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Sınır ötesinde terör yuvaları bir bir imha ediliyor! MİT ve TSK'dan peş peşe hava harekatları: Hain saldırılar karşılıksız kalmadı

06.10.2023 09:11 | Son Güncelleme:
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Pazar günü İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısının ardından hem MİT hem TSK'nın geniş çaplı operasyonlarıyla sınır ötesinde hareketlilik yaşanıyor. Bölücü terör örgütünün kullandığı silah ve mühimmat depoları, saldırı ve sabotaj birimleri, petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu noktalar hedef alındı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların görüntüleri de paylaşıldı.

Sınır ötesinde terör yuvaları bir bir imha ediliyor! MİT ve TSK'dan peş peşe hava harekatları: Hain saldırılar karşılıksız kalmadı

Suriye'den gelen 2 teröristin Kayseri'de veteriner Mikail Bozlağan'ı öldürüp çaldıkları araçla Ankara'nın göbeğinde bombalı saldırı girişiminde bulunması sonrası Türkiye Irak ve Suriye'de hava harekatları başlattı. Günbegün devam eden operasyonlarda birçok terör yuvası imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. MİT ve TSK'nın düzenlediği hava harekatlarından çarpıcı görüntüler geldi.

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SİHA'LARLA VURULDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/YPG'nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırısının bu ülkede planlandığının ve eyleme katılan teröristlerin bu bölgeden Türkiye'ye geçtiğinin belirlenmesinin ardından terör örgütünün Suriye'deki tesislerine ve yönetici kadrolarına yönelik operasyon düzenledi.

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Bölgede yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen, terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar SİHA'lar vasıtasıyla vuruldu.

Operasyonda çok sayıda hedef, akıllı mühimmatlarla imha edildi.

TSK'DAN HAVA HAREKATI: 30 HEDEF İMHA EDİLDİ

Dün akşam da TSK, Suriye'de operasyonun düğmesine bastı. MSB'den yapılan açıklamada, PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine 5 Ekim saat 23.00'te hava harekatları icra edildiği belirtildi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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PKK/YPG SALDIRISI KARŞILIKSIZ KALMADI

Sınır ötesinde son gelişme ise bugün sabah saatlerinde yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Dabık Üs Bölgesine terör örgütü PKK/YPG saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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terörist

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