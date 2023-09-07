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Selde hayatını kaybeden doktor ve eşine duygusal tören....

07.09.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'ndeki sel felaketinde hayatını kaybeden Anestezi Asistanı Dr. Selman Bağışlar ile eşi Mihriban Bağışlar için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan ailelerin gözyaşları sel oldu.

Selde hayatını kaybeden doktor ve eşine duygusal tören....

Demirköy ilçesi İğneada mevkiinde önceki gün meydana gelen olayda, aşırı yağışın ardından oluşan selde bungalov tatil tesisindeki evlerin sürüklenmesi nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Anestezi Asistanı Dr. Selman Bağışlar (27) ile eşi Mihriban Bağışlar'ın da (26) sel felaketinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Suların yükselmeye başladığı sırada ailelerine telefonda sel geldiği bilgisini verip, araçlarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada sel sularına kapıldıkları öğrenilen çift için, Dr. Selman Bağışlar'ın görev yaptığı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Törene çiftin aileleri, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, hastane başhekimi Prof. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, İstanbul Sağlık Müdürlüğü 4 No'lu Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halim Özçelik, Bağışlar'ın mesai arkadaşları ve hasta yakınları katıldı. 3 ay önce evlendikleri öğrenilen Bağışlar çiftinin cenazelerini taşıyan araçların hastane bahçesine gelmesi sırasında, ailelerin gözyaşları sel oldu.

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Çiftin cenazeleri helallik alınmasının ardından, öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazı için Zeytinburnu'ndaki Taş Camii'ne götürüldü.

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Dr. Selman Bağışlar'ın cenaze namazının ardından gömülmek üzere memleketi Antalya'ya götürüleceği, eşi Mihriban Bağışlar'ın ise Silivrikapı'da toprağa verileceği öğrenildi.

Sel felaketinde kaybolan evli çift aranıyor! Sel felaketinde kaybolan evli çift aranıyor!


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Öğretmen Kırklareli sel felaketi

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