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'Seçim ikinci tura kalırsa...' Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu! '100 bin imza...'

20.03.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesi siyaset gündeminde birbirinden önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. Başvurudan sonra açıklama yapan Perinçek, "100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum" dedi. Perinçek, seçimin ikinci tura kalması halinde ne yapacakları sorusuna da yanıt verdi.

'Seçim ikinci tura kalırsa...' Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu! '100 bin imza...'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuruda bulundu. Perinçek, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. YSK Başkanı’na gerekli evrakı teslim ettim" dedi.

"100 BİN İMZA TOPLAYACAĞIZ VE..."

Vatan Partisi olarak zorlukların içinden geldiklerini belirten Perinçek, "Ermeni soykırımı yalanını bitirmişiz. Silivri duvarını yıkmışız. ABD’nin kumpaslarını yerlere sermişiz. 15 Temmuz gecesi Amerika gladyosu FETÖ’nün darbesine en baştan karşı çıkmışız. Darbenin bertaraf edilmesinde tarihi görevler yapmışız, yine görevlere hazırız. Zorlukların üstesinden gelen bir hayata, bir geleneğe sahibiz. O bakımdan Türk milletinin büyük kararına, çözümüne başvuruyorum, adaylığımı koyuyorum. 100 bin imza toplayacağız ve cumhurbaşkanı adayı olarak bu seçimde Vatan Partisi ve onun Genel Başkanı Doğu Perinçek var. Zorluklardan korkmuyoruz, zorlukların üzerine gitmeye kararlıyız. Nasıl Ergenekon’dan çıktıysak Türk milleti olarak, kayaları dağları deldiysek yine Türkiye’nin önünde yine büyük mücadeleler, başarılar var" dedi.

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"İKİNCİ TURDA BİZ OLACAĞIZ"

Seçimin ikinci tura kalması halinde ne yapacakları sorusuna Perinçek, "Seçim ikinci tura kalırsa Doğu Perinçek ikinci tura kalacak. İkinci turda biz olacağız" cevabını verdi. (DHA)

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