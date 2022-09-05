Şarj sorunuyla başları dertte olan iPhone kullanıcılarına iPhone için en iyi powerbank modelleri

Yeni nesil cep telefonları, mükemmel özelliklere sahip olmasına rağmen batarya sorunu yaşayabiliyor. Özellikle iPhone kullanıcıları, pratik ve kullanışlı bir powerbank satın alarak bu sorunu çözüyor. iPhone için tasarlanan birçok powerbank, sizi zor zamanlarda telefonsuz kalmaktan kurtararak hayati bir görev üstleniyor. Beklemediğiniz bir anda şarjınızın bitmesinden bıktıysanız sizi bu sıkıntıdan kurtaracak en iyi powerbank seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

1. Uygun fiyatlı bir seçenek: Dexim M35 10.000 mAh Powerbank

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Şarj problemi, iPhone kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı problemlerden biri. İki USB, bir adet Micro USB ve bir adet Type-C girişi ile bütün cihazları destekleyebilen Dexim M35 10.000 mAh Powerbank, uygun fiyatıyla iPhone için en iyi powerbank seçenekleri arasında bulunur. Yüksek voltaj koruması sayesinde elektrik hattında oluşabilecek olumsuzlara karşı kendini koruyan ürün, aynı zamanda hızlı şarj ve aşırı ısınma korumalarıyla telefonunuz için güvenli bir ortam oluşturur. Cihazın üzerinde yer alan dört adet LED ışık sayesinde kullanıcılar, bataryanın doluluk oranı kolaylıkla anlayabilir.

2. iPhone için powerbank arayanlara: Tekno Yeb iPhone Uyumlu Magsafe Kablosuz 15w Şarj Wireless Şarj Cihazı Powerbank

Tekno Yeb iPhone Uyumlu Magsafe Kablosuz 15w Şarj Wireless Şarj Cihazı Powerbank, iPhone telefonlarda kullanılabilecek en güzel taşınabilir batarya seçenekleri arasında yer alır. Tamamen kablosuz olarak telefonu şarj etme özelliği bulunan cihaz, aynı zamanda güçlü mıknatısı ile telefona yapışarak powerbank taşıma derdinden sizi kurtarır. Kablosuz şarj özelliği bulunan bütün telefonlarla uyumlu olarak çalışan ürün, iPhone 12 ve 13 mini telefonları %70, iPhone 12 ve 13'ü ise %60'a kadar şarj edebilir. Isınmaya karşı korumalı olan cihaz, telefona zarar vermemesi adına ABS materyal kullanılarak üretilir.

3. iPhone için özel üretim: Ugreen 20000 MAh Dahili Lightning Kablolu iPhone Powerbank, Jazz Mavisi

Apple marka telefon kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında "iPhone için en iyi powerbank hangisi?" sorusu ilk sırada gelebilir. Sık sık batarya sorunu yaşamaya başlayan bir iPhone telefonunuz varsa powerbank ile gezmenin vakti gelmiş olabilir. Ugreen 20000 MAh Dahili Lightning Kablolu iPhone Powerbank, Jazz Mavisi; güçlü batarya kapasitesi ve kullanışlı dizaynı ile tam olarak ihtiyacınızı karşılar. Entegre lightning kablosu ile rahat kullanılan ürün, aynı zamanda USB çıkış portunun bulunması ile kullanıcıların beğenisini kazanır.

4. Metal gövde, şık tasarım: HİQONİC 10.000 Mah Hızlı Şarj 22.5w Pd Dijital Ekran Fenerli Metal Powerbank Samsung iPhone Xiaomi Uyumlu

HİQONİC 10.000 Mah Hızlı Şarj 22.5w Pd Dijital Ekran Fenerli Metal Powerbank Samsung iPhone Xiaomi Uyumlu; en çok tercih edilen powerbank seçeneklerinden biri. iPhone uyumlu powerbank, LED göstergesi sayesinde ne kadar gücü kaldığını kullanıcıya iletir. 22.5 W süper hızlı şarj özelliği sayesinde en kısa sürede telefonunuzu kullanılabilir seviyeye getirir. Ürünün üzerinde yer alan iki adet LED ışık, ihtiyaç duyulan zamanlarda fener olarak da kullanılabilir. 10.000 mAh batarya gücüyle cihaz, bir iPhone'u pratik biçimde tamamen şarj edebilir.

5. Tasarım harikası bir powerbank: KUULAA 2600mAh Manyetik Power Bank iPhone+Type C Mikro Manyetik Kablo SİYAH

Sık sık şarjı biten iPhone sahipleri her ne kadar powerbank kullanmaya muhtaç olsalar da ağır ve kocaman bir cihaz taşımak istemeyebilir. Bu soruna çözüm sunmak isteyen KUULAA 2600mAh Manyetik Power Bank iPhone+Type C Mikro Manyetik Kablo SİYAH, iPhone için powerbank önerileri arasında en mantıklı seçeneklerden biri olur. 2600 mAh batarya kapasitesine sahip ürünü, şarjınız bitmeye başladığı anda kullanabilirsiniz. Yer kaplamayan tasarımıyla telefonun şarj portunda duran cihaz, manyetik sistemi sayesinde kullanışlı bir yapı sergiler. Üzerinde yer alan LED ışıklar sayesinde kalan batarya miktarı kolaylıkla görülebilir.

6. Hem kablolu hem kablosuz şarj imkânı: Mcdodo 15w 10000mAh Manyetik Kablosuz Şarj Powerbank Gri

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Mcdodo 15w 10000mAh Manyetik Kablosuz Şarj Powerbank Gri, hem kablosuz hem kablolu şarj görevini aynı anda yerine getirebilir. iPhone için powerbank önerisi 2021 listelerinde en iyi seçenekler arasında bulunan ürün, kaliteli dokusu ve pratik kullanımı ile dikkat çeker. Bunun yanı sıra ürün, sadece iPhone için değil kablosuz şarj özelliği bulunan AirPods gibi her türlü cihaz için rahatlıkla kullanılır. İnce tasarımıyla çok şık duran model, 20 W gücünde hızlı şarj desteği sunar. Buna ek olarak Type C ve USB şarj çıkış portu sayesinde geniş kullanım sağlar.

7. Powerbank ve telefon standı bir arada: Mcdodo Mc-7050 Standlı 20w 5000mah iPhone 12 iPhone 13 Magsafe Powerbank Uyumlu

iPhone için powerbank tavsiyesi denince akla gelen markalardan olan Mcdodo, Mc-7050 Standlı 20w 5000mah iPhone 12 iPhone 13 Magsafe Powerbank Uyumlu modeliyle öne çıkar. Telefonda dizi veya film izlerken biten şarj sorununa çözüm sunan ürün, aynı zamanda ekstra stant ihtiyacını da ortadan kaldırır. 5000 mAh bataryası ile bir iPhone telefonu tekrar kullanılabilecek seviyeye kadar rahat şekilde şarj eder. Kolay kullanım sunması sayesinde online görüşmelerde de sıkça tercih edilir. 20 W hızlı şarj özelliği ise kullanıcıların beğenisini kazanır.

8. Şarj bitme sorunu tarihe karışıyor: S-link IP-G15W 10000mAh PD 22.5W Manyetik Kablosuz Ekranlı Taşınabilir Şarj Cihazı Powerbank

iPhone için en iyi powerbank 2020 listelerine bakıldığında 15W kablosuz şarj desteği ile S-link IP-G15W 10000mAh PD 22.5W Manyetik Kablosuz Ekranlı Taşınabilir Şarj Cihazı Powerbank ön plana çıkar. iPhone 12 ve üstü cihazlarla uyumlu olan ürün, USB-C desteği ile 22.5 W'a kadar güç sağlar. Stant hâline dönüşerek isteğe göre telefonunuzu hem kullanabilir hem şarj edebilirsiniz. Böylelikle izlediğiniz videolara ara vermeden kablosuz şarj işlemi devam eder. Sahip olduğu güvenlik paketleriyle telefonunuzu ve sizi korumaya alan cihaz, üzerinde yer alan LCD gösterge panelinden ne kadar bataryası olduğunu görme imkânı tanır.

9. iPhone 11 için en iyi powerbank önerisi: Red Robor iPhone 11 Pro Max Şarjlı Kılıf 4500 Mah iPhone 11 Pro Max Şarjlı Kılıf

Hem taşınabilir batarya hem teleon kılıfı olan Red Robor iPhone 11 Pro Max Şarjlı Kılıf 4500 Mah iPhone 11 Pro Max Şarjlı Kılıf, sıra dışı tasarımı ile kullanıcıların ilgisini çekiyor. İçerisinde yer alan 4500 mAh kapsaiteli pil sayesinde ürün, telefonunuzun şarjının her daim dolu olmasını sağlıyor. iPhone 11 Pro Max modeli için uyumlu olan model sayesinde beklenmedik anda şarj bitme sorunu çözülüyor. Kılıfın arka yüzünde yer alan dört adet LED lambadan oluşan gösterge ise bataryasının kapasitesi hakkında kolaylıkla bilgi edinilmesine yardımcı oluyor.

10. Büyük kapasite isteyenlere: Energizer Ultimate 20000mAh Dual Input/Output Kablosuz Ultra Hızlı Taşınabilir Şarj Cihazı

Energizer Ultimate QE20007PQ 20000mAh Dual Input/Output Kablosuz Ultra Hızlı Taşınabilir Şarj Cihazı, üstün özellikleri ve yüksek batarya kapasitesiyle iPhone kullanıcıların mutlaka göz atması gereken seçeneklerden biri. iPhone için en iyi powerbank 2020 listelerinde dikkat çeken ürün, 20.000 mAh gücündeki bataryasıyla rakiplerine üstünlük sağlar. Quick Charge 3.0 özelliği bulunan cihaz, telefonun hızlıca %50 oranında şarja ulaşılmasını sağlar. Birçok koruma paketiyle kullanıcıya ulaşır ve bu sayede bağlantı kurduğu telefonları güvence altına alır. 18W USB-A, 10W kablosuz şarj desteği bulunan ürüne şans vermeye ne dersiniz?