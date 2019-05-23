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Siz uyurken geliyorlar! Genital organda ve meme uçlarında yaşıyan akarlar zararlı mı?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | 23.05.2019 09:37 | Son Güncelleme

Yatağımızda saklanıyor, yüzümüzde çoğalıyorlar. Kirpiğinizde ya da genital organınızda yaşayan canlıların olduğunu biliyor musunuz? Meme ucu, kirpik dibi, genital organların kıl köklerinde yaşayan akarlar, ufak ve zararsızdırlar, ancak daha çok kadınlarda görülen Rosacea'nın (gül hastalığı) nedeni olabilirler.

Siz uyurken geliyorlar! Genital organda ve meme uçlarında yaşıyan akarlar zararlı mı?

Demodex folliculorum olarak bilinen bu sekiz bacaklı küçük akarlar bir cümlenin sonundaki noktadan bile ufak ve zararsızdırlar. Meme uçlarında ve yüzlerde görünmeyen kıllar dahil olmak üzere kıl köklerinin yanında yaşarlar.

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'Demodex istilasının' semptomlarını nadiren göreceksiniz, ancak bunlar sivilce gibi cilt sorunlarına katkıda bulunan bir faktör olabilir.

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Demodex folliculorum olarak bilinen yüz akar türü, insan kulağı, kaşları ve kirpiklerin yanı sıra meme uçlarını ve genital bölgeleri kapsayan kıllarda bulunur.

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İki ila üç hafta yaşayan akarlar yağ bezlerinin yakınında saç folikülünün içine yaklaşık 15 ila 20 yumurta koyuyor. Yüzdeki kan damarlarının genişlemesine neden olarak kızarıklığa ve kontrol edilemeyen kızarmaya neden olurlar ancak aynı zamanda şiddetli akne gibi görünen kırmızı, ağrılı, irin dolgulu lekelere de yol açabilirler.

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Daha çok zararsız olan akarlar çoğunlukla kadınlarda görülen gül hastalığına ve blefarit adı verilen kirpik dibi iltihabına neden olabiliyorlar.

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Akar istilasından muzdarip olan kişiler uyandıklarında, göz kapağı ve kaş kaşıntısından şikayet edebilirler. Gece uyurken harekete geçen akarlardan kornmak için yatmadan önce yüzünüzü iyice yıkamanız, zeytinyağı ve limon suyunu karıştırıp kaş ve kirpiklerinize uygulamanız öneriliyor.

Yataktada ölü derilerden beslenen akarlardan korunmak için de yatak yüzünüzü karbonat ve sirkeli su ile temizlemeniz etkili olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
akarlar akar yüz akarları Demodex folliculorum

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