Seçim kutlamaları sırasında Ordu'dan acı haber! İYİ Partili Erhan Kurt bıçaklanarak hayatını kaybetti, muhalefetten peş peşe açıklama geldi

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin kesin olmayan sonuçları açıklanırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak isteyen vatandaşlar yurdun dört bir yanında sokaklara çıkarken, Ordu'dan herkesi üzen bir haber geldi.

ERHAN KURT BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTİ

İddialara göre seçim kutlamaları sırasında çıkan olayda İYİ Partili olduğu öğrenilen Erhan Kurt isimli kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Kurt'un ölümü bir anda sosyal medyada gündem yaratırken, siyasi isimlerden peş peşe açıklamalar geldi.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA: ERHAN KURT ÜYEMİZ VE SANDIK GÖREVLİMİZDİ

İYİ Parti Genel Sekreteri ve milletvekili Uğur Poyraz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam İYİ Partimizin Ordu İli Gülyalı İlçesi üyemiz ve sandık görevlimiz Erhan Kurt İlçe Başkanlığımızın önünde gerçekleşen bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Erhan kardeşimize Allah’tan rahmet ailesi, sevenleri ve İyi Parti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz, Millet olarak bizleri ayrıştıran dilin sonucu olan bu hain saldırıyı ve tüm fail/failleri nefretle kınıyoruz. Sürecin kararlı takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

CHP'DEN TEPKİ: BU KİN VE NEFRETE YAZIKLAR OLSUN

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Torun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Ordu Gülyalı’da sözde kutlama yapanlar, genç kardeşimiz Erhan Kurt’u bıçaklayarak katletti. Bu kin ve nefrete yazıklar olsun. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim. Bu cinayetin hesabı sorulana, tüm sorumlular cezasını bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağız!" dedi.

CHP'Lİ GÜRSEL TEKİM: "MİLLETİ BİRBİRİNE DÜŞÜRENLERİ LANETLİYORUM"

Yaşanan olayara tepki gösteren bir diğer CHP'li isim ise İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin oldu. Tekin sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ordu ili Gülyalı ilçesinde AKPliler tarafından bıçaklarak öldürülen Erhan Kurt’a Allah’tan rahmet, ailesine sabır, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Katillerin gereken cezayı almasını bekliyor, yalan, iftira ve nefret siyasetiyle milleti birbirine düşürenleri lanetliyorum" ifadesini kullandı.

DP'Lİ ENGİNYURT'TAN ÇOK SERT TEPKİ

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da "Yazıklar olsun! Bu kadar kin, nefret dilinin sonu buydu! AKP'liler Ordu Gülyalı’da kutlamada Erhan Kurt kardeşimizi katlettiler. Mutlu musunuz ey yönetenler kin ve nefret diliniz sonuç buldu. Yazıklar olsun! Başımız sağ olsun Ordu’m. Mekanın cennet olsun kardeşim" açıklamasını yaptı.