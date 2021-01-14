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Signal'den dikkat çeken paylaşım: ''Nasıl başladı, nasıl gidiyor?''

14.01.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Signal'den dikkat çeken paylaşım: ''Nasıl başladı, nasıl gidiyor?''

WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları arasında bulunan Signal, Twitter hesabı aracılığıyla ilginç bir paylaşıma imza attı. Signal, son zamanlarda trend olan ''Nasıl başladı, nasıl gidiyor?'' akımına katıldı. Fakat paylaşımın asıl dikkat çeken noktası bu değildi.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararı sonrası büyük bir dijital göç başladı. Birçok kullanıcı Telegram, Signal ve BiP gibi uygulamalara geçiş yaptı. Hatta Telegram son üç günde 25 milyondan fazla yeni kullanıcıya merhaba dediklerini duyurdu. Yerli uygulama BiP ise aileye 6.4 milyon kişinin daha katıldığını söyledi. Signal ise uygulamasına gelen kişi sayısı hakkındaki son raporunu, Twitter aleminde sıklıkla karşılaştığımız bir akımla verdi.

SİGNAL 10 MİLYONDAN 50 MİLYONA ÇIKTI

Signal Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 12 Ocak günü içerisinde Google Play Store üzerinden yapılan toplam indirme sayısında yaşanan değişikliği gösterdi. Bunun için ''Nasıl başladı, nasıl gidiyor?'' (How it started, how it's going) akımını kullanan Signal, 1 gün içerisinde uygulamanın Google Play Store'daki indirme sayısının 10 milyondan 50 milyon seviyesine çıktığını duyurdu.

WhatsApp alternatifi Signal'in kurucusu Brian Acton'dan WhatsApp açıklamasıWhatsApp alternatifi Signal'in kurucusu Brian Acton'dan WhatsApp açıklaması

ELON MUSK TAVSİYE ETMİŞTİ

Elon Musk tarafından atılan 'Signal kullanın'' (Use Signal) tweeti ile birçok kişinin gündemine giren Signal, hem iOS hem de Android platformunda yer alıyor. Signal'in kurucularından biri ise WhatsApp'ın kurucu isimlerinden biri olan Brian Acton.

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