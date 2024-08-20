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Sektöre yön veren teknolojiler: Endüstriyel dönüşümün yeni yüzü

20.08.2024 11:16
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Türkiye’nin önemli elektronik mühendislik firmalarından biri olan Tuna Tartı, sektörel ve firmalara özel sunmuş olduğu çözümler ve farklı projelerle büyümeye devam ediyor.

Sektöre yön veren teknolojiler: Endüstriyel dönüşümün yeni yüzü

Tuna Tartı ve Elektronik Sistemler olarak, ölçüm ve tartım teknolojilerinde inovatif çözümlerle sektörde yerimizi alıyoruz. Deneyimli mühendis kadromuzla ürün geliştirme çalışmalarını yürütüyor, Türkiye'den 46 farklı ülkeye ihracat yaparak "İzmir'den Dünyaya" felsefemizi yaşatıyoruz. Sürekli yenilik arayışımız ve durmaksızın çalışan enerjimizle, ölçü ve tartı sistemleri alanında liderliğimizi sürdürüyoruz. İlk olarak Loadcell dediğimiz yük hücreleri, İndikatör, Dinamometre, ikinci olarak Otomatik olmayan tartı sistemleri Platform kantarı, Aks kantarı, Silo tartımı ve Taşıt kantarı, üçüncü olarak Otomatik tartı sistemleri Bigbag torbalama ve CheckWeigher ve son olarak Sürekli tartı sistemleri Bant kantarı, Dozaj bant kantarı, Randıman kantarı ,Tumba Kantarı gibi 30 farklı ürün kategorimizle fabrikamızda üretim yapmaktayız.

Ürün ve hizmetlerimizle, müşterilerimize yatırımlarını en kârlı ve maliyet etkin bir şekilde yapmalarına olanak tanıyoruz. Servis hızımız sayesinde Türkiye'nin 81 ilinde en fazla 6 saat içinde yerinde oluyoruz. Üstelik bölge müdürlüklerimiz aracılığıyla ücretsiz keşif hizmeti de sağlıyoruz.

Türkiye ve diğer yerlerde, madencilikten lojistiğe, gıdadan çimentoya, kimyadan savunma sanayine kadar çok çeşitli sektörlerde özelleşmiş mühendislik çözümleri sunuyoruz. Sunduğumuz çoğu çözüm, sektör ve firmaya özel olduğu için, bizi sadece ürün yelpazesi olan bir firma değil, aynı zamanda "çözüm ortağı" olarak konumlandırıyor. **Madencilik sektöründe bant kantarları ve dozaj bant kantarları, kimya sektöründe tank tartım sistemleri, loadcell ve indikatörler, lojistik sektöründe ise tır kantarları ve aks kantarları gibi ürünlerimiz, müşterilerimiz tarafından özellikle tercih edilmektedir.

Bant kantarları, dozaj bant kantarları, checkweigher, big bag dolum sistemleri ve torbalama kantarları gibi otomatik tartı aletlerimiz, %0,1 (1/1000) hata payı ile yüksek hassasiyetle çalışmaktadır. Bu sistemler, endüstriyel tartım ihtiyaçlarınızı karşılamak için üstün güvenilirlik ve verimlilik sunar, böylece her zaman en doğru sonuçları elde edersiniz.**

Tuna olarak, endüstriyel arenada öne çıkan ISO1000 şirketlerinin yaklaşık %78'iyle sürekli olarak iş ortağıyız. Bu durum, bize hem deneyim kazandırmakta hem de gurur duymamıza neden olmaktadır.
Tuna'nın taşıt kantarları, sektörde lider sayılan firmalar tarafından öne çıkmaktadır. Taşıt kantarı olarak, TUNA TS1, TS2, TS3 ve TS4 şeklinde dört farklı modelde sunulmaktadır.

Sektörde en çok tercih edilen modellerimizden biri TS-4 zemin üstü taşıt kantarıdır.Tuna TS-4 Model, altyapı gerektirmeyen , kendinden rampalı mobil kantar olmakla beraber, stok sahalarında, fabrika girişlerinde, hammadde alış-satış kantarı olarak kullanılır. Zemin üzerine monte edilir. Betonerme rampalar ile kantarın üzerine rahatça çıkılır. Kantar 3 parça ve rampalardan oluşmaktadır. Sağ ve sol çelik platform içi beton loblardan oluşur. Sağlam yapısı ve uygun maaliyeti ile ön plana çıkmaktadır. Kantar kapasitenin %150 fazla tartım kapasitesine göre maximum mukavamet hesaplanarak üretilmekte olup ebatlarına göre 4 ila 10 adet arasında her biri 30 ton kapasitede OIML R60 standartlarında C4 sınıfı paslanmaz çelik TCT-30t model yerli üretim yük hücreleri (loadcell) kullanılmaktadır.

Yüksek volumlü adetler ile ürettiğimiz Tuna TCT Yük hücresi Paslanmaz çelik ve alaşımlı çelik olarak iki farklı malzemeden üretilen TS model yük hücresi özellikle taşıt kantarlarında ve vagon kantarlarında kullanılmak üzere üretilmektedir. Tamamen lazer kaynakla kapatılmış ölçüm bölgesi IP68 koruma sınıfında olup zorlu endüstriyel koşullarda başarı ile çalışmaktadır.10.000 kg - 50.000 kg kadar kapasite seçenekeleri vardır.

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Tuna Tartı'nın Ürün Çeşitleri Nelerdir?

Tuna Tartı, çeşitli ölçüm ve tartım teknolojileri sunuyor. Bu ürünler arasında yük hücreleri, indikatörler, montaj kitleri, endüstriyel basküller, taşıt kantarları, torbalama kantarları, big-bag dolum sistemleri, bant kantarları, checkweigher bantlı kontrol sistemleri, dinamometre, dozaj bant kantarları, sıvı dolum makinaları, aks kantarları, otomatik paket ölçüm, otomatik kantarlar, tank tartım sistemi, etolon kütleler bulunmaktadır. Her bir ürün grubu, farklı endüstriyel ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış.

Tuna Tartı'nın Ürünleri Nerelerde Kullanılır?

Tuna Tartı'nın ürünleri, madencilikten lojistiğe, gıdadan çimentoya kadar birçok sektörde kullanılıyor. Özellikle taşıt kantarları, fabrika girişlerinde ve stok sahalarında yaygın olarak tercih ediliyor.

Tuna Tartı'nın Ürünlerinin Kalitesi Nasıl Sağlanıyor?

Tuna Tartı, ürünlerinde yüksek kalite standartlarını korumak için yerli üretim ve gelişmiş mühendislik çözümleri kullanıyor. Özellikle yük hücreleri, zorlu endüstriyel koşullarda başarılı bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmış ve IP68 koruma sınıfında üretilmiştir.

Tuna Tartı'nın İhracat Yaptığı Ülkeler Hangileridir?

Tuna Tartı, Türkiye'den 46 farklı ülkeye ihracat yapıyor. Avrupa, Orta Amerika, Doğu Afrika ve Orta Doğu bu hedef pazarlar arasında yer alıyor.

Tuna Tartı'nın Müşteri Hizmetleri ve Servis Süreleri Nasıldır?

Tuna Tartı, Türkiye'nin 81 ilinde maksimum 6 saat içinde yerinde servis sunuyor. Ayrıca, bölge müdürlükleri aracılığıyla ücretsiz keşif hizmeti sağlıyor, bu da müşteri memnuniyetini artırıyor.
Yerli üretimle katkı sağladığımız için Tuna Tartı olarak büyük bir gurur duyuyoruz. Müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarına özverili bir şekilde yanıt veriyor ve uygun çözümler oluşturuyoruz. AR-GE ekibimizin destekleriyle yerli ürün yelpazemizi genişletiyor ve ithalatı asgari düzeye çekiyoruz. Işıkkent'teki üretim tesisimizde, geleceğin teknolojisini izleyerek hızlı ve etkin bir üretim gerçekleştiriyoruz.

Tuna Tartı adı altında, dünya genelindeki tüm müşterilerimize ürünlerimizi ve sistemlerimizi yüksek kalite standartlarıyla ve zamanında teslim ediyoruz. Özellikle Avrupa, Orta Amerika, Doğu Afrika ve Orta Doğu'yu hedef pazarlarımız olarak belirlemiş durumdayız. Türkiye içinde ise, ulaşmadığımız şehir kalmamış durumda ve bu yaygınlığı korumak için her gün daha da iyileşiyoruz.

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
elektronik teknoloji
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