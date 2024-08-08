Satırlarında huzur bulacağınız temmuz ayının en çok satan kitapları

Kitap kokusunun insana verdiği o eşsiz mutlulukla tanışmaya hazırsanız edebiyat dünyasının en sevilen eserleri kalbinizi fethedecek! Macera dolu romanlardan, düşündürücü kişisel gelişim kitaplarına kadar geniş bir yelpazede derlediğimiz bu eserler, okuma deneyiminizi zirveye taşıyacak. İşte huzur dolu satırlarda kaybolmak isteyenler için Temmuz ayının en çok satan kitapları! Kendinize bir iyilik yapın ve bu kitaplarla tatilinize anlam katın!

1. Görme Biçimleri | John Berger

Görme Biçimleri John Berger’in sanat ve algı üzerine kaleme aldığı etkileyici bir eser. Kitap, 1972 yılında bir BBC televizyon serisinden uyarlanan kitap, görsel sanatların nasıl algılandığını inceleyen yedi makaleden oluşuyor. Berger, sanatın ve resimlerin tarihin farklı dönemlerinde nasıl algılandığını ve bunların toplumsal ve ekonomik bağlamlarını ele alıyor. Özellikle sanatın ticarileşmesi, orijinallik ve yeniden üretim konularına odaklanarak resimlerin değerinin nasıl değiştiğini tartışıyor.

2. Nakano Eskici Dükkanı | Hiromi Kawakami

Hiromi Kawakami'nin okuyucuyu sıradan yaşamların içinde saklı olan güzellikleri keşfetmeye davet ettiği Nakano Eskici Dükkanı, Tokyo’da küçük bir ikinci el eşya dükkânında çalışan dört karakterin günlük yaşamlarını ve aralarındaki ilişkileri anlatan sıcak ve samimi bir roman. Kitap, Hitomi, dükkânın sahibi Nakano ve diğer çalışanlar Takeo ve Masayo ile birlikte çalışmasının etrafında şekilleniyor. Roman, bu dört karakterin birbirleriyle ve müşterilerle olan etkileşimlerini, günlük hayattaki küçük mutlulukları ve hayal kırıklıklarını ele alıyor.

3. Gel Dünyayı Keşfedelim: Gezgin Bir Tarihçinin Seyahat Defteri | İlber Ortaylı

İlber Ortaylı'nın Gel Dünyayı Keşfedelim: Gezgin Bir Tarihçinin Seyahat Defteri, tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı’nın dünyanın dört bir yanına yaptığı seyahatleri ve bu seyahatlerden edindiği izlenimleri paylaştığı bir kitap. Ortaylı, tarih, kültür ve medeniyetler üzerine derin bilgi birikimini, ziyaret ettiği ülkelerin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle harmanlayarak okuyuculara sunuyor. Kitap, yalnızca bir seyahat rehberi olmanın ötesinde Ortaylı’nın gözünden dünyanın çeşitli bölgelerine dair tarihsel ve kültürel perspektifler de sunuyor.

4. Böyle Söyledi Zerdüşt: Herkes İçin ve Hiç Kimse İçin Bir Kitap | Friedrich Wilhelm Nietzsche

Böyle Söyledi Zerdüşt, Friedrich Nietzsche'nin felsefi düşüncelerini şiirsel ve aforizmatik bir tarzda kaleme aldığı bir kitap. Eser, peygamber Zerdüşt'ün toplumdan uzaklaşıp on yıl boyunca dağlarda yaşadıktan sonra insanların arasına dönerek onlara öğretilerini aktarmasını anlatıyor. Ana temalar arasında üstinsan kavramı, ahlakın yeniden değerlendirilmesi ve bireysel özgürlüğün önemi yer alıyor.

5. Sokak Kodcusu: Yıkılması Gereken Kurallar ve Onları Yıkmanın Yolları | Sedat Kapanoğlu

Sedat Kapanoğlu'nun Sokak Kodcusu: Yıkılması Gereken Kurallar ve Onları Yıkmanın Yolları kitabı, yazılım geliştirme ve teknoloji dünyasında yerleşik normları sorgulayan ve yenilikçi bakış açıları sunan bir kitap. Kapanoğlu, kendi deneyimlerinden yola çıkarak yazılım geliştirme süreçlerinde karşılaşılan zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelmenin yollarını anlatıyor.

6. Hyunam-Dong Kitabevi | Hwang Bo-Reum

Hwang Bo-Reum’un Hyunam-Dong Kitabevi, Seul’de küçük bir kitabevinde geçen ve kitapların dünyasında kaybolan insanların hikâyesini anlatan sıcak bir roman. Kitap, kitabevinin sahibi ve onun düzenli müşterileri arasındaki ilişkileri, kitap sevgisi üzerinden kurulan dostlukları ve hayatın getirdiği zorlukları ele alıyor. Bo-Reum’un narin ve duygusal anlatımı, okuyucuyu karakterlerin iç dünyalarına çekerek kitabevinde yaşanan küçük mucizelere tanıklık etmeye davet ediyor.

7. Kurtlarla Koşan Kadınlar: Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler | Clarissa P. Estes

Clarissa P. Estes’in Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabı, kadınların içsel vahşiliklerini keşfetmeleri ve kendilerini daha iyi tanımaları için mitler ve öyküler aracılığıyla rehberlik eden bir kitap. Estes, dünya mitolojilerinden derlediği öykülerle kadınların ruhsal yolculuklarına ışık tutarak onların içsel güçlerini keşfetmelerine yardımcı oluyor.

8. Mutfak Sırları: Aşçılık Dünyasından Mahrem Maceralar | Anthony Bourdain

Anthony Bourdain’in Mutfak Sırları, aşçılık dünyasının perde arkasını cesurca gözler önüne seren bir otobiyografik bir eser. Bourdain, bir şefin gözünden restoran mutfaklarının sert ve rekabetçi dünyasını, mutfak çalışanlarının yaşamlarını ve yemek yapmanın getirdiği zorlukları samimi bir dille anlatıyor. Kitap, hem yemek tutkunları hem de gastronomi dünyasına ilgi duyanlar için ilham verici ve eğlenceli bir okuma sunuyor.

9. Seninle Başlamadı: Kalıtsal Aile Travmalarının Kim Olduğumuza Etkileri Ve Sorunların Üstesinden Gelebilmenin Yolları | Mark Wolynn

Mark Wolynn’in Seninle Başlamadı kitabı, kalıtsal aile travmalarının bireylerin yaşamları üzerindeki etkilerini ve bu travmaların üstesinden gelmenin yollarını araştırıyor. Wolynn, nesiller boyu aktarılan travmaların, bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlığını nasıl etkilediğini bilimsel bulgular ve vaka örnekleri ile açıklıyor. Kitap aynı zamanda bize diyalog görselleştirmelerini ve şevkatle yeniden bağlanmayı sağlayacak teknikler ve beceriler sunuyor.

10. Taş Kağıt Makas | Alice Feeney

Alice Feeney’in Taş Kağıt Makas romanı, evli bir çiftin hafta sonu kaçamağı sırasında yaşadıkları gerilim dolu olayları konu alıyor. Kitap, çiftin birbirine karşı olan güvensizliklerini, geçmişten gelen sırları ve ilişkilerindeki çatışmalarını anlatıyor. Feeney’in gerilim dolu anlatımı, okuyucuyu sayfalar arasında soluksuz bir maceraya sürüklerken kitabın beklenmedik sonu ise sizi şaşkına çevirecek!

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