Seçim ne zaman olacak? Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında açıklama

Türkiye Haziran ayında yapılacak seçimlere odaklanmışken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene çekilmesi tartışması sürüyor. Muhalefet buna 'erken seçim' derken katıldığı canlı yayında tartışmalara yanıt veren AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Bu bir erken seçim değildir" yanıtını verdi. Ayrıca, Kurtulmuş seçimlerin zamanının henüz kesinleşmediğini açıkladı.

CNN Türk Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş şunları ifade etti:

"BÜYÜK BİR KÜLLİYAT OLUŞTU TOPLANTILAR İÇİNDE"

AK Parti seçim çalışmalarına çoktan başladı. Bizim en temel özelliğimiz seçimin bittiği ertesi gün çalışmalara yeniden başlıyoruz. Ekim 2021'den bu yana strateji heyeti toplantımız var. Partinin önemli isimleri var. Bendenizin başkanlığında süren strateji heyeti toplantılarımız var. Büyük bir külliyat oluştu toplantılar içinde.

"5 KİŞİLİK BİR KOMİSYON KURDUK"

Seçim çalışmaları Türkiye Yüzyılı başlığı içerisinde gerçekleşecek. Her seçimde yapılan bir seçim beyannamesi var. 5 kişilik bir komisyon kurduk. O komisyon da çalışmalarını sürdürecek. Parti içerisindeki her arkadaşlarımızdan istifade ederek halkın gözünde çok rahat anlaşılacak bir seçim beyannamesini ortaya koyulacak. Bir gelecek vizyonu olmayan partinin başarılı olması söz konusu değil. AK Parti'nin en önemli özelliği de burada.

SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

Henüz tam net olarak söylemek mümkün değil. Zorunluluklar dolayısıyla bir miktar erken olabilir. Bu bir erken seçim değildir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez. Listeyi itibarlı isimler üzerinde yapacağız. Türkiye, Allah'ın izniyle 2023'te Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacak.

6'LI MASANIN ADAY TARTIŞMASI

Meral Akşener çok akıllı bir stratejide gidiyor. Ama sonuçta ne demek, ortada Başbakanlık bir sistemi yok ki sen nasıl Başbakan olacaksın. Önce oraya geçmek için parlamentoda anayasayı değiştirecek bir çoğunluk almanız lazım. Sistemi değiştirmeniz lazım. Millet isterse başgöz üstüne.

Bu teklif edilen güçlendirilmiş parlamenter sistem değil. Bu teklif edilen zayıflatılmış başkanlık sistemi ya da yarı başkanlık sistemi. Bir kere ismini doğru koysunlar. Yani parlamentoda 360 milletvekili olursa bunu referanduma götürecek bir güç olur. 400 milletvekili ve üstü olursa da parlamentoda anayasa değişikliğine gider. Formül bu, başka yol yok. Ya da darbe yaparsınız.

Bu teklif 2023'e ait bir teklif değil. 2028'e ait bir teklif. 6'lı masanın önce odaklanması gereken konu nasıl başkan seçecekler. Buna çalışmaları. İkincisi önümüzdeki dönemde nasıl bir çoğunluk elde edecekler.

SEÇİM GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI: HİÇBİR ŞAİBE OLMADAN SEÇİM OLACAK

Hiç şüphesiz... Demokrasimiz içerisinde çok sıkıntılı dönemlerimiz olmuştur. Ama darbelerden sonraki dönemler de dahi Türkiye'de sandık ortaya çıktığı zaman vatandaşımız önce büyük bir katılımla sandığa gitmiş, oylarını kullanmış ve kendi iradesini sandığa yansıtmıştır. Türkiye'de standartları çok yüksek bir seçim süreci her zaman uygulanmıştır. Hem seçim kampanyalarındaki herkesin istediği şekilde söyleyebilmesi hem de seçim günü sandıklara sahip çıkılabilmesi, şaibesiz bir seçim yapılabilmesi konusunda Türkiye'deki seçimler örnek seçimlerdir. Bu seçim de öyle olacak. Hiçbir şaibe olmadan seçim olacak.

