakmayacak ısıdaysa bebeğinize de uygun olduğunu söyleyebiliriz. Peki, her zaman bu ölçüm doğru olabilir mi? Siz yine de emniyetli davranın ve Nuk Fc Plus Sıcaklık Kontrol Göstergeli Pp Biberon'u kullanın deriz. Biberonun göstergesi, içindeki gıda uygun sıcaklıktaysa mavi olur. Daha sıcak olması durumunda ise gösterge rengi maviden beyaza dönerek sizi uyarır. Göstergenin rengi değişine kadar sıcaklık istenilen seviyeye inmemiş demektir. BPA içermeyen polipropilen malzemeden üretilen biberonu, emzik kısmını değiştirerek bebeğiniz büyüdükçe kullanmaya devam edebilirsiniz.

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6. Akıtmayan biberon mu arıyorsunuz?

Gelin biraz biberonlardan değil, biberon kazalarından bahsedelim. Güzelce hazırlanırsınız, bebeğinizin mamasını yapıp çantaya koyarsınız ve çantayı açtığınızda bir de ne göresiniz... Biberon sızdırmış ve çantanın içinde ne varsa ne yoksa mamaya bulanmış. Başka bir senaryoda ise mamayı karıştırmak için biberonu sallamaya başladınız ve her yerden sızıntı başladı. O ne kötü bir andır ancak yaşayan bilir. Şimdi size akıtmayan en iyi biberon hangisi, onu söyleyeceğiz. Nip Wide Neck Bottle, çanta kazalarını engellemek için bir kapama diskine sahip. Kolay doldurmanız ve temizlik sırasında da uğraşmamanız için boyun kısmı oldukça geniş. Bütün bunların yanında tam istediğiniz gibi bebeğinizin hava yutmasına da izin vermez.

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7. Bebeğinizin ağız ve diş sağlığını korur

Anneler, bazı zamanlarda bebeklerinden ayrı kalmak zorunda kalabilirler. Bebeğin beslenme saatleri aksatılamayacağına göre geriye iki çare kalır. Anne sütünü sağıp bebeğe biberonla içirmek ya da bebek maması kullanmak. Lasinoh NaturalWave Biberon, aynı markanın pompaları ile uyumlu. Süt sağmak için kullandığınız pompa Lasinoh ise yedek biberon olarak bu modeli tercih edebilirsiniz. Bebeğinizi mamayla beslemeyi seçmişseniz biberonun diğer özelliklerini de bilmek isteyebilirsiniz. AVS Hava Giriş Sistemi ile bebeğin hava yutmasını engeller. Biberon emziğinin yapısı bebeklerin doğal ağız ve çene gelişimini destekler. Hemen uyaralım, yanlış biberon seçimi telafisi olmayan çene bozukluklarına ve diş çürüklerine neden olabilir.

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8. Isıyla renk değiştiren bir biberon:

Isıya duyarlı biberon fikrini sevdiniz mi? Bu sefer vereceğimiz ısıya duyarlı biberon önerisi çok da eğlenceli. Eminiz minik bebeğinizle biberonun renk değiştirmesine çok güleceksiniz. Bebekler bu tür ufak sihirlere bayılırlar. Ve işte karşınızda Bebedor Isıya Duyarlı Renk Değiştiren Cam Biberon! İçinde sıcak bir besin olduğunda şeffaflaşan biberon, mama ideal beslenme ısısına geldiğinde eski haline döner. Özel dış yüzeyi biberonun elinizden kaymasını önler. Bu kadar ilginç ve ilgi çekici bir biberonun varlığından haberiniz var mıydı? Artık oldu. Güvenli sıcaklık derecesinde bebeğinizi beslemek için kararı biberonunuza bırakabilirsiniz.

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9. Özel durumlar özel çözümler gerektirir:

Öncelikle herkesin bebeğinin sağlıklı olmasını dileyerek söze başlayalım. Ama ne yazık ki bazen hiç istemediğimiz sağlık sorunları karşımıza çıkabiliyor ve standart ürünler böyle zamanlarda çözüm olmayabiliyor. Listenin bu maddesinde Medela Haberman Biberon'a yer vermek istedik. Madela, en kaliteli bebek biberonu üreticileri arasında. Haberman Biberon'u ise özel ihtiyaçları olan bebeklerin beslenebilmesi için tasarlamış. Bu biberon; prematüre, emme güçlüğü çeken, yarık dudaklı veya damaklı yeni doğan bebekleri kaşık ya da sonda ile beslemeye alternatif getirmeyi başarmış. Aynı zamanda down sendromlu ya da Pierre Robin sendromlu bebekler için de uygun. Şişe ve emzik arasında tek yönlü bir valf yer alır. Valf sayesinde hava girişi önlenir. Biberonun süt akışını kontrol edecek bir emniyet mekanizması var. Vakum yapmadan süt akmaz ve bebeklerin boğazına süt kaçma riski ortadan kalkar. Gaz ve kolik oluşumunu azaltarak bebeklerinizi rahat ettirir.

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10. Geri dönüştürebilir malzemesiyle çocuğunuzun yarını için güzel bir yatırım:

Isıya ve darbelere dayanıklı, geri dönüştürülebilir, ani ısı değişikliklerinden etkilenmeyen bir biberon mu arıyorsunuz? Biz bulduk: Mamajoo Cam Biberon! Geniş tabanı ile koyduğunuz yerden devrilmez. Biberon üzerinde bulunan tutma kavisleri ile bebeğiniz şişeyi kavrarken zorlanmaz. Böylece bebeklerin tutma kabiliyetleri de gelişir. Ölçek sayesinde bebeğinizi ne kadar beslediğinizi takip edebilirsiniz. Emzikler renksiz, tatsız ve kokusuz silikondan üretilir. Bebeğinizin ağzında istemediği bir tat bırakmaz. Biberonun şişe kısmını makinede yıkayabilir, kaynatabilir ya da sterilizatör ile gıda artıklarından arındırabilirsiniz. Birçok biberonda olduğu gibi Mamajoo Biberon Emzikleri de anti-kolik valf sistemine sahip. Bu sayede bebeğiniz hava yutmaz ve gaz sancısı çekmez.

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11. Bebeklerin dokunma duyularına da hitap ediyor

Anne memesini taklit ederek bebeklere doğallık hissi yaşatan biberonları önerdik. Ama bu sefer doğallığı biraz fazla abartmışlar! Biz çok sevdik, sizin de seveceğinizden eminiz. Dokunması da doğal çünkü! Comotomo Natural Feel Biberon'un cilde benzeyen silikon dokulu şişesi hem daha iyi bir kavrama sağlar hem de bebeklere daha doğal bir dokunuş yaşatır. Biberon şişesi katı değil, aksine bebek tarafından sıkıldığında şekil alan ve bıraktığında eksi haline dönen bir yapıya sahip. Dikkat edin, bebeğiniz biberonunu oyuncağı sanmasın. Comotomo Natural Feel Biberon, geniş ağzıyla da ebeveynlere temizlerken kolaylık sağlar. İtiraf edin, biberonun dibinde kalan ve bir türlü çıkmayan mama parçalarından bıktınız. "Bebeğim kolik, bu biberon benim için uygun mu?" diye soruyorsanız hemen cevaplayım. Kesinlikle uygun ve bebeğiniz kolik olmasa bile biberon hava yutmasını önleyeceği için en azından gaz problemi yaşamazsınız.

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12. Bir yaştan sonra kulplusu lazım!

Belirli bir aya geldiğinde bebeğiniz kendi mamasını kendisi içmek isteyecek, en azından elinizden biberonu almaya çalışacak. Garanti veriyoruz, bu küçük mücadele sizin için çok keyifli olacak. Peki, hazır mısınız? O minik ellere uygun biberonunuz var mı? Cevabınız "Hayır!" ise hemen Wee Baby Klasik Kulplu Pp Biberon'u satın almalısınız. Biberonun iki yanındaki tutma kulpları sayesinde biberon kapma yarışının galibi bebeğiniz olacak. Siz de ne kadar büyüdüğüne bakıp gülümseyeceksiniz. Korkmayın, biberonun yapısında bebeğinize zarar verecek kimyasallar yok. BPA içermeyen hammadde kullanılarak üretilen biberon uluslararası standartlarda istenen bütün sağlık gereksinimlerini de karşılıyor.

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13. En küçük, seni de unutmadık!

Doğum sonrası her annenin sütü hemen gelmeyebilir. Her ne kadar sütün gelmemesi geçici bir durum olsa da bebeğin doğumdan hemen sonra ememediği zamanı telafi etmek gerekir ki ilerleyen günlerde emzirmeden kopmasın. Materni'nin Flowcup Kaşık Biberon'u bebeğin anne memesinden doğrudan ememediği durumlarda sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlamak için tasarlanmış. Aç kullan olan kaşık biberonu sterilize etmeniz gerekmez. Kutusundan çıkartıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. BPA, phthalates, ETO ve lateks içermez. Kullanımı son derece basit. İlk kullanımdan sonra dilediğiniz yöntemi kullanarak temizleyebilirsiniz. Kaşık kısmı kopmalara karşı dayanıklı. Biberon şişesi ise anne sütünü saklamak için ideal. Şişe üzerindeki ölçekler ile bebeğinizin tükettiği süt miktarını görebilirsiniz.

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14. Sağlıklı olması kadar tasarımı da önemli diyenlere: Suavinex



Suavinex biberonlar aradığınız bütün özellikleri karşılıyor. BPA içermiyor, anti-kolik sistemine sahip, tatsız ve kokusuz silikon başlıklarla mamanın tadını değiştirmiyor ve rahatça temizlenebiliyor. Ergonomik yapısıyla bebekler tarafından kolayca kavranabiliyor. Bunlar bir biberonda mutlaka olması gereken özellikler, aksini düşünmüyoruz. Bu kadarla da kalmıyor, tasarımı rengarenk! Renklerini ve desenlerini görünce bebek olasınız gelecek kadar hem de! Pandalar, sirk cambazları, balerinler; ne seviyorsanız tarzınıza uygun bir desen mutlaka bulabiliyorsunuz. Oyuncakların arasına karışabilecek kadar eğlenceli. Görünce bir değil, birkaç tane birden almak isteyeceksiniz. Bebeğiniz de kesinlikle çok sevecek.

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