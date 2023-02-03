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Soğuk günlerde ellerinizi koruyacak en iyi eldivenler ve markaları

31.01.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de kış mevsiminde elleri hiç ısınmayan, dışarı çıktığı anda parmakları buz tutanlardan mısınız? Hele bir de o keskin soğuklarda ellerinizde eldiven yoksa gerçekten zor anlar yaşayabilirsiniz. Kışın olmazsa olmaz aksesuarlarından eldivenler, en soğuk günlerde bile hayat kurtarıcı olabiliyor. Siz de bu aksesuarların gücünden yararlanmak istiyorsanız gelin, ellerinizi soğuktan koruyacak en iyi eldiven çeşitlerine beraber göz atalım.

Soğuk günlerde ellerinizi koruyacak en iyi eldivenler ve markaları

Kışın en soğuk günlerinde, ellerinizi cebinizden çıkarmak zorunda kaldığınız anlarda parmaklarınızın buz kestiğini hissediyor olabilirsiniz. İşte, bu hissi daha fazla yaşamayın diye en soğuk günlerde bile ellerinizi sıcacık tutacak eldiven modellerini bir araya getirdik. Su geçirmezlerden dokunmatik fonksiyonu olanlara, farklı işlevleri ile size rahatlık sunacak ürünleri listemizde bulabilirsiniz. Peki, en iyi eldivenleri bizimle keşfetmeye ne dersiniz?

1. Spor modellerden başlayalım: Nike Örgü Eldiven

Soğuk günlerde ellerinizi koruyacak en iyi eldivenler ve markaları

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Listemize günlük kullanımlarınızda rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir eldiven modeli ile başlayalım. Nike Örgü Eldiven, tasarımına ve dokusuna hayran kalacağınız bir model. Eldivenin dokunmatik fonksiyonu sayesinde eldiveninizi çıkarmak zorunda kalmadan telefonunuzu kullanabilirsiniz. Hem üst hem avuç içi bölgesinde bulunan logolar, eldivenin görünümüne ayrı bir güzellik katıyor. Model, unisex tasarımı sayesinde hem kadınlar hem erkekler tarafından tercih edilebiliyor. Nike kalitesi ile uzun yıllar kullanabileceğiniz bu eldiven, kış boyunca ellerinizi sıcacık tutacak. Eldiveni gri ya da siyah renkli atkılar ile kombinleyebileceğinizi de atlamayalım.

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2. Prenses zarafeti için: Dobooo Kaşmir Termal Eldiven

Soğuk günlerde ellerinizi koruyacak en iyi eldivenler ve markaları

"Kullandığım hiçbir aksesuarda zarafetimden ödün vermem." diyenler için harika bir eldiven önerimiz var. Dobooo Kaşmir Termal Eldiven; bilek bölgesindeki ince düğme detayları, farklı renk alternatifleri ve yumuşacık dokusu ile aradığınız model olabilir. Kaşmir kazakların dokusu ile aynı yumuşaklığa sahip, muhteşem bir eldiven. Sadece kendiniz kullanmak istediğinizde değil, sevdiklerinize hediye almak istediğinizde de mutlaka aklınızda olması gereken ürünlerden biri. Gri, hâki ve siyah renkli alternatifleri olan modelin dokunmatik fonksiyonu da var. Modeli günlük kullanımın yanı sıra kış sporlarında da tercih edebilirsiniz.

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3. Ellerinizi sıcacık tutacak: Nike Erkek Club Polar Eldiven

Soğuk günlerde ellerinizi koruyacak en iyi eldivenler ve markaları

Kış mevsimi polarsız olmaz, değil mi? Bunu sadece eldiven olarak düşünmemek gerekiyor. Kahve, kitap, polar, dışarıda yağan kar. Bu serinin mutlulukla bir ilgisi olmalı! Elbette bu kural kar yağarken evdeyseniz geçerli. Eğer dışarıda olan taraftaysanız polar eldivenler sayesinde evdeki o sıcaklığı ellerinize taşıyabilirsiniz. Polar eldivenler, kışın en yumuşak ve sıcak alternatiflerinden biri. Kaliteli dokusu ile ellerinizi en soğuk havalarda bile sıcak tutacak bir model arıyorsanız Nike Erkek Club Polar Eldiven tam size göre bir tercih. Gerek kırçıllı tasarımı gerek hemen her kıyafet ile yakışması, onu kışın aranan alternatiflerinden biri hâline getiriyor.

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4. Soğuk kış günlerinin en harika eşlikçisi: Blackspade Termal Eldiven

Soğuk günlerde ellerinizi koruyacak en iyi eldivenler ve markaları

Kar topu savaşlarına az kaldıysa eldivenleri hazırlamanın zamanı gelmiş demektir. Yalnız iyi bir kar topu savaşçısı olmak için eldiven ölçülerine dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın çünkü ellerinizi mükemmel şekilde kavrayan eldivenler sayesinde çok daha rahat şekilde kar topu savaşı yapabilirsiniz. Blackspade Termal Eldiven, kar topu savaşlarının da soğuk kış günlerinin de harika eşlikçilerinden biri. Bilek bölgesindeki büzgülü detayı ile soğuk geçirmeyerek ellerinizi sıcacık tutar. Termal dokusuna bayılacağınız eldivenin antrasit ve siyah renkli alternatifleri var.

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5. İnce detaylara dikkat edenlere: Koton Deri Görünümlü Eldiven

Soğuk günlerde ellerinizi koruyacak en iyi eldivenler ve markaları

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Sırada ince detayları sevenler için büyük bir özenle tasarlanan bir eldiven önerimiz var: Koton Deri Görünümlü Eldiven. Model; üst yüzeyi örme, bilek bölgesi yün ve iç kısmı suni deriye yakın bir doku olmak üzere üç aşamalı bir tasarıma sahip. Elinizde oldukça şık duracak bu eldiven, yağışlı havalardan ziyade günlük kullanıma uygun şekilde üretilmiş. Soğuk havalarda şık bir aksesuar tercih etmek istiyorsanız bu modeli kesinlikle değerlendirmelisiniz. Kombininizi tamamlamak için yün ya da örme atkılar ile bereleri tercih edebilirsiniz.

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6. Ellerinize biraz renk katalım: Dontdo Unisex Eldiven

Soğuk günlerde ellerinizi koruyacak en iyi eldivenler ve markaları

Eldiven çeşitlerini incelerken renkli modellere yer vermezsek olmaz. Renkli eldiven kullanma konusunda çekiniyor, onu nasıl kombinleyeceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Oysa cesur tercihler yaparak kombinlerinizde harikalar yaratabilirsiniz. Örneğin, turuncunun enerjisini hissetmek isteyenler için önerdiğimiz Dontdo Unisex Eldiven'i mavi bir atkı ile kombinleyebilirsiniz. Fermuarlı eldiveni kolayca giyip çıkarabilir, modelin dokunmatik fonksiyonu ile telefonunuzu rahatça kullanabilirsiniz. Eldiveni kış sporlarıyla ilgileniyorsanız spor esnasında da kullanabilirsiniz. Modelin mavi, mor, siyah ve pembe renkli alternatiflerinin de olduğunu belirtelim.

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7. Yumuşacık bir model arayanlara: Levi's Ben Touch Screen Erkek Eldiven

Soğuk günlerde ellerinizi koruyacak en iyi eldivenler ve markaları

Uzun ya da kısa eldiven demeden tercihiniz yumuşacık modellerden yanaysa sizi Levi's Ben Touch Screen Erkek Eldiven ile tanıştıralım. Modelin bilek bölgesinin kaf detaylı olması rahat bir kullanım sağlıyor. Eldiven, kırçıllı dokusu ile şık bir görünüm kazanıyor ve tasarımını LEVI'S logosu ile tamamlıyor. Siyah renkli atkı ve bereler ile çok yakışan eldiven, dokunmatik fonksiyonu ile çağın gerekliliklerine uyum sağlıyor ve rahatça telefonunuzu kullanmanıza olanak tanıyor. Ürün, çamaşır makinesinde maksimum 30 derecede yıkanabiliyor.

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8. Sportif bir seçim: NIKE Jordan M Hyperstorm Fleece Eldiven Black

Soğuk günlerde ellerinizi koruyacak en iyi eldivenler ve markaları

Eldivenlerinin sportif olmasını isteyenler için Nike, en güzel seçenekler arasında yer alıyor. Özellikle eşofman takımı gibi kıyafetlere kadife ya da deri eldivenler uyum sağlayamaz. Nike'ın özenle ürettiği sportif eldivenler ise bu gibi durumlarda hayat kurtarır. Siz de kıyafetlerinizi tamamlamak için enerjik bir model arıyorsanız NIKE Jordan M Hyperstorm Fleece Eldiven Black tam da size göre. Eldivenin özenli tasarımı içine soğuk havanın girmesini önler. Böylece en soğuk havalarda bile sıcacık kalırsınız. Logo detayları ise eldivene oldukça şık bir görünüm kazandırır. Daha ne olsun, değil mi?

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9. Farklı bir model arayanlara: Koton Balıksırtı Desenli Eldiven

Soğuk günlerde ellerinizi koruyacak en iyi eldivenler ve markaları

Farklı bir eldiven modeli arayanlar için Koton Balıksırtı Desenli Eldiven güzel bir alternatif olabilir. Klasik eldivenlerden farklı görünümü ile artık onunla tanışmanızın zamanının geldiğine işaret ediyor. Bilek bölgesine aksesuar olarak konumlandırılmış şerit, eldivenin tasarımını şık dokunuşlarla tamamlıyor. Üstelik şeritlerin ortasında yer alan kalp şeklindeki aksesuarlar da eldivene romantik bir görünüm katıyor. Eldiven, birinci sınıf örgüden üretildiği için yırtılma ve aşınma gibi problemler yaşayacağınız bir aksesuar değil. Böylece uzun yıllar size eşlik ediyor.

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10. Koşu yapmayı sevenler için: Puma Unisex Eldiven

Soğuk günlerde ellerinizi koruyacak en iyi eldivenler ve markaları

"En iyi eldiven markası hangisidir?" sorusunun cevabı değişiklik gösterse de birçok kişi bu soruyu "Elbette Puma!" olarak yanıtlayabilir. Koşu eldiveni olarak geçen Puma Unisex Eldiven, günlük kullanıma uygun olarak tasarlanmış bir model. Kaydırmaz ve terletmez yapısı ile soğuk havalarda koşarken size yardımcı olur. Bilek bölgesinin lastikli olması da ellerinizi sıcak tutma konusunda etkili. Fosforlu Puma logosu ve ince şerit detayı gece koşularınızda sizi görünür kılar. Eldiveni ister kendiniz kullanabilir ister kış aylarında da spor alışkanlıklarını devam ettiren sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

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