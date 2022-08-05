Sıcak yaz aylarında zararlı güneş ışınlarından sizi koruyacak en iyi güneş kremleri

Güneş ışınları özellikle yaz aylarında cilde tahmin ettiğinizden çok daha fazla zarar verebiliyor. Gerek yaşlanma belirtileri gerekse çil ve leke oluşumu gibi birbirinden farklı sorunlar, işin içinden çıkmanızı daha da zorlaştırıyor. Ancak ileriki yaşlarda bu gibi problemlerle karşı karşı kalmamak için temiz içerikli ve kaliteli güneş koruyucu kremleri kullanmak gerekiyor. O zaman en iyi güneş kremi önerilerimize göz atmaya ne dersiniz? Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım!

1. Nemli, yağsız ve ışıltılı bir cilt için: The Purest Solutions Invisible UV Protection, Daily Intensive Moisturizer SPF 50+

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Son zamanların en iyi güneş kremi olarak öne çıkan The Purest Solutions Invisible UV Protection, Daily Intensive Moisturizer SPF 50+, tüm cilt tipleri için oldukça ideal. Krem formdaki ürün, güneş ışınlarına karşı cildi korumayı ve cildin nem ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Özellikle yağlı ciltlerin sıklıkla sorun yaşadığı yağlanmaya karşı geliştirilen yapısıyla kullanıcılarına sağlıklı bir cilt vadediyor. Üç ayrı cilt yüzeyinde etki göstererek uzun vadede cildinizi korumaya yardımcı oluyor. 50 faktör güneş koruması sağlayan ürün ile sekiz saat ve üzerinde UV ışınlarından cildinizi koruyabilirsiniz. Sekiz saat sonrasındaysa ürünü tazeleyebilirsiniz.

2. Kullanıcılarından tam not alan: Heliocare Color Gel Cream Light SPF 50

Yağlı, akneye yatkın ciltlerin en iyi dostu olmaya aday Heliocare Color Gel Cream Light SPF 50, aynı zamanda cilt tonunu eşitlemek isteyenler için de en iyi güneş kremlerinden biri. Ürün, renkli özelliğiyle cilt kusurlarınızı kapatırken cildinizi de neme doyuruyor. Antioksidan ve restoratif içeriğe sahip krem, güneş korumasıyla birlikte makyajla mükemmel uyum yakalamanıza da yardımcı oluyor. Yağsız, akışkan formülüyle yağlı ciltlerin epey memnun kalacağı ürün; komedojenik olmadığı için gözenek tıkama, yağ bezesi oluşması gibi problemlerle sizi karşı karşıya bırakmıyor. "En iyi güneş kremi hangisi?" diye merak ediyorsanız ürüne mutlaka göz atmalısınız.

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3. Zengin mineral ve vitamin formülüyle: Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem SPF 50

Günlük kullanım için gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz Sebamed Sun Care Güneş Koruyucu Krem SPF 50, içeriğindeki B5 Pro-vitamin sayesinde cildin canlı kalmasına ve daha genç görünmesine destek oluyor. E vitaminiyle zenginleştirilen formülü, cildi besleyerek serbest radikallere karşı güçlü koruma ve antioksidan etki sağlıyor. Bulundurduğu doğal hidro-fruktol ise cildi hem yumuşak tutuyor hem cildin elastikiyetini kaybetmesini önlüyor. İçerdiği bisabolol ile hassas ciltlerin kullanımına uygun ürün; paraben, parafin gibi zararlı kimyasalları içermiyor. Ayrıca içerdiği inülün ve lesitin ile cildiniz uzun saatler boyunca nemli kalıyor.

4. Aknelerle mücadelede ilk adımı atın: Babe SPF 50 Yağsız Güneş Kremi

Sivilceye dönen aknelerinizden şikâyetçiyseniz Babe SPF 50 Yağsız Güneş Kremi'ni mutlaka satın almalısınız. En iyi güneş kremi yorumlarıyla dikkat çeken ürün, içerdiği 50 faktör güneş korumasıyla cildinizi güneşin zararlarından koruyor. Yağlı, akneye meyilli ve karma ciltler için özel olarak üretilen krem; yağlanma sorunundan bıkanlar için parlama karşıtı özellik taşıyor. Aynı zamanda mat bitişiyle gün içindeki yağlanma sorununa karşı da çözüm oluyor. Formülündeki antioksidanlar ile cildi yatıştırmayı hedeflerken şeffaf yapısı, cildinizde iz bırakmadan emiliyor. Dermatolojik olarak test edilen ürünün doktorların önerdiği en iyi güneş kremi arasında yer aldığını belirtmeden geçmeyelim.

5. Hassas ciltliler de kullanabilir: Celenes Herbal Güneş Koruyucu Krem Dry Touch SPF 50

Celenes, her yaş grubunun ve cilt tipinin güvenle kullanabileceği en iyi güneş kremi markasından bir diğeri. Güneş ışınlarına karşı tam koruma sağlayan Celenes Herbal Güneş Koruyucu Krem Dry Touch SPF 50; ciltteki yaşlanmayı, tende oluşan ve oluşması muhtemel güneş lekelerini engelliyor. Hafif dokusu sayesinde mat bir bitiş sağlıyor. Sürdükten sonra beyaz iz bırakmadan cilt tarafından emilerek pürüzsüz bir görünüme kavuşmanıza yardım ediyor. Paraben içermemesiyle kullanıcıların kalbini fetheden güneş kremi, dermokozmetik markalarıyla da yarışıyor. 50 faktör güneş korumalı ürünün suya dayanıklı özelliğiyle denizin veya havuzun tadını rahatlıkla çıkarabilirsiniz.

6. Paraben içermeyen yapısıyla: Dermoskin Face Protection SPF 50+ Güneş Koruyucu Krem

Sırada dermatolojik olarak onaylanan Dermoskin Face Protection SPF 50+ Güneş Koruyucu Krem var. 12 aya kadar kullanım ömrü sunan güneş kreminin nemlendirici özelliğiyle başka bir krem kullanmanıza gerek kalmıyor. Geniş spektrumlu fiziksel ve kimyasal içerikleriyle UV ışınlarına karşı cildinizde kalkan görevi görüyor. Su bazlı yapısı sayesinde ciltte beyaz iz ve yağlı his bırakmıyor. Makyajın altına baz olarak da tercih edebileceğiniz güneş kremi, gözenekleri kapatmıyor. Aynı zamanda cilt üzerinde sivilce ve yağlanma da yapmıyor. Hafif ve transparan formdaki ürünün cildinizde bıraktığı ipeksi hissi çok seveceğinize emin olabilirsiniz.

7. Dermokozmetiğin en iyilerinden: La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Spf 50+ Yağlı Ciltler İçin Güneş Koruyucu Yüz Kremi

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Doktorların önerdiği en iyi markalardan biri olan La Roche Posay, 50 faktöre sahip normal, karma ve yağlı ciltlerin kullanabileceği güneş koruyucusuyla özellikle yağlanma sorunu yaşayan kullanıcılarının yardımına koşuyor. Güneş ışığına fazla maruz kalan, alerjik reaksiyon göstermeye meyilli ve hassas ciltlerin güvenle tercih edebileceği La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Spf 50+ Yağlı Ciltler İçin Güneş Koruyucu Yüz Kremi, UVA ve UVB ışınlarına karşı yüksek koruma sağlıyor. Mexoplex filtreleme sistemi ve yatıştırıcı antioksidan özellikleriyle güçlendirilen ürün, günlük kullanıma uygun. Mat bitişi sayesinde yağlanma da yapmıyor.

8. İnce ve mat görünümüyle: Vichy Capital Soleil Tinted Dry Touch Renkli Dokulu Yüksek Korumalı Yüz Emülsiyonu SPF 50

Cilt bakımı konusunda oldukça başarılı markalardan Vichy, renkli BB güneş kremiyle ciltte aydınlatıcı bir etki bırakıyor. Vichy Capital Soleil Tinted Dry Touch Renkli Dokulu Yüksek Korumalı Yüz Emülsiyonu SPF 50, matlaştırıcı dokusuyla yağlı his bırakmadan kadifemsi ve pürüzsüz bir cilt vadediyor. 50 faktör güneş korumasıyla karma ve yağlı ciltlerin parlama sorunuyla başa çıkıyor. İçeriğindeki mexoryl ve mineral birleşimiyle UV ışınlarına karşı filtre görevi görüyor. Ürün, güneşe bağlı yaşlanmanın da önüne geçiyor. Hipoalerjenik yapısıyla alerjiye meyilli ciltleri de sevindiriyor.

9. Her cildin rahatlıkla kullanabileceği: Luis Bien Leke Karşıtı SPF 50+ Nemlendirici Güneş Kremi

Kullanıcılar tarafından beğeni kazanan Luis Bien Leke Karşıtı SPF 50+ Nemlendirici Güneş Kremi, güneşin cilde verdiği hasarı engelleyerek UVA ve UVB ışınlarına karşı üstün koruma sağlıyor. Güneş kızarıklarının yanında ciltte leke oluşumunun da önüne geçmeyi vadeden ürün, 50 faktör güneş koruma özelliğine sahip. Krem, cildi nemlendirerek güneşten kaynaklanan cilt kuruluğunu önlüyor. Cilde kolayca nüfuz ederek emiliyor, yağlı ve rahatsız edici yapışkan bir doku bırakmıyor. Beyaz iz de bırakmayan krem, suya karşı dayanıklı. Leke karşıtı ürünü, tüm cilt tipleri kullanabiliyor.

10. Doğal güneş kremi arayanlar için: Missha Güneş Koruyucu SPF45/PA++

Kore menşeili en iyi güzellik markaları listesinde ilk sırada yer alan Missha, güneş kremiyle parlaklık bırakmadan cildinizi uzun süreli nemli ve pürüzsüz görünüme kavuşturuyor. UV koruma cilt tahriş testinden başarıyla geçen Missha Güneş Koruyucu SPF45/PA++; yumuşak, kremsi dokusuyla parlak ve yağlı cilt yerine sağlıklı bir cilt görünümü sunuyor. İçeriğindeki Aloe vera özü, cildi nemlendirip hassas bakım yapıyor. Çiçek kompleksiyse cildi dış etkenlerden koruyor. Karpuz özüyle zenginleştirilen ürün, cildin yoğun şekilde nemlendiriyor. Ürünü hâlâ denemediyseniz acele edin!