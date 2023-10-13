Sevgilisinden ayrıldıktan sonra bir anda ortadan kayboldu! Ailesi her yerde onu aradı... Cansız bedenini yatağın içinde betona gömülü halde bulundu

Brezilya'nın Pedras de Fogo şehrinde yaşayan Luydiane Jamille Miranda'dan en son 4 Ekim'de sevgilisi Sergio ile ilişkisini bitirdikten ve ailesine büyükannesini göreceğini söyledikten sonra haber alınmıştı. Aile genç kadından günlerce haber gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarının üzerine ertesi gün kadının çalıştığı bara giden polis ekipleri yatağın alt kısmında çimentonun içine gömülü bir ceset buldu. Yerel basında çıkan haberlere göre beton bir haftalıktan daha eski değildi ve yatağın alt kısmını dolduruyordu, üst kısmında ise cesedi gizlemek için bir şilte vardı.

ADLİ TIP İNCELEMESİ İÇİN BEKLENİYOR

Beton kırıldıktan sonra yapılan detaylı incelemede, dövmelerinden kimliği tespit edilen cesedin Luydiane olduğu sanılan bir kadına ait olduğu ortaya çıktı. Brasil de Fato'nun haberine göre, davadan sorumlu delege Hugo Helder, "Bir arama yaptık ve odalardan birinde nispeten yeni çimentoyla betonlanmış bir yatak bulduk. Mekan sahibinin izniyle çimentoyu kırdık ve maktulün cesedini orada bulduk. Yataklardan birinin üst kısmının yakın zamanda çimentoyla doldurulduğunu fark ettik. Onu kaldırdık, çimentoyu kırdık ve çok güçlü bir vücut kokusu duymaya başladık. Adli tıp çağırdık, cesedi içeride buldular. Cesedin gözle görülür dövmeleri vardı. Ön inceleme yaptık ve bacaktaki bazı isimlerin çocuklarının isimleriyle örtüştüğünü gördük" dedi.

Olayın ardından soruşturma devam ederken olaya ilişkin olaran Miranda'nın ayrıldığı sevgilisi ve onun erkek arkadaşı tutuklandı. Ceset kimliğinin tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.