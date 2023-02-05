Seçim anketinde tablo değişti! Canlı yayında AK Parti ve MHP'nin oy oranlarını bu sözlerle açıkladı: Her adım 1-2 puan artırdı!

2023 genel seçimleri için son seçim anketi sonuçları dikkat çekti. 14 Mayıs için geri sayım sürerken son yapılan seçim anketinde katılımcılara "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Katıldığı canlı yayında seçim anketinin sonuçlarını aktaran Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, AK Parti ve MHP'nin son oylarını açıkladı.

İşte İhsan Aktaş'ın konuşmasında öne çıkanlar:

"Vatandaş bunalıp zora girdiği dönemde bir arayışa girdi. Rusya-Ukrayna savaşında ekonomi ve enflasyon konusunda atılacak adımlar merak ediliyordu.

"MİLLET İTTİFAKI BİR DÖNEM YÜZDE 45'LE KADAR ÇIKMIŞTI"

O dönemde millet muhalefete baktı. Millet İttifakı o dönemde yüzde 45'lere kadar gelmişti. Millet aslında bir takdir vermişti Millet İttifakı'na. Ama 'masada kriz var' iddialarıyla çok şey değişti.

"HER ADIM CUMHUR İTTİFAKI'NI 1-2 PUAN ARTIRDI"

Dövize karşı hamleler, asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları, sosyal konut projeleri, EYT, Togg'un resmi olarak banttan inmesi gibi adımlar atıldı. Cumhur İttifakı bunların her birinden 1-2 puan oy arttırdı.

MHP'NİN OY ORANI MERAK EDİLİYORDU

Burada MHP'nin oy artırıp artıramayacağı merak ediliyordu. "MHP eridi" denildiği dönemde coşkulu mitingler yapıldı.

İŞTE AK PARTİ VE MHP'NİN OY ORANLARI

Şu an (Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? diye sorulduğunda) AK Parti yüzde 40'larda, MHP yüzde 8,5 civarında."



