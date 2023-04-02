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Şahan'la polemiği sonrası 'üslup' uyarısı! AK Parti'den Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a tepki: Sadece işinize odaklansanız artık!

02.04.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Bülent Turan'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a tepki geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde AHBAP Derneği'ne çadır satılması sonrası son günlerde komedyen Şahan Gökbakar'la bir süredir polemik yaşayan Kınık'a tepki gösteren Turan, "Bu nasıl bir üslup? Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!" dedi.

Şahan'la polemiği sonrası 'üslup' uyarısı! AK Parti'den Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a tepki: Sadece işinize odaklansanız artık!

6 Şubat'ta meydana gelen ve 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde, AHBAP Derneği'ne satılan çadırlar yüzünden tartışılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a bir tepki de AK Parti'den geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, özellikle son günlerde komedye
n ve oyuncu Şahan Gökbakar ile yaşadığı polemik ve kullandığı ifadeler üzerinden Kınık'a sert çıktı.

"BU NASIL ÜSLUP? SADECE İŞİNİZE ODAKLANSANIZ ARTIK"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Kınık'ın açıklamalarını alıntılayan Turan, "Allah aşkına 'Şahancım' ne, 'bulaşmak' ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!" ifadelerini kullandı.

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