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Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: Sayı 15'e yükseldi! Gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı

24.01.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Ateş suikastında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Olay siyasetin de gündeminde hareketlilik yaratırken hukuki süreç de ilerliyor. Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada 13 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: Sayı 15'e yükseldi! Gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı

Sinan Ateş suikastı, işlenmesinden sonra yaklaşık 1 aydır Türkiye'nin gündeminde. Ateş, 27 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletli kişilerce silahlı saldırıya uğramıştı. Cinayetle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 2 kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

SAVCILIKTA İFADE VERDİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve Ç.Z.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 2 zanlı tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi’nde 30 Aralık’ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

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(İHA)

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