İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'ndaki "Sahaflar Sokağı"ndaki kitapçılar, okurların eskiye rağbet göstermesinden memnuniyet duyuyor. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı devam ediyor. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece'de gerçekleştirilen fuarda "Sahaflar Sokağı" da yer alıyor. Kitapseverler, eski kitaplar, plaklar, afişler, pullar, kartpostallar ve ilgilisini kaybetmeyen eserleri okurların beğenisine sunan Sahaflar Sokağı'na yoğun ilgi gösteriyor. Okurların eski kitap ve eserlere olan ilgisini AA muhabirine değerlendiren Sahaf Hüseyin Avni Dede, 35 yıldır Beyazıt'taki Sahaflar Çarşısı'nın girişindeki çınar ağacının altında kendi kitaplarını ve küçük antika eşyaları sattığını söyledi. Aynı zamanda şair olan ve fuarda kitaplarını imzalayan Dede, sahaflar bölümünde her bütçeye uygun kitapların yer aldığını, bu nedenle de yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Geçen yıl da okurlardan ilgi gördüklerine vurgu yapan Dede, "Fiyatlarda pek bir değişiklik olmadı. Ben de fuarın son gününe kadar buradayım. Elimde olan ve yeni baskı yapan kitaplarımı tanıtıyorum. Ayrıca biz bu sene Türkan Şoray, Kemal Sunal, Tarık Akan gibi Yeşilçam'ın artistlerini kartpostal şeklinde bastırdık. Onlar da bayağı ilgi görüyor." dedi. - "İlgiden çok memnunuz" Turkuaz Sahaf'tan Emin Nedret İşli de 10 yıldan beri kitap fuarına katıldıklarını aktararak, şunları kaydetti: "Artık burada bulunmamızın ve kendimizi ispat etmemizin, eski tabirle 'sabit kadem' olmamızın bir nevi mahsullerini alıyoruz. Çünkü 2008'de ilk defa Frankfurt Kitap Fuarı'na gittiğimiz zaman hep birlikte gördük ki yeni yayıncılarla birlikte sahaflar da oradaydı. Dolayısıyla daha sonra biz de 2010 yılından itibaren sahaflar olarak bu fuarda dördüncü salonda yerimizi aldık. Geniş bir sahaf çarşısı oluşturduk. Hatta 2-3 yıl önce sahafların hamisi Doğan Hızlan tarafından buranın başına hep birlikte 'Sahaflar Sokağı' tabelası astık."

İşli, sadece sahaflardan alışveriş yapmak için TÜYAP'taki kitap fuarını bekleyen müşterilerinin olduğunu belirterek, "Bizim fiyatlarımız yeni yayınlara göre daha uygun olduğu için hem gençlerin hem öğrencilerin hem de ciddi kitap meraklılarının ilgisi söz konusu. Biz de bu ilgiden çok memnunuz." ifadelerini kullandı. Sahaflarda çoğunlukla güncel edebiyat romanlarının talep edildiğini söyleyen İşli, şu bilgileri verdi: "Devir iletişimin görselleştiği bir dönem olduğu için eski gazeteler, fotoğraflar, dergiler gibi görsel malzemeler de burada (talep konusunda) öne çıkıyor. Bir de birtakım eski madeni paralar hatta pullar ilgi görüyor. Pulları hayatında hiç kullanmamış, postayla ilgili hiçbir işlem yapmamış birçok gencimiz şaşırıyor. Aynı zamanda onlara biz anne ve babalarının gençliklerinde yaşadığı dönemi bir nevi objelerle nostalji olarak yaşatmaya çalışıyoruz." - "Her ikinci el kitap satan sahaf değil" Arşiv Sahaf'tan Naim Dikli ise 6 yıldır fuara katıldıklarını dile getirerek, "İlgi gerçekten burada yoğun. Gençlerin eski kitaplara merakı var. Güncel romanları sürekli soruyorlar. Biraz da ucuza almak için buraya geliyorlar. Bir de görmedikleri, tanımadıkları kitapları, eski kapakları karıştırmak, incelemek hoşlarına gidiyor. Biz de onlarda sahaf müşterisi potansiyeli gördüğümüz için eğitmeye ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. 'Şunlar ilk baskıdır.', 'Bunlar değerlidir.' gibi." diye konuştu.