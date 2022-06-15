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Sıcak yaz aylarında yüzünüzü korumanız için birebir en iyi yüz için güneş kremleri

13.06.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin bildiği gibi yaz kış demeden her mevsimde güneş kremi kullanmak gerekiyor. Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyarak olası birçok problemin önüne geçebilirsiniz. Pek çok farklı çeşidi bulunan güneş kremleri arasında kafanız karışıyorsa ve ''En iyi yüz için güneş kremi hangisi?'' sorusunun cevabını merak ediyorsanız sizin için birbirinden kaliteli ürünleri derledik. Haydi, detaylara geçelim.

Sıcak yaz aylarında yüzünüzü korumanız için birebir en iyi yüz için güneş kremleri

Sıcak yaz aylarında güneş ışınları dik şekilde geldiği için yüzünüzü daha etkili biçimde korumalısınız. Aksi hâlde cildinizde güneş lekeleri, yaşlanma ve kırışıklık gibi problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Güneşe çıkmadan 20-25 dakika önce vücudunuza veya yüzünüze güneş kremi sürüp terleme ve suya girme gibi durumlarda ürünü tazeleyerek cildinizi etkin şekilde koruyabilirsiniz. Farklı cilt tiplerine uygun en etkili güneş kremlerini sizler için bir araya getirdik. En iyi yüz güneş kremlerine göz atmaya ne dersiniz?

1. Su gibi akışkan formu ile: La Roche-Posay Anthelios UVmune 400 Invisible Fluid SPF 50

Sıcak yaz aylarında yüzünüzü korumanız için birebir en iyi yüz için güneş kremleri

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En iyi güneş kremi listemizin ilk sırasında La Roche-Posay Anthelios Uvmune Fluid SPF 50+ var. En çok tercih edilen ürünler arasında yer alan güneş kremi, kullananlar tarafından oldukça olumlu yorumlar alıyor. Tüm cilt tipleri için uygun olan ürün, güneşe karşı SPF 50+ güneş koruması sunuyor. Ürünün içeriğindeki E vitamini, UV ışınlarından kaynaklanan hiperpigmentasyonu önlüyor. Görünmez ve hafif dokusu ciltte ağırlık hissettirmiyor, yağlı ve yapışkan his bırakmıyor. En hassas ciltlerin bile kullanımına uygun olan hipoalerjenik özellikteki ürün, dermatolojik ve oftalmolojik olarak test edilmiş.

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2. Ebegümeci özü ile güneşe karşı hassas bakım: Missha SPF45/PA++ Pure Block Daily Sun Cream

Sıcak yaz aylarında yüzünüzü korumanız için birebir en iyi yüz için güneş kremleri

Kuru, karma ve yağlı cilt tiplerinin kullanımına uygun olan Missha SPF45/PA++ Pure Block Güneş Kremi, parlama yapmayan ve iz bırakmayan özel formülasyona sahip. Ürünün içeriğinde temel bileşen olarak aloe vera özü ve karpuz çiçek kompleksi bulunuyor. "Missha Güneş Kremi ne işe yarar?" sorusunu da hemen yanıtlayalım. Güneş ışınlarından yıpranmış cilde ebegümeci özü ile cildinize hassas, yaşlanma karşıtı bakım sunuyor ve güneşe bağlı olarak oluşmuş lekelere karşı koruma sağlıyor. SPF 45 ve PA++ koruması sayesinde ürün, cildinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyor.

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Sıcak yaz aylarında yüzünüzü korumanız için birebir en iyi yüz için güneş kremleri

3. Saten ve akışkan yapılı: Avene Thermale Cleanance Solaire Spf50+

Sıcak yaz aylarında yüzünüzü korumanız için birebir en iyi yüz için güneş kremleri

Avene Thermale Cleanance Solaire SPF 50+, yağlı ve akneye eğilimli ciltlerin kullanımı için doğru bir tercih. Ürün, tüm güneş ışınlarına karşı SPF 50+ ile cildinizi etkili şekilde koruyor. Hassas ciltlerin bile kullanımına uygun olduğu için ciltte herhangi bir irritasyona neden olmuyor. Güneş kreminin suya karşı dayanıklı yapısı, denizdeyken bile güneşe karşı cildinizi korumaya devam ediyor. Saten ve akışkan formu, cildin parlamasını önlerken cildinize matlaştırıcı bir etki bırakıyor. Pompalı ambalajı, akma yapmadan kullanmak istediğiniz kadar ürünü almanızda size yardımcı oluyor.

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4. Tek ürünle 3 farklı etki: Vichy Capital Soleil Çok Yüksek Korumalı Matlaştırıcı Yüz Güneş Kremi SPF 50+

Sıcak yaz aylarında yüzünüzü korumanız için birebir en iyi yüz için güneş kremleri

Güneş kremi önerileri listemizde yer alan bir başka ürün olan Vichy Capital Soleil SPF 50+, parlama kontrolü ve anında matlaştırma etkili özellikleri ile öne çıkıyor. Ürünün içeriğinde yeşil kil ve probiyotik türevi bifidus özü ile zenginleştirilmiş UV koruması bulunuyor. Güneşten koruma, yağlanma kontrolü ve kolay emilim vadeden güneş kremi, tek üründen 3 farklı etkiyi size sunuyor. Kuru bir dokuya sahip olduğu için ciltte yağlı bir his bırakmıyor. "Güneş kremi nasıl sürülür?" diye soracak olursanız hemen cevaplayalım: Kremi güneşe çıkmadan önce tüm yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Denize her girip çıktıktan sonra tazeleyin.

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5. Yağsız ve antioksidanlarla zenginleştirilmiş: Babé Laboratories Facial Oil Free Sunscreen Cream SPF 50+

Sıcak yaz aylarında yüzünüzü korumanız için birebir en iyi yüz için güneş kremleri

En iyi güneş koruyucu listemizde yağlı, karma ve akneye eğilimli ciltler için uygun Babé Yağsız Güneş Koruyucu SPF 50+ var. Parlama karşıtı ürün, ciltte mat bitiş bırakıyor. Güneş kreminin çabuk emilen şeffaf yapısı, ciltte beyazlık ve iz bırakmadan teninizle kolayca bütünleşiyor. Babé Yağsız Güneş Kremi faydaları arasında ürünün içerdiği yüksek güneş koruma faktörü sayesinde cildi etkin olarak koruması bulunuyor. Ürün, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde cildi güneşe karşı oluşabilecek hassasiyetleri karşı yatıştırıyor. Dermatolojik olarak test edilmiş güneş kremi, hipoalerjenik ve suya karşı dayanıklı özellikleriyle beğenileri topluyor.

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6. Lekeli ciltlere özel: Solante Pigmenta Koyu Lekelere Karşı Güneş Losyonu Spf 50+

Sıcak yaz aylarında yüzünüzü korumanız için birebir en iyi yüz için güneş kremleri

Solante Pigmenta Güneş Losyonu, lekeli veya leke oluşma riski taşıyan ciltler için üretilmiş SPF 50+ korumalı bir ürün. Suya dayanıklı güneş kreminin yağsız, komedojenik ve hipoalerjenik yapısı var. Düzensiz lekelenmeye karşı formülünde bulunan özel pigmentler sayesinde ürün, teninizde oluşabilecek muhtemel kalıcı hasarları önlüyor. Cildinizdeki lekelerin giderilmesini sağlarken yeni leke oluşumunun da önüne geçiyor. Yüksek miktarda antioksidan içerdiği için cildinizde yüksek nemlendirme ve güçlü antioksidan etkisi sağlıyor. Güneş kremi, cilde canlılık katarak ipeksi bir his bırakıyor. 150 ml'lik büyük ambalajı sayesinde rahat kullanım imkânını da size sunuyor.

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7. Zengin içerik listesiyle: Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Losyon SPF 50+

Sıcak yaz aylarında yüzünüzü korumanız için birebir en iyi yüz için güneş kremleri

Cilde çok yönlü fayda sağlayan Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Losyon SPF 50+, yüksek koruma etkisiyle en iyi korumayı size vadediyor. Ürünün içeriğindeki mikropigmentler, cildi UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyor. Lesitin ve inülin ise cildi yoğun olarak nemlendirerek kuruma probleminin önüne geçiyor. Doğal Hidro-Fruktol, teni yumuşak tutarak cildin elastikliğini koruyor. E vitamini ise serbest radikallere karşı koruma sağlayıp antioksidan etkisi sunuyor. Güneş kreminin 150 ml boyutunda olması, uzun süreli kullanım vadediyor. Hassas ciltler için bisabolol içeren ürün; paraben, parafib, PEG bileşenleri ve PABA içermiyor.

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8. Parlama karşıtı etki: La Roche-Posay Anthelios Xl Spf 50+ Dry Touch Gel-Cream Anti-Shine

Sıcak yaz aylarında yüzünüzü korumanız için birebir en iyi yüz için güneş kremleri

Sırada çok yüksek UVA/UVB koruması içeren ve parlama karşıtı olan güneş kremi La Roche-Posay Anthelios Xl Dry Touch var. Ürün, Mexoplex filtreleme sistemine sahip. Ürünün içeriğinde yatıştırıcı özelliğe sahip La Roche-Posay termal su ve UVA ışınlarına karşı güçlendirilmiş SPF 50+ bulunuyor. Alerjiye eğilimli, hassas, normal veya yağlı ciltlerin kullanımına uygun olan güneş kremi, cilt tarafından kolayca emiliyor. Parlama yapmayan ürün, ciltle başarılı şekilde bütünleşiyor. Güneş kreminin kuru dokusu, yağlanma ve sivilce gibi problemlerin önüne geçiyor. 50 ml pompalı şişesi sayesinde ihtiyacınız kadar ürünü kolayca alabilirsiniz.

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9. Yüksek korumasıyla: Dermoskin Ultra Face Protection SPF 97+

Sıcak yaz aylarında yüzünüzü korumanız için birebir en iyi yüz için güneş kremleri

Dermoskin Ultra Face Protection SPF 97+, tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun jel krem yapıda bir güneş koruyucu. Ürün, cildin hem UVA hem UVB ışınlarına karşı etkili olarak korunmasına yardımcı oluyor. Kremin içeriğindeki linolric asit, allantoin, B5, E ve F vitaminleri; cildin bariyerini güçlendirip zararlı güneş ışınlarına karşı korunma sağlayarak bakım yapmaya yardımcı oluyor. Ürün, cilde yoğun nem verip tendeki hassasiyeti azaltıyor. Suya dayanıklı olan güneş kremi, cildi beyazlatmıyor ve cilde yağlı bir his vermiyor. İpeksi dokunuş bırakarak ciltle kolayca bütünleşiyor.

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10. Bioprotection Patenti ile: Bioderma Photoderm MAX Aquafluid SPF 50+

Sıcak yaz aylarında yüzünüzü korumanız için birebir en iyi yüz için güneş kremleri

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En iyi yüz için güneş kremi listemizin son sırasında Bioderma Photoderm MAX Aquafluid SPF 50+ var. Kullanıcılar tarafından çok sevilen bu ürün, en çok satın alınan ürünler arasında yer alıyor. Tüm cilt tipleri için uygun olan güneş kremi, su bazlı ve akışkan formu sayesinde cilt tarafından kolayca emiliyor. Mat bir etki bıraktığı için cilt yağlanmasının önüne geçiyor. Hücresel Bioprotection Patenti sayesinde cildi güneşin zararlı ışınlarından koruyarak leke oluşumunun önüne geçiyor. "Bioderma Güneş Kremi nasıl kullanılır?" sorusunu da yanıtlayalım: Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın. Ardından yüz ve boyun bölgenize eşit miktarda uygulayın.

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