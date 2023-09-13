Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Sosyal medyadan tanıştılar... Cinsel ilişkiye girdikten sonra ihbar etmemek için şantaj yaptı

İngiltere'nin Nottingham bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki Tahereh Ghorbanlou isimli bir kadın bir flört uygulaması üzerinden tanıştığı adamı tehdit ettiği gerekçesiyle polise ihbar edildi. 34 yaşındaki kadın ismi açıklanmayan adamla Nottingham'daki evinde buluşup içki içtikten sonra cinsel ilişki yaşadılar. 34 yaşındaki kadının evinden iyi bir şekilde ayrıldığını dile getiren adam sonraki günlerde şantaj dolu mesajlar aldığını dile getirdi.

İNTERNETTEN FİYATINI ÖĞRENMEK İSTEMİŞ

Dailymail'de yer alan habere göre Ghorbanlou, flört uygulamasında tanıştığı adama gönderdiği mesajlarda durumu polise tecavüz olarak bildirmesi halinde 30 bin sterlin (1 milyon 5 bin 636 TL) ödemek yapmak zorunda kalacağını ancak kendisine 5 bin sterlin (167 bin 606 TL) ödemesi halinde polise gitmeyeceğini söyledi. Şantaja maruz kalan adam ise durumu anında polise bildirdi.

Olaya yönelik araştırmalarını devam ettiren polis ekipleri Ghorbanlou'nun cinsel şiddet mağduru olduğuna yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ghorbanlou'nun cep telefonuyla internet üzerine "cinsel şiddet fiyatı" ve "cinsel şiddet tanımı" şeklinde aramalar yaptığı ortaya çıktı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Nottinghamshire Polisi'nden Dedektif Chris Berryman basına yaptığı açıklamasında, "Kurbandan zorla para almak amacıyla aldatıcı ve dürüst olmayan tehditlerde bulundu ve ardından ona karşı tamamen asılsız bir tecavüz iddiasında bulundu." ifadelerini kullandı. Şantaj suçunu kabul eden Ghorbanlou, iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.