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Siyasi liderler sahaya indi mitingler tüm hızıyla devam ediyor! Akşener, Balıkesir'de duyurdu! 'Asgari ücret seviyesine çıkaracağız'

25.04.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere kısa süre kala siyasi liderler de mitinglerine devam ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Balıkesir'de vatandaşlara seslendi. Birinci parti olacaklarını belirten Akşener; 'İYİ Parti birinci parti olacak Kemal Bey cumhurbaşkanı olacak. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çekeceğiz' dedi. İşte Akşener'in konuşmasından öne çıkan detaylar...

Siyasi liderler sahaya indi mitingler tüm hızıyla devam ediyor! Akşener, Balıkesir'de duyurdu! 'Asgari ücret seviyesine çıkaracağız'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Balıkesir'de vatandaşlara seslendi. Emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken mesajlar veren Akşener, Suriyeli sığınmacılar ilgili de net konuştu. Akşener, 'İYİ Parti birinci parti olacak Kemal Bey cumhurbaşkanı olacak. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çekeceğiz' dedi. 'Suriyeli kardeşlerimizin tamamı iki yıl içinde memleketlerine gidecek!' diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, 14 Mayıs sonrası başbakan olacağını ifade etti. Meral Akşener ayrıca EYT'nin yasalaştığı dönemde çok konuşulan 'staj mağdurları' hakkında da konuştu.

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Akşener'in konuşmasından satırbaşları;

AKŞENER BALIKESİR'DE! 'DERHAL 100 BİN ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ'

Ankara'daki dinazor parkına 16 milyar lira para harcamışlar! Birinci parti olacağız, Kemal Bey de cumhurbaşkanı seçilecek. Derhal 100 bin öğretmen atayacağız. Çiftçinin kredi borçlarını yeniden yapılandıracağız. EYT'de yapılan haksızlıkları düzelteceğiz.

İYİ PARTİ LİDERİNDEN 'ZAM' SİNYALİ!

En düşük emekli maaşı 7.500 TL oldu o da yeni yatacak. Bu emekli maaşının artmasının sebebi biziz. 3 sene boyunca esnaf gezdim. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracağız.

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'SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN TAMAMINI GÖNDERECEĞİZ'

Staj mağdurlarının mağdurlarını gidereceğiz! Atanamamış sağlıkçılar var, KPSS mağdurları var. Onların mağdurlarını gidereceğiz mülakatı ortadan kaldıracağız. Suriyeli kardeşlerimizin tamamını iki yıl içinde memleketlerine göndereceğiz'

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