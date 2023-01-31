HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Semtine ve evine göre değişiyor, rakamlar 50 bin TL'yi buldu! Ev sahipleri şaşkın durumda: Daha önce böyle bir şey duymadım

Semtine ve evine göre değişiyor, rakamlar 50 bin TL'yi buldu! Ev sahipleri şaşkın durumda: Daha önce böyle bir şey duymadım

31.01.2023 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de son zamanlarda artan kira fiyatları ev sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getirdi. Mahkemede sürecin 3 yılda sonuçlanması ev sahipleri ve kiracılar arasında yeni bir uygulama başlattı. Bazı kiracılar, evden çıkmak için ev sahibinden para istedi. Rakamlar 50 bin TL'ye kadar çıkarken bir ev sahibi, evini satmak için kiracısıyla anlaştığını belirterek "20 bin TL istedi, ben de kabul ettim. Daha önce imkanı yok böyle bir şey duymadım" dedi.

Semtine ve evine göre değişiyor, rakamlar 50 bin TL'yi buldu! Ev sahipleri şaşkın durumda: Daha önce böyle bir şey duymadım

Kiralar yükseldi, davalar da patladı. Bazı ev sahipleri kiracılarını çıkarmak için para teklif ediyor. Bunu duyan bazı kiracılar ise tahliye karşılığında para talep ediyor. Konuşulan rakamlar 15-20 bin TL'den başlayıp 50 bin TL'ye kadar çıkıyor.

thumbs_b_c_c63a7b1cb82965cffba4785da9196f00

İSTENEN RAKAM SEMTİNE VE EVİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Ev sahibi-kiracı davaları uzadı, tahliye için ev sahipleri para teklif etmeye başladı. Artan kira fiyatları birçok ev sahibi ve kiracıyı karşı karşıya getirdi. İstediği kirayı alamayan ev sahipleri çare arıyor. Kimi evini satmak, kimi eski kiracının yerine yüksek fiyattan kiracı sokmak için dava açıyor. Davalar o kadar çok arttı ki adliyelerde dosyalar üst üste yığılmış vaziyette. 3-14 ay içerisinde ilk duruşma yapılırken o davanın sonuçlanması 2-3 yılı bulabiliyor. Hal böyle olunca bazı ev sahipleri elini cebine atmak zorunda kaldı. Bazı kiracılar da çıkmak için para istedi. Sektör temsilcileri semtine ve evine göre istenen fiyatın değiştiğini belirterek tam net bir rakamın olmadığını ifade etti.

Ev sahibiyle kiracı kavgalarına bir yenisi daha eklendi Ev sahibiyle kiracı kavgalarına bir yenisi daha eklendi

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY DUYMADIM"

Show Haber'in haberine göre Ankara'da yaşayan bir ev sahibi, evini satmak için kiracısıyla anlaştığını belirterek "20 bin TL istedi, ben de kabul ettim. Daha önce imkanı yok böyle bir şey duymadım" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekmek fırınındaki aile kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle dehşet saçtıEkmek fırınındaki aile kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Cinayeti canlı yayında itiraf etti!Cinayeti canlı yayında itiraf etti!
İstanbul'da beklenen oldu! Merkez dahil lapa lapa yağıyorİstanbul'da beklenen oldu! Merkez dahil lapa lapa yağıyor
Anahtar Kelimeler:
Kiracı Kira ev sahibi

En Çok Okunan Haberler

Makatına dövme yaptırmıştı! Kasığını açtı

Makatına dövme yaptırmıştı! Kasığını açtı

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

İsveç'teki skandal sonrası dikkat çeken karar

İsveç'teki skandal sonrası dikkat çeken karar

Dolu sürprizi! Akaryakıt istasyonlarına sığındılar

Dolu sürprizi! Akaryakıt istasyonlarına sığındılar

Arkadaşını vurup polisten kaçan şüpheliden pes dedirten sözler

Arkadaşını vurup polisten kaçan şüpheliden pes dedirten sözler

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.