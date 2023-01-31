Semtine ve evine göre değişiyor, rakamlar 50 bin TL'yi buldu! Ev sahipleri şaşkın durumda: Daha önce böyle bir şey duymadım

Kiralar yükseldi, davalar da patladı. Bazı ev sahipleri kiracılarını çıkarmak için para teklif ediyor. Bunu duyan bazı kiracılar ise tahliye karşılığında para talep ediyor. Konuşulan rakamlar 15-20 bin TL'den başlayıp 50 bin TL'ye kadar çıkıyor.

İSTENEN RAKAM SEMTİNE VE EVİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Ev sahibi-kiracı davaları uzadı, tahliye için ev sahipleri para teklif etmeye başladı. Artan kira fiyatları birçok ev sahibi ve kiracıyı karşı karşıya getirdi. İstediği kirayı alamayan ev sahipleri çare arıyor. Kimi evini satmak, kimi eski kiracının yerine yüksek fiyattan kiracı sokmak için dava açıyor. Davalar o kadar çok arttı ki adliyelerde dosyalar üst üste yığılmış vaziyette. 3-14 ay içerisinde ilk duruşma yapılırken o davanın sonuçlanması 2-3 yılı bulabiliyor. Hal böyle olunca bazı ev sahipleri elini cebine atmak zorunda kaldı. Bazı kiracılar da çıkmak için para istedi. Sektör temsilcileri semtine ve evine göre istenen fiyatın değiştiğini belirterek tam net bir rakamın olmadığını ifade etti.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY DUYMADIM"

Show Haber'in haberine göre Ankara'da yaşayan bir ev sahibi, evini satmak için kiracısıyla anlaştığını belirterek "20 bin TL istedi, ben de kabul ettim. Daha önce imkanı yok böyle bir şey duymadım" dedi.

