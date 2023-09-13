Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Sosyal medyadan tanıştılar... Cinsel ilişkiye girdikten sonra ihbar etmemek için şantaj yaptı

    Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Sosyal medyadan tanıştılar... Cinsel ilişkiye girdikten sonra ihbar etmemek için şantaj yaptı

    13.09.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere'de yaşayan 34 yaşındaki Tahereh Ghorbanlou isimli bir kadın sosyal medya uygulaması üzerinden ismi gizlenen bir adamla tanıştı. İkili sonraki günlerde Tahereh Ghorbanlou'un evinde buluşmak için sözleşti. Rızaya dayalı bir şekilde cinsel ilişkiye girdikten sonra Tahereh Ghorbanlou adamı kendisine 5 bin sterlin (167 bin 606 TL) ödemezse tecavüzden ihbar edeceğini söyledi. Adamın durumu polise bildirmesi üzerine Tahereh Ghorbanlou hapis cezasına çarptırıldı.

    İngiltere'nin Nottingham bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki Tahereh Ghorbanlou isimli bir kadın bir flört uygulaması üzerinden tanıştığı adamı tehdit ettiği gerekçesiyle polise ihbar edildi. 34 yaşındaki kadın ismi açıklanmayan adamla Nottingham'daki evinde buluşup içki içtikten sonra cinsel ilişki yaşadılar. 34 yaşındaki kadının evinden iyi bir şekilde ayrıldığını dile getiren adam sonraki günlerde şantaj dolu mesajlar aldığını dile getirdi.

    İNTERNETTEN FİYATINI ÖĞRENMEK İSTEMİŞ

    Dailymail'de yer alan habere göre Ghorbanlou, flört uygulamasında tanıştığı adama gönderdiği mesajlarda durumu polise tecavüz olarak bildirmesi halinde 30 bin sterlin (1 milyon 5 bin 636 TL) ödemek yapmak zorunda kalacağını ancak kendisine 5 bin sterlin (167 bin 606 TL) ödemesi halinde polise gitmeyeceğini söyledi. Şantaja maruz kalan adam ise durumu anında polise bildirdi.
    Olaya yönelik araştırmalarını devam ettiren polis ekipleri Ghorbanlou'nun cinsel şiddet mağduru olduğuna yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ghorbanlou'nun cep telefonuyla internet üzerine "cinsel şiddet fiyatı" ve "cinsel şiddet tanımı" şeklinde aramalar yaptığı ortaya çıktı.

    SUÇUNU KABUL ETTİ

    Nottinghamshire Polisi'nden Dedektif Chris Berryman basına yaptığı açıklamasında, "Kurbandan zorla para almak amacıyla aldatıcı ve dürüst olmayan tehditlerde bulundu ve ardından ona karşı tamamen asılsız bir tecavüz iddiasında bulundu." ifadelerini kullandı. Şantaj suçunu kabul eden Ghorbanlou, iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

    Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

     Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

    Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

     Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

    Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

     14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

    14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

     Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

    Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

     İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

    İnfial yaratan olay! Öldürülmeden önce hırsız tecavüz etti

     18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

    18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

     12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

    12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

     Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

    Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

     Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

    Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

     Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

    Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

     Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

    Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

     Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

    Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

     Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

    Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirttiCanlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti
    Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke ettiOkul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti
    Bastonunu alıp dövmeye başladı! Görüntüler kan dondurduBastonunu alıp dövmeye başladı! Görüntüler kan dondurdu
    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz Şantaj İngiltere

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

    Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

    Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

    Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

    Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

    Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.