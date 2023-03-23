Seks terapisi nedir, ne işe yarar? Seks terapisinin faydaları nelerdir, neden ve nasıl yapılır?

Farklı cinsel bozuklukların giderilmesi için uygulanabilen seks terapisi, yaygın olarak cinsel terapi şeklinde adlandırılır. Günümüzde cinsel terapi yaklaşımları ile pek çok cinsel bozukluğun ya da cinselliğe yönelik olumsuz bakış açılarının iyileştirildiği söylenebilir. Bununla birlikte cinsel terapi, kişilerin cinsel yaşamlarının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için herhangi bir sorun oluşmadan da başvurabilecekleri tedavi yöntemlerindendir. Bireylerin cinsel yaşamlarında mutlu ve sağlıklı olmalarını amaçlayan cinsel terapiye gönüllü olarak katılım sağlanması ise oldukça mühimdir.

Seks terapisi nedir?

İngilizcesi "sex therapy" ya da "sexual therapy" olarak bilinen cinsel terapi, Türkçede seks terapisi olarak da adlandırılır. Cinsel terapinin farklı terapi ve psikoterapi yöntemlerinin kullanılabildiği bir tedavi biçimi olduğu söylenebilir. Dolayısıyla seks terapisinin uygulandığı alanlar da oldukça geniştir. Erkek ve kadın bireylere farklı dönemlerde uygulanabilen cinsel terapi, kişinin bu tedaviye başvurmasına neden olan rahatsızlığa ya da konuya göre şekillenir. Bu nedenle cinsel terapide tek bir tekniğin kullanılmadığı belirtilmelidir.

Ruh sağlığı alanında uzman olan bireyler cinsel terapi yani seks terapisi seanslarını yürütür. Dolayısıyla cinsellik üzerine yoğunlaşan psikologlar ve psikiyatrlar seks terapisi konusunda yetkindir. Bu bağlamda seks terapisti olan uzmanların, danışmanlarının cinsel yaşamlarında daha mutlu ve rahat olmalarını sağladıkları söylenebilir. Ayrıca bir cinsel terapi uzmanı, farklı cinsel bozukluklara sahip olan bireylerin bu sorunları aşmalarında da rol oynar.

Seks terapisinin faydaları nelerdir?

Cinsel psikoterapi, temelde bireylerin cinsel yaşamlarında işlevsel bakış açıları ile olumlu düşüncelere sahip olmalarını sağlar. Dolayısıyla seks terapisinin yararlarının başında gelen husus, kişilerin cinselliğe yönelik olumsuz ve işlevsiz inanışlarını aşmalarını sağlamasıdır. Bununla beraber toplumda yaygın olarak görülen cinsel bozuklukların iyileştirilmesinde de cinsel terapiler rol oynar. Yani seks terapisi seansları sayesinde kişilerin cinsel bozukluklarında azalma görülürken, bir yandan da psikolojik sağlamlıklarının artırıldığı söylenebilir. Buna bağlı olarak bireyler, cinsel terapi sayesinde partnerleri ile yaşadıkları uyumsuzlukları da giderebilir.

Cinsel terapi ne işe yarar?

Seksolog olarak da adlandırılan cinsel terapistlerin, kişilerin cinsel terapiye gelme amaçlarına göre onlar için uygun olan terapi planını oluşturduğu görülür. Bireysel veya çift olarak yürütülebilen seks terapilerinde birçok konuda ilerleme sağlanabilir. Dolayısıyla seks terapisinin fayda sağladığı durumlara aşağıdaki gibi örnekler sunulabilir:

Cinsel terapi sayesinde çiftler arasındaki uyumsuzluklar giderilebilirken açık bir şekilde ifade edilmeyen sorunlar ele alınabilir.

Seks terapisi seansları ile cinsel bozukluklardan olan sertleşme sorunu, aşırı cinsel istek, erken boşalma ya da uyarılma problemi giderilebilir.

Bireylerin cinsel birleşmeye yönelik olarak geliştirdikleri kaygı, korku veya kaçınmalar cinsel terapi seanslarında nedenleri saptanarak azaltılabilir.

Evlilik öncesinde ve sonrasında ya da ilişki boyunca cinsel terapi seanslarına başvurularak cinsel yaşamın daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün olabilir.

Geçmişte yaşanan cinsel travmaların kişi üzerindeki olumsuz etkileri cinsel terapide uygun tekniklerle ele alınarak azaltılabilir.

Seks terapisi neden yapılır?

Cinsel terapinin başlatılması için kişinin cinsel bozukluklara sahip olması zorunlu değildir. Dolayısıyla seks terapisine cinsel yaşamında daha mutlu ve işlevsel olmak isteyen bireyler ile çiftlerin de başvurabildiği söylenmelidir. Taciz, tecavüz veya şiddet yaşayan kişilere bu olumsuz deneyimlerinin yaşamlarını olumsuz yönde etkilemesinin önlenmesi amacıyla da cinsel terapi uygulanabilir. Bununla birlikte kişilerin doğru cinsel ilişki teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak amacıyla cinsel terapi seanslarına başlamaları mümkündür. Seks terapisinin uygulanabildiği bazı cinsel bozukluklar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Erken boşalma

Cinsel fobiler

Erektil disfonksiyon

Cinsel istek azlığı veya tiksinti bozukluğu

Vajinismus

Cinsel doyum bozuklukları

Cinsel terapi nasıl yapılır?

Bir kişinin cinsel terapi planının oluşturulabilmesi için bu kişinin terapi sürecine katılma nedeni dikkate alınır. Dolayısıyla cinsel terapi seanslarının hangi tekniklerle ve ne kadar bir süre boyunca ilerletileceği, kişinin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Günümüzde cinsel terapide bütüncül yaklaşımın izlendiği görülür. Bu bağlamda cinselliğe yönelik yanlış inanışları ya da olumsuz düşünceleri olan kişilere genelde bilişsel terapilerin uygulandığı söylenebilir.

Çocukluk döneminde edinilen yanlış inanışlar ya da travmalar söz konusu olduğunda ise cinsel terapi seanslarında davranışsal tekniklere başvurulabilir. Kimi bireylerin cinsel sorunlarının kaynağının oidipus dönemi de denilen 3-5 yaş arasındaki yaşantılardan geldiği görülür. Bu durumda da kişilere dinamik psikoterapi ilkeleri ile seanslar planlanabilir.

Cinsel terapi kapsamında kullanılan yöntemler ve materyaller oldukça çeşitlidir. Ancak bu süreçte önemli olan husus, danışman ile terapist arasındaki terapotik ilişkinin sağlam olmasıdır. Bununla birlikte cinsel terapi görenlerin kendilerini ya da partnerlerini suçlamayıp seanslara istekli bir şekilde katılmaları da mühimdir. Böylelikle cinsel terapi seanslarında hedeflenen ilerlemenin görülmesi mümkündür.