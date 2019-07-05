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Sigara izmariti faciaya neden oluyordu...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de bir binanın avlu olarak kullanılan arka boşluğuna atılan sigara izmariti, burada serili halıların üzerine düştü. Sigara izmariti yüzünden çıkan yangını bina sahibi söndürdü.

Sigara izmariti faciaya neden oluyordu...

Yangın,50. Yıl Mahallesi 2184 sokakta 6 katlı binada meydana geldi. Binanın arka boşluğunda bulunan halılar bir anda alev almaya başladı. Alevleri gören bina sahibi Bekir Gölgeci'nin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, Bekir ölgeci, yangını söndürmek için kiracılarının evde olmaması üzerine dairenin kapısını zorlayarak, arkadaki avluya girdi. Yangını kendi imkanlarıyla söndüren Gölgeci, yangının atılan zigara izmaritinden çıktığını söyledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Bina sahibi Bekir Gölgeci, "Ben evdeydim. Daha sonra kokuyu duydum, Aşağıya baktığımda ateş gördüm. Aşağı indim. Giriş katta yaşayan kiracılarımız evde değildi. Kapı açık değildi. Kapıyı zorla açtım. İşte ateşi söndürdük. İtfaiye daha sonra geldi müdahale etti. Halıların üzerine sigara izmariti atıldığından dolayı yangın çıktı. Erken müdahale etmeseydik belki büyüyebilirdi" dedi.

(DHA)

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istanbul sultangazi sigara izmariti yangın

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