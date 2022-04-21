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Sanki bir distopya! Şangay’dan gelen görüntüler dehşete düşürdü

21.04.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Şanghay kentinde 1 aydan uzun süredir devam eden yoğun bir karantina uygulanıyor. Oldukça sert önlemlerin alındığı bilinen bölgeden gelen son görüntülerde, küçük çocukların koruyucu kıyafetler içinde okula girdiği görülüyor. Bir distopyayı andıran görüntüler, sıfır Covid politikası güdülen bölgedeki durumun boyutu gözler önüne seriyor.

Sanki bir distopya! Şangay’dan gelen görüntüler dehşete düşürdü

Çin’in Şangay bölgesinden paylaşılan dehşet verici görüntülerde ilkokul çağında oldukları görülen çocukların koruyucu kıyafetleri içinde ve maskeleriyle, sadece gözleri görünür halde okula girdikleri görüldü.

Şangay, en az 10 gün boyunca günde 20.000'den fazla Covid vakasının bildirilmesiyle salgını kontrol altına almak için mücadele ediyor. Bölgenin 26 milyon sakini, beş haftadan fazla bir süredir son derece sıkı bir karantinaya alındı. Şangay’ın Covid ile başa çıkma konusundaki keskin yaklaşımı, bölge sakinlerini ciddi düzeyde etkiledi ve kitlesel panik, endişe ve öfkeye yol açtı.

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DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

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Bölgeden dehşete düşüren birçok görüntü paylaşıldı. Açlıktan ölmek üzere olan insanların market yağmaladığı, sahibinin Covid testi pozitif çıktıktan sonra bir sağlık çalışanının hastanın köpeğini döverek öldürdüğü, Şangay polisinin düzinelerce canlı kediyi öldürmek üzere torbalara doldurduğu, çocukların ebeveynlerinden zorla uzaklaştırılıp kafeslere koyulduğu birçok ürpertici görüntü var.

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"GEVŞETİLMEYECEK"

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30'dan fazla ülkeden diplomatlar, Çin dışişleri bakanlığına acımasız politikaya derhal son verilmesini talep eden bir mektuplar yazsa da, Çarşamba günü, Devlet Başkanı Xi Jinping, "önleme ve kontrol çalışmalarının gevşetilemeyeceğini" söyledi ve önlemlerin kaldırılmasından önce şehrin önünde uzun bir yol olduğunu belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
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