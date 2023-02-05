HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Seçim anketinde tablo değişti! Canlı yayında AK Parti ve MHP'nin oy oranlarını bu sözlerle açıkladı: Her adım 1-2 puan artırdı!

Seçim anketinde tablo değişti! Canlı yayında AK Parti ve MHP'nin oy oranlarını bu sözlerle açıkladı: Her adım 1-2 puan artırdı!

05.02.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim anketleri bir bir açıklanmaya devam ediyor. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere 100 günden daha az bir süre kalırken, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. İttifakların oy oranlarında son aylarda ciddi değişmeler yaşandığını vurgulayan Aktaş, "Atılan her adım ittifakın o oranını 1-2 puan artırdı" diye açıkladı. MHP'nin oylarında erime olup olmadığına da yanıt veren Aktaş; AK Parti ve MHP'nin son oy oranlarını aktardı.

Seçim anketinde tablo değişti! Canlı yayında AK Parti ve MHP'nin oy oranlarını bu sözlerle açıkladı: Her adım 1-2 puan artırdı!

2023 genel seçimleri için son seçim anketi sonuçları dikkat çekti. 14 Mayıs için geri sayım sürerken son yapılan seçim anketinde katılımcılara "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Katıldığı canlı yayında seçim anketinin sonuçlarını aktaran Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, AK Parti ve MHP'nin son oylarını açıkladı.

İşte İhsan Aktaş'ın konuşmasında öne çıkanlar:

"Vatandaş bunalıp zora girdiği dönemde bir arayışa girdi. Rusya-Ukrayna savaşında ekonomi ve enflasyon konusunda atılacak adımlar merak ediliyordu.

"MİLLET İTTİFAKI BİR DÖNEM YÜZDE 45'LE KADAR ÇIKMIŞTI"

O dönemde millet muhalefete baktı. Millet İttifakı o dönemde yüzde 45'lere kadar gelmişti. Millet aslında bir takdir vermişti Millet İttifakı'na. Ama 'masada kriz var' iddialarıyla çok şey değişti.

MASA

"HER ADIM CUMHUR İTTİFAKI'NI 1-2 PUAN ARTIRDI"

Dövize karşı hamleler, asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları, sosyal konut projeleri, EYT, Togg'un resmi olarak banttan inmesi gibi adımlar atıldı. Cumhur İttifakı bunların her birinden 1-2 puan oy arttırdı.

ERER

MHP'NİN OY ORANI MERAK EDİLİYORDU

Burada MHP'nin oy artırıp artıramayacağı merak ediliyordu. "MHP eridi" denildiği dönemde coşkulu mitingler yapıldı.

13 Şubat öncesi son seçim anketi! Yüzde 1,6'lık fark... 13 Şubat öncesi son seçim anketi! Yüzde 1,6'lık fark...

İŞTE AK PARTİ VE MHP'NİN OY ORANLARI

Şu an (Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? diye sorulduğunda) AK Parti yüzde 40'larda, MHP yüzde 8,5 civarında."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan o isme: Farklı bir gayret istedimErdoğan'dan o isme: Farklı bir gayret istedim
Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
Çiftetelli oynayan da var kayak yapan daÇiftetelli oynayan da var kayak yapan da
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi MHP Millet İttifakı Cumhur İttifakı ak parti

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Türk futbolunu sallayacak iddialar!

Türk futbolunu sallayacak iddialar!

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

"Olumsuzluklara dikkat" diyerek uyardı: Günlerce sürecek!

"Olumsuzluklara dikkat" diyerek uyardı: Günlerce sürecek!

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.