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  4. SON DAKİKA: Tüm gözler Kılıçdaroğlu'ndaydı! Seçim sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti, kendi seçmenine çağrı yaptı: "Buradayız, mücadeleyi sürdüreceğiz!"

SON DAKİKA: Tüm gözler Kılıçdaroğlu'ndaydı! Seçim sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti, kendi seçmenine çağrı yaptı: "Buradayız, mücadeleyi sürdüreceğiz!"

28.05.2023 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 28 Mayıs seçim sonuçları sonrasında Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulunuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimin ardından CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neler söyleyeceği çok merak ediliyordu. Beklenen oldu ve Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti! Kılıçdaroğlu ilk konuşmasında "Mücadeleyi sürdüreceğiz!" vurgusuyla dikkat çekti.

SON DAKİKA: Tüm gözler Kılıçdaroğlu'ndaydı! Seçim sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti, kendi seçmenine çağrı yaptı: "Buradayız, mücadeleyi sürdüreceğiz!"

Son dakika... Seçim gecesi en çok o merak edildi! Cumhurbaşkanı adayı olan ve seçimi Erdoğan'a kaybeden Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının karşısına çıktı. Millet İttifakı tarafından aday gösterilen Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta 25 milyonu aşkın oy aldı. Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına dair ilk konuşmasını yaparken "Bana oy veren 25 milyonu aşkın vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum" sözleriyle çağrıda bulundu.

"GÖZ YUMAMAZDIM, YUMMADIM!"

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları...

"Sevgili halkım, hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Adaletsiz bir düzene karşı susup dilsiz şeytan olamazdım. Milyonlarca göçmenin gelip de sizin 2. sınıf vatandaş olmanıza göz yumamazdım. Çocukların yatağa aç girmesine, çiftçinin toprağa küsmesine müsaade edemezdim, etmedim. Her gün her şeye zam gelirken benim halkımın dolabının boş olmasına gönlüm razım gelmedi.

'MÜCADELEYE DEVAM' MESAJI

"Bolluk bereket, huzur içinde yaşamaya devam edin diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim. Sizlerden bir ricam var. Demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin.

"DEMOKRASİ MÜCADELESİNE DEVAM EDECEĞİZ"

"Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi. Bu ahlak ve hukuk dışı baskılara ve yayılmak istenen korku iklimine boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı'nın sayın genel başkanlarına, teşkilatlarına, seçmenlere, sandıklara sahip çıkan herkese teşekkür ederim.

"Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen net olarak ortaya çıkmıştır. CHP ve Millet İttifakı her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelene kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz.

KENDİ SEÇMENİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

"Asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında ilk olarak bizler duracağız. Bana oy veren 25 milyonu aşkın vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız.

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