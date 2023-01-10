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Seçimlerin öne çekilmesiyle ilgili en net açıklama! Cumhur İttifakı ortağı Destici tarih verdi: 14 Mayıs gibi görünüyor

10.01.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim tarihinin öne çekilmesi iddialarıyla ilgili Cumhur İttifakı'ndan bugüne kadar ki en net açıklama geldi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına işaret ederek "Benim çıkardığım sonuç, 14 Mayıs gibi görünüyor" diye konuştu. Destici, 7 Mayıs ve 21 Mayıs tarihleri için ise açık kapı bıraktı.

Seçimlerin öne çekilmesiyle ilgili en net açıklama! Cumhur İttifakı ortağı Destici tarih verdi: 14 Mayıs gibi görünüyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den seçim tarihine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret eden, BBP lideri Destici, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SEÇİM TARİHİ İÇİN 14 MAYIS'I İŞARET ETTİ

Destici, seçim tarihlerinin öne çekilmesine ilişkin "14 Mayıs, 1 hafta öncesi ya da 1 hafta sonrası. O 3 hafta kuvvetle muhtemel. Henüz bir tarih üzerinde anlaşılmış, uzlaşılmış değil ama benim tahminim, diyelim. En son Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarından benim çıkardığım sonuç, bu 3 haftadan 1'i kuvvetli ihtimal. 14 Mayıs gibi görünüyor ama bu 7 Mayıs veya 21 Mayıs da olabilir" diye konuştu.

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AK PARTİ'NİN HDP ZİYARETİ

Destici, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifi ziyaretleri kapsamında HDP'ye gitmesi ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bu ziyareti doğru bulmasıyla ilgili soru üzerine ise "Bizim ittifak, demokratik bir ittifak. Hoşgörüye dayanıyor, herkes kendini çok rahatça ifade edebiliyor. Azami müşterekleri olan siyasi partileriz. 3 siyasi parti de HDP'nin PKK'nın partisi olduğunu biliyor. Bunu da dillendiriyor. Meclis zemininde görüşülebilir mi? Zaten her gün görüşüyorlar. Grup başkan vekilleri, milletvekilleri görüşüyor. Bizim Büyük Birlik Partisi olarak başından beri bir duruşumuz var. Terör örgütüyle arasına mesafe koymadığı sürece görüşmüyoruz, hiçbiriyle konuşmuyoruz, el sıkışmıyoruz. Onlardan seçilen Meclis başkan vekilinin yönettiği hiçbir oturuma da katılmadım ve katılmıyorum çünkü tanımıyorum. Nasıl olur da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetebilir? Bunun için HDP kapatılmalıdır" dedi.

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Destici'nin ardından Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç ve CHP Grup Başken Vekili Özgür Özel de Parlamento Muhabirleri Derneği'ne ziyarette bulunup, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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(DHA)

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